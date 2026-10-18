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Треньорът на ЦСКА: Искаме да сме максимално агресивни, на такъв терен топката се движи по-бавно

Треньорът на ЦСКА: Искаме да сме максимално агресивни, на такъв терен топката се движи по-бавно

18 Октомври, 2026 20:29 495 5

  • цска-
  • маркус гиздол-
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  • футбол-
  • купа на българия

Ако сте играли на такъв терен, знаете, че топката се движи по-бавно, трудно е да намериш решенията

Треньорът на ЦСКА: Искаме да сме максимално агресивни, на такъв терен топката се движи по-бавно - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол даде мнението си след победата с 2:0 срещу Несебър в турнира за Sesame Купа на България.

"Ако сте играли на такъв терен, знаете, че топката се движи по-бавно, трудно е да намериш решенията. Имахме два шанса преди почивката, в крайна сметка успяхме да вкараме два гола. Рано е да говорим за контузиите на Цварц и Котър, трябва да проверим какво се случва с медицинския щаб. Трудно предизвикателство беше - едно е да играеш на големи стадиони, но понякога се налага да играеш на по-малки, с по-лош терен. Трябва да сме готови обаче за това. Стилът е да сме максимално агресивни, днес нямахме много шансове за пресиране, те изритваха топката напред. Ако успеем да вкараме ранен гол в такъв мач, ще е по-различно.

Просто трябваше да сме търпеливи. Две седмици сме заедно, беше важно да направя някои промени, да видя как се представят в игра, ще видим - нормално е да имаме някои контузии. Ще бъде перфектно, ако имаме две опции на всяка позиция, но ще видим какво ще се случи. Днес беше добър шанс да излезем с двама нападатели, ще видим в следващите седмици дали ще бъде така. За момента знам само пътя от хотела до тренировъчната база, нямам време да се насладя още на София и България, но всички хора са добри. Трябва сега да се възстановим добре. В сряда ни предстои пътуване. Естествено, чакаме мачът на "Българска армия" с нетърпение. Нямаме търпение феновете да ни подкрепят на нашия стадион", заяви германският специалист.


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  • 1 Мдаа!🤔

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    20:44 18.10.2026

  • 2 Този германец Маркус Гиздол

    1 0 Отговор
    ще бъде Алекс Фергюсън в Борисовата градина. Хрито Янев го селектира. Българската версия на Фергюсън. А Ицата Напсувателят и Майкъл Шпагатът с чутура ще продължат да ръсят мозък от трибуната. Семкаджии, колкото щеш.

    Коментиран от #3

    21:11 18.10.2026

  • 3 Този германец Маркус Гиздол

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Този германец Маркус Гиздол":

    Пардон. Христо Янев.

    21:12 18.10.2026

  • 4 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Другият отбор на друг терен ли ще играе или? Кръгъл мъпет! Личи си, че изпадналите германци нямат поговорка за кривия хОй и космите, които му пречат!!

    21:16 18.10.2026

  • 5 А Веласкеса?

    1 0 Отговор
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    21:19 18.10.2026

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