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Ако бъде избрана за президент: Йотова ще внесе проект за промени в Конституцията
  Тема: Избори

Ако бъде избрана за президент: Йотова ще внесе проект за промени в Конституцията

17 Октомври, 2026 20:45 1 297 83

  • избор за президент-
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  • промени-
  • конституцията

"Много трябва да внимаваме кой как използва активирането на Член 4. Подобен ход се приема като ескалиращ момент. Всички знаем коя е следващата стъпка, което е изключително опасно, защото това е война", посочи още Илияна Йотова

Ако бъде избрана за президент: Йотова ще внесе проект за промени в Конституцията - 1
Снимка: NovaNews
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма непосредствена опасност за страната ни след новите атаки с дронове в Черно море, но определено има рискове пред националната сигурност. Това заяви в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS президентът Илияна Йотова.
"Не искам да помисля дори, че може да се случи някакъв инцидент в териториалните води на България, защото тогава започват да действат други закони - и наши, и международни", коментира държавният глава.

По думите ѝ България има много активна позиция в този момент. "Не съм виждала толкова силни дипломатически решения, контакти и натиск от страна на българската държава, както след инцидентите в Черно море", заяви тя и допълни, че в никакъв случай не можем да бъдем наблюдатели.
Президентът каза още, че е провела разговор с румънския си колега Никушор Дан. "Нашият разговор беше посветен на това България и Румъния като членове на ЕС да поставим темата за Черно море като отделна точка със съответните искания от страна на двете държави за безопасност, корабоплаване и мораториум върху употребата на дронове в Черно море", посочи Йотова.

"Залагаме на многостепенна дипломация, първо с нашите европейски партньори, след това с нашите съседи от Турция, след това искаме да разширим тази дипломатическа инициатива между всичките държави, които граничат с Черно море. Ние нямаме почти никакви обвързващи документи на международно ниво между шестте държави, които граничат с Черно море", заяви държавният глава.
Илияна Йотова каза още, че на този етап не препоръчва военен ескорт. "Създавайки конвой на търговски кораби на гражданското корабоплаване, ние ставаме мишена, нека да не го забравяме", предупреди тя. По думите ѝ групата за разминиране в Черно море е изключително успешна.
По отношение на консултациите по Член 4 от договора на НАТО след втората атака от дронове Йотова заяви, че не е променила мнението си. "Аз съм в непрекъсната връзка и с нашите постоянни представители в Брюксел както по отношение на НАТО, така и на ЕС. Имаше много тежки инциденти, буквално нападения с дронове в Полша, помните историята с дронове в Дания. Дори и тези две държави не си позволиха да активират Член 4. От друга страна, консултациите, които правим на различни нива, включително и с върховния главнокомандващ на натовските сили в Европа, са част от тези консултации, които щяха да бъдат задействани при Член 4, както и консултациите с нашите европейски партньори", заяви държавният глава.

"Много трябва да внимаваме кой как използва активирането на Член 4. Подобен ход се приема като ескалиращ момент. Всички знаем коя е следващата стъпка, което е изключително опасно, защото това е война", посочи Йотова.
Критиките след заседанието на КСНС

"Голямата част, да не кажа 90 процента, от това, което ние предложихме като президентска администрация и лично аз, по отношение на вътрешните мерки, по отношение на ЕС, на НАТО и на ООН, бяха приети от всички, които заседаваха там, може би с едно-две изключения. Ние за първи път в този текст казахме, че сме за мир, че мирът може да бъде постигнат само чрез преговори, казахме, че трябва да има незабавно спиране на огъня. За първи път в един текст казахме, че трябва да бъдат използвани всички политически и дипломатически канали, за да се сложи край на войната в Украйна. Нещо повече - България трябва да бъде много активна в тази роля. Не смятам, че трябва да си мълчим. На всички възможни формати, в които участваме, България трябва да изтъква своите възможности в това отношение - да бъде част от този дипломатически канал", заяви Йотова.

