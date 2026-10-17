Ако бъде избрана за президент: Йотова ще внесе проект за промени в Конституцията

Няма непосредствена опасност за страната ни след новите атаки с дронове в Черно море, но определено има рискове пред националната сигурност. Това заяви в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS президентът Илияна Йотова.
"Не искам да помисля дори, че може да се случи някакъв инцидент в териториалните води на България, защото тогава започват да действат други закони - и наши, и международни", коментира държавният глава.
По думите ѝ България има много активна позиция в този момент. "Не съм виждала толкова силни дипломатически решения, контакти и натиск от страна на българската държава, както след инцидентите в Черно море", заяви тя и допълни, че в никакъв случай не можем да бъдем наблюдатели.
Президентът каза още, че е провела разговор с румънския си колега Никушор Дан. "Нашият разговор беше посветен на това България и Румъния като членове на ЕС да поставим темата за Черно море като отделна точка със съответните искания от страна на двете държави за безопасност, корабоплаване и мораториум върху употребата на дронове в Черно море", посочи Йотова.
"Залагаме на многостепенна дипломация, първо с нашите европейски партньори, след това с нашите съседи от Турция, след това искаме да разширим тази дипломатическа инициатива между всичките държави, които граничат с Черно море. Ние нямаме почти никакви обвързващи документи на международно ниво между шестте държави, които граничат с Черно море", заяви държавният глава.
Илияна Йотова каза още, че на този етап не препоръчва военен ескорт. "Създавайки конвой на търговски кораби на гражданското корабоплаване, ние ставаме мишена, нека да не го забравяме", предупреди тя. По думите ѝ групата за разминиране в Черно море е изключително успешна.
По отношение на консултациите по Член 4 от договора на НАТО след втората атака от дронове Йотова заяви, че не е променила мнението си. "Аз съм в непрекъсната връзка и с нашите постоянни представители в Брюксел както по отношение на НАТО, така и на ЕС. Имаше много тежки инциденти, буквално нападения с дронове в Полша, помните историята с дронове в Дания. Дори и тези две държави не си позволиха да активират Член 4. От друга страна, консултациите, които правим на различни нива, включително и с върховния главнокомандващ на натовските сили в Европа, са част от тези консултации, които щяха да бъдат задействани при Член 4, както и консултациите с нашите европейски партньори", заяви държавният глава.
"Много трябва да внимаваме кой как използва активирането на Член 4. Подобен ход се приема като ескалиращ момент. Всички знаем коя е следващата стъпка, което е изключително опасно, защото това е война", посочи Йотова.
Критиките след заседанието на КСНС
"Голямата част, да не кажа 90 процента, от това, което ние предложихме като президентска администрация и лично аз, по отношение на вътрешните мерки, по отношение на ЕС, на НАТО и на ООН, бяха приети от всички, които заседаваха там, може би с едно-две изключения. Ние за първи път в този текст казахме, че сме за мир, че мирът може да бъде постигнат само чрез преговори, казахме, че трябва да има незабавно спиране на огъня. За първи път в един текст казахме, че трябва да бъдат използвани всички политически и дипломатически канали, за да се сложи край на войната в Украйна. Нещо повече - България трябва да бъде много активна в тази роля. Не смятам, че трябва да си мълчим. На всички възможни формати, в които участваме, България трябва да изтъква своите възможности в това отношение - да бъде част от този дипломатически канал", заяви Йотова.
По думите ѝ обаче телефонните разговори с руския президент Владимир Путин не са израз на добра политика. "Всеки един да се обажда на президента Путин, ние сме част от Европейския съюз, имаме своите съюзнически ангажименти. Много по-силно ще бъде, ако тези дипломатически канали към Русия се отворят от името на целия ЕС", смята държавният глава.
"Най-грешното би било да чакаме развръзка отстрани, да се избиват все повече млади хора, да се изливат колосални средства в тази война", заяви Йотова и добави: "Това, което предлагам е активна роля на целия Европейски съюз, общо наше предложение за това как трябва да приключи войната в Украйна, с предварителен анализ какво беше допуснато като грешки до този момент от 2022 година насам".
