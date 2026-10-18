Вратарят на ЦСКА: Другите отбори ще се съобразяват с нас

Димитър Евтимов даде своето мнение след успеха на ЦСКА над Несебър с 2:0 в среща от 1/16-финалите на Sesame Купа на България.

"Срещата се оказа по-трудно от очакваното. Владеехме инициативата, но не успяхме да реализираме по-рано. Адмирации към Несебър, опитаха да играят футбол, не се бяха затворили само в защита. Радвам се, че всичко приключи благополучно за нас, въпреки трудностите", заяви той.

"Не смятам, че теренът беше тежък. Не се справихме с казаното от треньора, трябваше да движим по-бързо топката. Има неща, които не се получиха, но сега ще седнем да ги анализираме. За кратко време работим с новия треньор. Не е моя работа да давам оценка, но се вижда, че се променя стилът на игра. Пресираме, атакуващо играем и по-вертикално. Това трябва да е лицето на ЦСКА, това е стилът и отборите трябва да се съобразяват с теб", добави вратарят на ЦСКА.

"Въпреки загубата с Монако, имаше позитивно чувство след мача. Борихме се срещу отбор, който е първи в топ 4 първенство. Борихме се като равен с равен. Хубаво е чувството, но трябва да се смирим, защото идват важни мачове и трябва да сме здраво стъпили на земята. Благодаря на треньорския щаб, че ми даде шанс и се радвам, че се възползвах. Всеки мач, в който играя, трябва да се доказвам. Не играя толкова често, колкото ми се иска, но трябва винаги да показвам най-доброто от себе си. Милеем за момента на завръщането си. Аз съм може би единственият, който затвори стария стадион и нямам търпение да отворим новия. Чакаме много години и сме толкова близко до тази мечта. С тази публика и тези футболисти, ще се съобразяват с нас другите отбори. Това ще даде проценти в наши полза и дано се случи максимално бързо", завърши Димитър Евтимов.