По думите ѝ обаче телефонните разговори с руския президент Владимир Путин не са израз на добра политика. "Всеки един да се обажда на президента Путин, ние сме част от Европейския съюз, имаме своите съюзнически ангажименти. Много по-силно ще бъде, ако тези дипломатически канали към Русия се отворят от името на целия ЕС", смята държавният глава.
"Най-грешното би било да чакаме развръзка отстрани, да се избиват все повече млади хора, да се изливат колосални средства в тази война", заяви Йотова и добави: "Това, което предлагам е активна роля на целия Европейски съюз, общо наше предложение за това как трябва да приключи войната в Украйна, с предварителен анализ какво беше допуснато като грешки до този момент от 2022 година насам".

"Разглеждам три варианта. Първият вариант е така нареченият сценарий на малките стъпки. Първо, мораториум в Черно море - би било голяма стъпка. На второ място, прекратяване на огъня, след това да се мине вече върху конкретното предложение като текст, консолидирано между ЕС, Украйна и, възможно, Щатите, и на следващо място вече да бъде включена и Русия на истинската маса на преговорите", каза Йотова.

Предизборната кампания

"Сега искам да бъда президент на всички български граждани, дори на тези, които по някаква причина не искат да гласуват или не искат да гласуват за мен. Затова търся преди всичко диалога", заяви Йотова. По думите ѝ ако бъде избрана за президент, ще работи с "Прогресивна България" така, както с всички останали партии, защото президентската институция е надпартийна.

"България няма разделение между Изток и Запад, ние много отдавна сме избрали къде сме, кои са нашите партньори, в кое семейство сме и това е ЕС и НАТО. В ЕС България трябва да започне да бъде онази страна, която не просто казва на всичко "да", но да бъде със собствено мнение, със здрав гръбнак, да печели съюзници за различни политики", каза тя.
В ефира на предаването Илияна Йотова обяви, че ако бъде избрана за президент ще внесе проект за промени в Конституцията. "Бих засилила повече децентрализацията на общините и бих премахнала позорната "домова книга"", каза тя.

"За мен е важно местната власт да вземе нещата в свои ръце, защото в нея има много хляб, може да се направи така, че тя да подпомогне и националната власт. Имаме изключително добри кметове в България, дайте да им дадем повече възможности да се развият", каза Йотова.

За съдебната система

"Не мога да коментирам все още отделни личности, защото вървят обсъждания. Но това, на което най-много държа, е да няма съмнения в тези хора, да няма отново пак от същото. Сигурно няма безупречни хора на този свят, но важното е това да бъдат авторитетни хора, които като членове на ВСС да въздават справедливост в цялата система. Да, те не са единствените отговорни, но с примера, който дават, и с решенията, които взимат, да внесат успокоение в тази система и, второ - да ми върнат доверието в нейната справедливост", посочи президентът.

Тя допусна възможност новият главен прокурор на България да бъде избран до края на годината. "Защо смятате, че той непременно ще бъде назначен от следващия президент? Аз мисля, че това може да стане и до края на тази година, пък аз съм действащ президент. Зная, че се водят разговори за евентуални кандидати за главен прокурор", заяви Йотова.
Реформи в системата за помилвания

"Смятам, че това е една остаряла нормативна система, по съвсем различен начин трябва до президентската институция да достигат необходимите материали и документи, въз основа на които ние взимаме решения", каза Йотова.
По думите ѝ гарантирането на неприкосновеността на лекарите е задължително. "Лекарите в момента са подложени на натиск от различни посоки и не бих искала един ден някой от тях да пострада заради едно свое решение", каза тя. Според нея може да се помисли за това как допълнително да бъде събирана информация за дадено лице преди то да бъде помилвано. "Това е въпрос и на укрепване на администрацията в президентството", каза още тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ще ударя едно рамо

    14 12 Отговор
    на коцето

    Коментиран от #28, #55

    20:46 17.10.2026

  • 2 Хмм

    13 7 Отговор
    не мога да повярвам,разрешени коментари, с йотова се прекалява вече, аз искам да видя Ивелин

    Коментиран от #75

    20:48 17.10.2026

  • 3 Тъмплиер

    37 9 Отговор
    Ескобарова е аут.

