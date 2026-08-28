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„Коритото е на нивото на първите къщи“: Бедственото положение в община Струмяни ще бъде удължено

„Коритото е на нивото на първите къщи“: Бедственото положение в община Струмяни ще бъде удължено

28 Август, 2026 21:51 555 2

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Електрозахранването и водоподаването в голяма част от засегнатия район вече са възстановени, съобщи кметът на общината Емил Илиев

„Коритото е на нивото на първите къщи“: Бедственото положение в община Струмяни ще бъде удължено - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Разчистването след тежкото наводнение в община Струмяни продължава с помощта на тежка техника, доброволци и екипи на различни институции. Електрозахранването и водоподаването в голяма част от засегнатия район вече са възстановени, съобщи кметът на общината Емил Илиев в „Интервюто в Новините на NOVA“.
По думите му през деня на терен са работили достатъчно машини, доброволци и представители на различни институции, координирани от общинската администрация и аварийните служби. Основните усилия са били насочени към възстановяване на горната част на речното корито, което на места практически е изчезнало.

Бедственото положение в общината ще бъде удължено след съгласуване с областния управител. Илиев подчерта, че доброволците продължават да са необходими и са добре дошли в засегнатия район.
„Коритото всъщност е на нивото на първите къщи“, обясни Илиев. Водоподаването е възстановено, както и електрозахранването на почти всички домове. Без ток остават три къщи заради изкоренени съоръжения, регулиращи напрежението.

Кметът посочи комбинация от фактори, които според него са допринесли за мащаба на бедствието - големите пожари през последните две години, интензивните валежи, дърводобивът и непочистените сечища.

Илиев припомни, че през последните две години районът е бил засегнат от два сериозни горски пожара. Единият е бил в Малешевска планина и е продължил повече от 20 дни, а другият е възникнал през миналата година в района под Пирин.

Според него районът от Кресненското дефиле на юг, обхващащ общините Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич, вече е изправен пред различна климатична реалност.

„Все по-високи температури от порядъка на 41-42 градуса, все по-редки, но обилни валежи създават съвсем различна ситуация и предпоставки за такива наводнения с високи приливни вълни“, посочи кметът.

Той уточни, че коритото на реката е било коригирано преди около осем години, а преди две години е извършено цялостното му почистване. Според него обаче проблемът е свързан и с поройните наводнения, които са били очаквани след големия пожар през миналата година.

Мащабът на процесите високо в планината станал видим още в първите часове след бедствието. Водата носела огромни дървета, някои от които с дължина между 10 и 15 метра и диаметър около метър. По думите на Илиев става дума за дървесни видове, които растат на височина между 900 и 1300 метра. „Пропуски има във всички посоки, включително в дърводобива и в непочистените сечища“, заяви кметът.

Специалисти от Института по хидрология също са посетили засегнатия район. Заедно с директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов местните власти са установили мястото, на което вероятно се е получило заприщване на водата.
Според Илиев то се намира значително преди мостовите съоръжения, за които първоначално е имало предположения, че може да са допринесли за проблема заради недостатъчната си пропускателна способност.

Кметът обърна внимание и на състоянието на част от инфраструктурата. Някои от съоръженията са изграждани още през 60-те и 70-те години на миналия век и вече не отговарят на новите климатични условия. „Вече трябва да мислим за изцяло нови инженерни решения – и по отношение на мостовите съоръжения, и на речните корита“, категоричен е Илиев.

На въпрос дали трябва да има и санкционирани за допуснатите през годините пропуски той отговори, че всеки по веригата трябва да носи своята отговорност - както местната власт, така и държавните институции и структурите, свързани с управлението на горите.

След посещението на премиера Румен Радев е проведена работна среща и с министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. На нея са били набелязани най-спешните мерки, които трябва да ограничат риска от повторение на подобно бедствие.

Според кмета опасността няма да изчезне с приключването на сегашното възстановяване. „Една изгоряла гора не се възстановява за година или две. В близките 10–15 години предстоят може би такива изпитания за населението“, предупреди Илиев.

Междувременно продължава описването на пораженията. Най-сериозно засегнати са около 33–34 къщи, като в част от тях живее повече от едно семейство. Инвентаризацията по домовете е приключила, но окончателният размер на щетите все още не е изчислен.
Водоснабдяването е възстановено, но водата засега не е годна за пиене. Предстоят допълнителни изследвания през следващите дни. Местните власти проверяват и дали наводнението е нанесло щети на канализационната инфраструктура. „Трябва да сме наясно какво ще се случи оттук нататък и от какво имаме нужда, за да не работим на парче“, заяви кметът.

След изнасянето на големите дървета и другите едри отломки вече е започнало почистването на натрупаните наноси. В разчистването участва и тежка техника на фирмата, която работи по обходния път на автомагистрала „Струма“, както и машини на местни компании.

„Оттук нататък трябва да бъдем по-внимателни и наистина да мислим две крачки напред за последствията от климатичните промени“, заключи Емил Илиев.


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