"Разглеждам три варианта. Първият вариант е така нареченият сценарий на малките стъпки. Първо, мораториум в Черно море - би било голяма стъпка. На второ място, прекратяване на огъня, след това да се мине вече върху конкретното предложение като текст, консолидирано между ЕС, Украйна и, възможно, Щатите, и на следващо място вече да бъде включена и Русия на истинската маса на преговорите", каза Йотова.
Предизборната кампания
"Сега искам да бъда президент на всички български граждани, дори на тези, които по някаква причина не искат да гласуват или не искат да гласуват за мен. Затова търся преди всичко диалога", заяви Йотова. По думите ѝ ако бъде избрана за президент, ще работи с "Прогресивна България" така, както с всички останали партии, защото президентската институция е надпартийна.
"България няма разделение между Изток и Запад, ние много отдавна сме избрали къде сме, кои са нашите партньори, в кое семейство сме и това е ЕС и НАТО. В ЕС България трябва да започне да бъде онази страна, която не просто казва на всичко "да", но да бъде със собствено мнение, със здрав гръбнак, да печели съюзници за различни политики", каза тя.
В ефира на предаването Илияна Йотова обяви, че ако бъде избрана за президент ще внесе проект за промени в Конституцията. "Бих засилила повече децентрализацията на общините и бих премахнала позорната "домова книга"", каза тя.
"За мен е важно местната власт да вземе нещата в свои ръце, защото в нея има много хляб, може да се направи така, че тя да подпомогне и националната власт. Имаме изключително добри кметове в България, дайте да им дадем повече възможности да се развият", каза Йотова.
За съдебната система
"Не мога да коментирам все още отделни личности, защото вървят обсъждания. Но това, на което най-много държа, е да няма съмнения в тези хора, да няма отново пак от същото. Сигурно няма безупречни хора на този свят, но важното е това да бъдат авторитетни хора, които като членове на ВСС да въздават справедливост в цялата система. Да, те не са единствените отговорни, но с примера, който дават, и с решенията, които взимат, да внесат успокоение в тази система и, второ - да ми върнат доверието в нейната справедливост", посочи президентът.
Тя допусна възможност новият главен прокурор на България да бъде избран до края на годината. "Защо смятате, че той непременно ще бъде назначен от следващия президент? Аз мисля, че това може да стане и до края на тази година, пък аз съм действащ президент. Зная, че се водят разговори за евентуални кандидати за главен прокурор", заяви Йотова.
Реформи в системата за помилвания
"Смятам, че това е една остаряла нормативна система, по съвсем различен начин трябва до президентската институция да достигат необходимите материали и документи, въз основа на които ние взимаме решения", каза Йотова.
По думите ѝ гарантирането на неприкосновеността на лекарите е задължително. "Лекарите в момента са подложени на натиск от различни посоки и не бих искала един ден някой от тях да пострада заради едно свое решение", каза тя. Според нея може да се помисли за това как допълнително да бъде събирана информация за дадено лице преди то да бъде помилвано. "Това е въпрос и на укрепване на администрацията в президентството", каза още тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ще ударя едно рамо
Коментиран от #28, #55
20:46 17.10.2026
2 Хмм
Коментиран от #75
20:48 17.10.2026
3 Тъмплиер
20:48 17.10.2026
4 родител
Коментиран от #22, #32, #43
20:49 17.10.2026
5 Европейца
Коментиран от #8, #58
20:49 17.10.2026
6 Ицо
Коментиран от #25, #52
20:53 17.10.2026
7 Преяла е.
20:54 17.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Николова , София
20:55 17.10.2026
10 без домова книга
Когато егото на политическите лидери не им позволява разбирателство за благото на държавата, следват парламентарни избори, но при условията на президентска република с доминация на президента. (донякъде това е и способ за отрезвяване на политиците).