    20:48 17.10.2026

  • 4 родител

    10 32 Отговор
    Подкрепям я ,защото петроханството превзема държавата !!

    Коментиран от #22, #32, #43

    20:49 17.10.2026

  • 5 Европейца

    43 8 Отговор
    И поради что кравата не ги внася сега тези промени? нали е президент

    Коментиран от #8, #58

    20:49 17.10.2026

  • 6 Ицо

    15 13 Отговор
    Има ли дупчени копейки тук?

    Коментиран от #25, #52

    20:53 17.10.2026

  • 7 Преяла е.

    23 8 Отговор
    С баници и пълнени чушки.

    20:54 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Николова , София

    21 7 Отговор
    Йотова и да стане претендент ще бъде една пианка

    20:55 17.10.2026

  • 10 без домова книга

    6 3 Отговор
    Българската конституция определя страната като парламентарна република с възможност за взаимни компромиси между партиите и без чужди практики за санитарни кАРтони...
    Когато егото на политическите лидери не им позволява разбирателство за благото на държавата, следват парламентарни избори, но при условията на президентска република с доминация на президента. (донякъде това е и способ за отрезвяване на политиците).

    20:55 17.10.2026

  • 11 Лъже тая като мунчо

    17 19 Отговор
    Само Възраждане! Тая изтървем ли я да стане президентКА двамата с лъжльо ще се окопаят с власт и отърсване няма!

    20:56 17.10.2026

  • 12 Естествено!!!

    29 6 Отговор
    Ще си разшири правата. Защо не ги внесе сега? Защото не е сигурна в избора и можетда направи услуга на опонентите си!
    Елементарна си Йотова.

    20:57 17.10.2026

  • 13 Нейният радкю беше

    16 7 Отговор
    казал преди време, че нжй бил направил проект за промени в конституцията и щял да го покаже като му дойде времето! Сигурно вече му е дошло времето. Пуста йоца, заради нея рундьо през Витоша бос ще преджапа!

    20:57 17.10.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 7 Отговор
    НИТО ЕДИН КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
    НЕ ОТБЕЛЯЗА ЧЕ НА 8 СЕПТЕМВРИ 2026 ДЕ НАВЪРШИХА 80 ГОДИНИ ОТ
    СЪЗДАВАНЕТО НА РЕПУБЛИКАТА
    ......
    ПЕРВЕРЗИЯ !

    21:00 17.10.2026

  • 15 Гробар

    14 9 Отговор
    Сладуранка е била като млада, но аз ще гласувам за Копейката. Ако не друго поне ще правят шоу с Волгата и ще вбесяват еврашистите да лаят. Хаха.

    Коментиран от #18, #50

    21:01 17.10.2026

  • 16 Ясно

    13 7 Отговор
    Олигархията ще иска да овладее и съдебната власт през новата конституция. Ставаме като Бутан, Беларус, Русия и Венецуела.

    Коментиран от #39, #42

    21:02 17.10.2026

  • 17 Румен

    16 8 Отговор
    Няма да бъде избрана.

    21:02 17.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    19 5 Отговор
    САМО МОГА ДА НАПИША УУУУУУУ СРАМ СИ ПОЗОР СИ НЕ СЕ ЛИ НАЛЕЖА В ПРЕЗИДЕНСТВОТО ЕГАТИ АЛЧНОСТА НА ТАЗИ БКП ДРУГАРКА А РАДЕВ СПЕЦИАЛНО ЗА НЕЯ ДИКТАТОРСКИ МАДУРОВКИ Я НАЗНАЧИ ЕГАТИ ДЪРЖАВАТА НИ ЩОМ ТЕЗИ ДВАМАТА ПРЕВЪРНАХА ПРЕЗИДЕНСТВОТО В БАЩИНИЯ

    21:04 17.10.2026

  • 20 Гробар

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "Айде сега":

    Епа май добре изглеждаше кога беше гадже на Гоце ама може и да бъркам.

