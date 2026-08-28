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Левски брандира "Герена" с пана на новия спонсор

Левски брандира "Герена" с пана на новия спонсор

28 Август, 2026 22:12 795 2

  • левски-
  • сектор а-
  • стадион георги аспарухов-
  • рекламни пана-
  • букмейкърска компания-
  • генерален спонсор-
  • наско сираков-
  • и мило борисов

Столичният гранд постави началото на ново партньорство

Левски брандира "Герена" с пана на новия спонсор - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболен клуб Левски официално навлиза в нова епоха, след като фасадата на сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов" бе украсена с внушително рекламни пана на 8888.bg. Букмейкърската компания се очертава като следващия генерален спонсор на "сините", а мащабната визия на стадиона е категоричен знак за старта на стратегическо сътрудничество.

Вълнуващ момент беляза деня, след като Наско Сираков, легендарният ръководител на Левски, отправи сърдечно послание към досегашния спонсор и Мило Борисов. Сираков изрази признателност за подкрепата през изминалите години, като отбеляза официалния край на съвместната работа след изтичането на договора.

Въпреки че от клуба все още не са разкрили детайли около параметрите на новото споразумение, поставянето на рекламното пано е ясен индикатор за началото на амбициозно партньорство.


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  • 1 редник

    2 0 Отговор
    Добре е, че има дарители да помагат на спорта, но защо "Левски" е на латиница?

    22:43 28.08.2026

  • 2 шиши спонсора

    1 0 Отговор
    къде се покри ?

    22:44 28.08.2026

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