20:55 17.10.2026
11 Лъже тая като мунчо
20:56 17.10.2026
12 Естествено!!!
Елементарна си Йотова.
20:57 17.10.2026
13 Нейният радкю беше
20:57 17.10.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ ОТБЕЛЯЗА ЧЕ НА 8 СЕПТЕМВРИ 2026 ДЕ НАВЪРШИХА 80 ГОДИНИ ОТ
СЪЗДАВАНЕТО НА РЕПУБЛИКАТА
......
ПЕРВЕРЗИЯ !
21:00 17.10.2026
15 Гробар
Коментиран от #18, #50
21:01 17.10.2026
16 Ясно
Коментиран от #39, #42
21:02 17.10.2026
17 Румен
21:02 17.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
21:04 17.10.2026
20 Гробар
До коментар #18 от "Айде сега":Епа май добре изглеждаше кога беше гадже на Гоце ама може и да бъркам.
Коментиран от #31
21:05 17.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Европеец
До коментар #4 от "родител":Йотова е червена кариеристка и типична червена петроханка....
Коментиран от #46
21:07 17.10.2026
23 Отнемам ти думата
България е парламентарна република и президенти не ни трябват, че пък и Вице!
Ега ти вица сме. Всички ни сочат с пръст!
21:08 17.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гъци, гъци, гъци
Коментиран от #63
21:13 17.10.2026
30 Била
21:15 17.10.2026
31 Е па и аз
До коментар #20 от "Гробар":бях на 16 амаааааа.......
21:16 17.10.2026
32 За "родител" ..
До коментар #4 от "родител":ви е интересна логиката... Значи подкрепяте наркоманството, пред "петроханството"..?
Коментиран от #37, #41
21:20 17.10.2026
33 Анонимен
21:20 17.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 уйко Урдьо
21:22 17.10.2026
36 Тити на Кака
Българската демократична общност е възмутена до дъното на а . нО са си!
21:22 17.10.2026
37 Значи
До коментар #32 от "За "родител" ..":Хвани наркоманството и удари петроханството ! Затоваааа
САМО ВЪЗРАЖДАНЕ!!!
Коментиран от #44, #53
21:24 17.10.2026
38 Шлифер
21:26 17.10.2026
39 То де да бяхме
До коментар #16 от "Ясно":Като Беларус и Русия ама нанай сииии!!!!
21:28 17.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 А вие подкрепяте педофилството
До коментар #32 от "За "родител" ..":Путиново, което му е държавна политика.
Коментиран от #71
21:30 17.10.2026
42 Беларус и Русия са Космос
До коментар #16 от "Ясно":По скоро ще станем като някоя аборигенска африканска република.
21:31 17.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Кучка.
21:37 17.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 И аз искам да спечели Коцко с Волгата
До коментар #15 от "Гробар":Поне така ще се изложи, че ще напусне с шутове държавата. Даже Европа.
Коментиран от #65
21:39 17.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Прогноза
21:41 17.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Мъпет шоу
21:44 17.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Той също и
До коментар #5 от "Европейца":ушатия лешпер преди нея имаше президентски проект за промени в Конституцията, ама му бяха на село и там си останаха. А на тая 10 години плюс разваляща се и ужасно вмирасана скумрия Идийотова ще изхвърлим вмирисанания неин стол от сградата на жълтите павета. Ще бъде избрана на кукуво лято. Тук не е Москва.
21:45 17.10.2026
59 Гробар
В анкета, проведена във Facebook в рамките на само 24 часа и достигнала до над 76 хиляди души, се очертават две ясни кандидатури за президент. Вероятният балотаж би бил между -4️⃣Андрей Гюров (Номер 4).
и - 1️⃣7️⃣Радостин Василев (номер 17).
Илияна Йотова отпада още на първия тур. Доверието в заемащата длъжността президент на Република България рязко се е сринало — от „действащ държавен глава“ до статистика с едва няколко процента подкрепа.
Голяма изненада представлява нарастващата подкрепа за кандидата Радостин Василев, който се настани стабилно на второ място.