    Коментиран от #31

    21:05 17.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Европеец

    21 7 Отговор

    До коментар #4 от "родител":

    Йотова е червена кариеристка и типична червена петроханка....

    Коментиран от #46

    21:07 17.10.2026

  • 23 Отнемам ти думата

    13 4 Отговор
    Европа гори, а тая се сетила за Конституцията!
    България е парламентарна република и президенти не ни трябват, че пък и Вице!
    Ега ти вица сме. Всички ни сочат с пръст!

    21:08 17.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гъци, гъци, гъци

    5 3 Отговор
    Тая година Коледа ще е на 25 октомври!

    Коментиран от #63

    21:13 17.10.2026

  • 30 Била

    6 2 Отговор
    видяла мн.силни дипломатически решения(а ние виждаме)ужасяващ слугинаж във външ.политика.Държала постоянна връзка с предст. в ЕС и НАТО.Гюров като ходи в незалежная с Нейнски и делегация-тогава не знаела и имало нарушена комуникация.Смях!Ами те презид-о и мин.съвет ги дели един площад,бе.

    21:15 17.10.2026

  • 31 Е па и аз

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Гробар":

    бях на 16 амаааааа.......

    21:16 17.10.2026

  • 32 За "родител" ..

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "родител":

    ви е интересна логиката... Значи подкрепяте наркоманството, пред "петроханството"..?

    Коментиран от #37, #41

    21:20 17.10.2026

  • 33 Анонимен

    12 1 Отговор
    Драгойчева предлага на кого какво г.упости невиждани Драгойчева секретарката радева защо никой не се сеща да ви търси отговорност на вас двамата използвате президенството за лично развитие

    21:20 17.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 уйко Урдьо

    13 1 Отговор
    Ако бъдеш избрана.........а досега защо не ги направи тези промени за двата мандата които имаше възможност.

    21:22 17.10.2026

  • 36 Тити на Кака

    2 5 Отговор
    За пореден път Йотова отказва да се поклони пред ППетрохан.
    Българската демократична общност е възмутена до дъното на а . нО са си!

    21:22 17.10.2026

  • 37 Значи

    4 7 Отговор

    До коментар #32 от "За "родител" ..":

    Хвани наркоманството и удари петроханството ! Затоваааа
    САМО ВЪЗРАЖДАНЕ!!!

    Коментиран от #44, #53

    21:24 17.10.2026

  • 38 Шлифер

    5 3 Отговор
    Нищо не можеш да промениш ,защото и ти си под шлифера на Борисов

    21:26 17.10.2026

  • 39 То де да бяхме

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ясно":

    Като Беларус и Русия ама нанай сииии!!!!

    21:28 17.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 А вие подкрепяте педофилството

    4 5 Отговор

    До коментар #32 от "За "родител" ..":

    Путиново, което му е държавна политика.

    Коментиран от #71

    21:30 17.10.2026

  • 42 Беларус и Русия са Космос

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ясно":

    По скоро ще станем като някоя аборигенска африканска република.

    21:31 17.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Кучка.

    3 2 Отговор
    Чака ви Бастилията. Като във Франция. "Вековната злоба на роба" ще ви помете.

    21:37 17.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 И аз искам да спечели Коцко с Волгата

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Гробар":

    Поне така ще се изложи, че ще напусне с шутове държавата. Даже Европа.

    Коментиран от #65

    21:39 17.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Прогноза

    7 0 Отговор
    И тя ще се окаже натювски отпадък .

    21:41 17.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Мъпет шоу

    5 2 Отговор
    Само Ескобар и дрооооогс тва ще е промяната на РунДя и РунДьовица

    21:44 17.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Той също и

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Европейца":

    ушатия лешпер преди нея имаше президентски проект за промени в Конституцията, ама му бяха на село и там си останаха. А на тая 10 години плюс разваляща се и ужасно вмирасана скумрия Идийотова ще изхвърлим вмирисанания неин стол от сградата на жълтите павета. Ще бъде избрана на кукуво лято. Тук не е Москва.

    21:45 17.10.2026

  • 59 Гробар

    2 1 Отговор
    Изненада!😱🗳️

    В анкета, проведена във Facebook в рамките на само 24 часа и достигнала до над 76 хиляди души, се очертават две ясни кандидатури за президент. Вероятният балотаж би бил между -4️⃣Андрей Гюров (Номер 4).
    и - 1️⃣7️⃣Радостин Василев (номер 17).

    Илияна Йотова отпада още на първия тур. Доверието в заемащата длъжността президент на Република България рязко се е сринало — от „действащ държавен глава“ до статистика с едва няколко процента подкрепа.

    Голяма изненада представлява нарастващата подкрепа за кандидата Радостин Василев, който се настани стабилно на второ място.

    Цифрите (защото Facebook обича да изненадва с математика):
    - Андрей Гюров— 51,6% (1089 гласа)
    - Радостин Василев— 26,6% (562)
    - Костадин Костадинов— 10,2%
    - Ивелин Михайлов — 5,6%
    - Илияна Йотова — 3,7%
    - Иван Христанов— 1,9%
    - „Няма да гласуват“ — 0,4%

    Какво мислите вие? Гюров ли води убедително, или Василев тепърва набира скорост? Споделете и коментирайте — следващите 24 часа може да донесат още по-голяма изненада!🇧🇬

    Коментиран от #61

    21:47 17.10.2026

  • 60 4- и Йотовски фен

    8 0 Отговор
    Ами, подерпяй покровителката на нарокабарони бе, брато, подкрепяй я! Кой те сипра? Само че, ако, не дай Боже синът ти стане наркоман, пак ли ще я подкрепяш? Понеже, както вече е известно и на уличните псета, тя много яко подрепя варкобарони и нарко трафиканти!

    21:47 17.10.2026

  • 61 Стенли

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Гробар":

    Това е манипулация! Не зная какви са тези 76 хил.човека които са гласували в проучването ,но в най голямата медия на Пловдив своя вот са дали 91 хил.човека и резултата е -
    Радостин Василев - 25%
    Андрей Гюров - 23%
    Илияна Йотова - 14%
    Костадин Костадинов - 11%
    ....
    На балотажа Радостин Василев ще отнесе Гюров като куцо пиле сламка с 58 на 40 %

    Коментиран от #62

    21:48 17.10.2026

  • 62 Ветеран от протеста

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Стенли":

    Ами всеки средно интелигентен човек ще си направи изводи!!! В профила на Радостин Василев във видеото в което се излъчваше с Красимир Манов са го подкрепили 106 хил.човека в което разкри с документи с колко ни краде Румен Радев - от цени на горива ,хранителни продукти ,ток ,газ ,данъци и застраховки.
    В профила на Илияна Йотова има 1500- 2000 реакции и 2/3 се смеят и иронизират ,в този на Гюров около 10-на хиляди, в този на Костадинов 4500- 5000 реакции. Логично е кой ще има най много гласове.

    21:48 17.10.2026

  • 63 Той също и

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Гъци, гъци, гъци":

    ушатия лешпер преди нея имаше президентски проект за промени в Конституцията, ама му бяха на село и там си останаха. А на тая 10 години плюс разваляща се и ужасно вмирасана скумрия Идийотова ще изхвърлим вмирисанания неин стол от сградата на жълтите павета. Ще бъде избрана на кукуво лято. Тук не е Москва. Що се отнася до 25-октомври празникът ще настъпи най-късно седмица по-късно. Все пак много рубли са похарчени предварително, но ще си ги потърсят от нея и от онзи с ужасно стърчащите пеленгатори от кухата му лейка.