Цифрите (защото Facebook обича да изненадва с математика):
- Андрей Гюров— 51,6% (1089 гласа)
- Радостин Василев— 26,6% (562)
- Костадин Костадинов— 10,2%
- Ивелин Михайлов — 5,6%
- Илияна Йотова — 3,7%
- Иван Христанов— 1,9%
- „Няма да гласуват“ — 0,4%
Какво мислите вие? Гюров ли води убедително, или Василев тепърва набира скорост? Споделете и коментирайте — следващите 24 часа може да донесат още по-голяма изненада!🇧🇬
Коментиран от #61
21:47 17.10.2026
60 4- и Йотовски фен
21:47 17.10.2026
61 Стенли
До коментар #59 от "Гробар":Това е манипулация! Не зная какви са тези 76 хил.човека които са гласували в проучването ,но в най голямата медия на Пловдив своя вот са дали 91 хил.човека и резултата е -
Радостин Василев - 25%
Андрей Гюров - 23%
Илияна Йотова - 14%
Костадин Костадинов - 11%
....
На балотажа Радостин Василев ще отнесе Гюров като куцо пиле сламка с 58 на 40 %
Коментиран от #62
21:48 17.10.2026
62 Ветеран от протеста
До коментар #61 от "Стенли":Ами всеки средно интелигентен човек ще си направи изводи!!! В профила на Радостин Василев във видеото в което се излъчваше с Красимир Манов са го подкрепили 106 хил.човека в което разкри с документи с колко ни краде Румен Радев - от цени на горива ,хранителни продукти ,ток ,газ ,данъци и застраховки.
В профила на Илияна Йотова има 1500- 2000 реакции и 2/3 се смеят и иронизират ,в този на Гюров около 10-на хиляди, в този на Костадинов 4500- 5000 реакции. Логично е кой ще има най много гласове.
21:48 17.10.2026
63 Той също и
До коментар #29 от "Гъци, гъци, гъци":ушатия лешпер преди нея имаше президентски проект за промени в Конституцията, ама му бяха на село и там си останаха. А на тая 10 години плюс разваляща се и ужасно вмирасана скумрия Идийотова ще изхвърлим вмирисанания неин стол от сградата на жълтите павета. Ще бъде избрана на кукуво лято. Тук не е Москва. Що се отнася до 25-октомври празникът ще настъпи най-късно седмица по-късно. Все пак много рубли са похарчени предварително, но ще си ги потърсят от нея и от онзи с ужасно стърчащите пеленгатори от кухата му лейка.
Коментиран от #68
21:50 17.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Софето
21:57 17.10.2026
67 Наглост Йотовска без край
21:58 17.10.2026
68 Тук не е Москва
До коментар #63 от "Той също и":Тук е свинска кочина!😡😡😡😡😡🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿
21:59 17.10.2026
69 Горски
22:00 17.10.2026
70 Аз пък
Тръмп предлагашен по 5 хиляди долара на баламурниците си.
Ако някой иска да го подкрепя, да наддава за гласа ми (ама с лични средства, не държавни). Начална оферта 10000 €. За по-малко не мърдам от дивана. Реших да взема пример от Пешо Волгата и корумпето Бареков.
22:01 17.10.2026
71 Аз не подкрепям..
До коментар #41 от "А вие подкрепяте педофилството":нито едното нито другото - не ми се налага да избирам между тях.
Принципно има много кандидати олицетворяващи и други неща. А ако няма някой, който да олицетворява моите морални принципи, просто не гласувам.
22:02 17.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
22:05 17.10.2026
74 Абсурдистан
22:08 17.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Въпрос
Коментиран от #82
22:09 17.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 ИЛИЯНА Е НУЛА
22:11 17.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Гост
22:13 17.10.2026
82 Къв гюро михайлов
До коментар #76 от "Въпрос":украински подайгъзин.
В Ъ З Р А Ж Д А Н Е!!!!!!!!!!
22:13 17.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.