    Коментиран от #68

    21:50 17.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Софето

    6 1 Отговор
    Ще повърна само при мисълта че една проЗта говорителка може да стане президент. Опомнете се, това ще затрие България.

    21:57 17.10.2026

  • 67 Наглост Йотовска без край

    3 0 Отговор
    "Ако бъде избрана..." Само че, няма да бъде избрана! Тази червена и в червата комунистка , отроче на активни борци и садисти, убивали невинни хора в черната есен на черната 1944 г., няма да бъде избрана! Тя имаше наглостта, надминаващата всеки цинизъм наглост, да каже, че "няма значение КОЙ е агресор и КОЙ жертва"! Ама то пък, като си помисли човек, наглостта и цинизмът са запазена марка на вески комунист и кремълски лакей!

    21:58 17.10.2026

  • 68 Тук не е Москва

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Той също и":

    Тук е свинска кочина!😡😡😡😡😡🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿

    21:59 17.10.2026

  • 69 Горски

    1 1 Отговор
    За 147 години, конституцията е променяна само 2 пъти, един път е създадена в 1879, и след това 2 пъти променяна. За 35 години демокрация, която формално отрича всички предни периоди в страна, конституцията е променяна 6 пъти! Това по-скоро свидетелства че конституцията е станала интерес на кръгове и интереси, а не че представлява някакъв демократичен договор с обществото. Показност! Прах в очите на хората! така е в България, хваната във хватката на мафията държавата е абдикирала от всичките си задължение. Няма държава, има само администрация обслужваща олигархията и мафията! Това е истината за БЪлгария. жалко за пролятата кръв при Освобождението и Съединението, напразно са загивали българите. Не е трябвало да се жертват! Не си е заслужавало! Сравняване на Конституцията от 91 със сегашната е безмислено - безнадеждно и съзнателно е оплескано ВСИЧКО. А внесените промени в частите, достъпни за промяна единствено от ВЕЛИКО народно събрание ни изправя пред парадокс - конституцията е противоконституционна. Както и върховенството на еврозаконите пред собствените ни.

    22:00 17.10.2026

  • 70 Аз пък

    3 1 Отговор
    Не подкрепям никого. И.диот до и.диота, мила моя майно льо.
    Тръмп предлагашен по 5 хиляди долара на баламурниците си.
    Ако някой иска да го подкрепя, да наддава за гласа ми (ама с лични средства, не държавни). Начална оферта 10000 €. За по-малко не мърдам от дивана. Реших да взема пример от Пешо Волгата и корумпето Бареков.

    22:01 17.10.2026

  • 71 Аз не подкрепям..

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "А вие подкрепяте педофилството":

    нито едното нито другото - не ми се налага да избирам между тях.
    Принципно има много кандидати олицетворяващи и други неща. А ако няма някой, който да олицетворява моите морални принципи, просто не гласувам.

    22:02 17.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    2 1 Отговор
    Никой няма да гласува за тези.

    22:05 17.10.2026

  • 74 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Невероятно празнословие. Никаква перспектива за България във всички области. Тази комунистка ще дозатрие държавата ни.

    22:08 17.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Въпрос

    1 0 Отговор
    Абе, къде изчезнаха прогресивните осциолози, политолози и врачки, дето даваха на червената и в червата Йотова 20% преднина пред Гюров? Защо се скриха и защо млъкнаха? Ще ги видим другата неделя вечерта, ще са увяхнали като препикано мушкато, ако въобще ще имат сурат да се покажат пред хората! Измамници и лъжци!

    Коментиран от #82

    22:09 17.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ИЛИЯНА Е НУЛА

    2 0 Отговор
    Абсолютно изпразнена от съдържание личност.

    22:11 17.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Гост

    0 0 Отговор
    Смях

    22:13 17.10.2026

  • 82 Къв гюро михайлов

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Въпрос":

    украински подайгъзин.
    В Ъ З Р А Ж Д А Н Е!!!!!!!!!!

    22:13 17.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

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