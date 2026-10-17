Барселона победи Бетис в голово шоу

Барселона победи Реал Бетис с 5:2 в зрелищен мач от деветия кръг на Ла Лига, игран на стадион „Ла Картуха“ в Севиля. Каталунците поведоха рано, допуснаха изравняване, но постепенно наложиха офанзивното си превъзходство и запазиха перфектния си старт в първенството.

Ламин Ямал откри резултата в 10-ата минута с удар от разстояние. Реал Бетис отговори в 27-ата минута, когато Валентин Гомес засече центриране на Пабло Форналс след корнер и изравни.

Барселона отново излезе напред четири минути преди почивката. Родри се разписа с глава след изпълнение на корнер, а малко по-късно гол на Джовани Ло Челсо за домакините беше отменен след преглед с ВАР заради игра с ръка в хода на атаката. На почивката резултатът беше 2:1 за гостите.

Габриел Жезус увеличи преднината на Барселона до 3:1 в 51-ата минута след асистенция на Ламин Ямал. Реал Бетис върна интригата само две минути по-късно, когато Абде Езалзули получи подаване от Джовани Ло Челсо и намали изоставането с удар извън наказателното поле.

След попадението домакините останаха с човек по-малко. Факундо Бернал получи директен червен картон в 54-ата минута за нарушение по време на последвалото спречкване. Това улесни задачата на Барселона, който възстанови разликата от два гола в 62-ата минута чрез Ерик Гарсия. Защитникът се разписа отблизо след статично положение.

Крайното 5:2 оформи Дани Олмо в 81-ата минута с прецизен удар от границата на наказателното поле.

В края Ерик Гарсия напусна терена контузен, след като треньорът на Барселона Ханзи Флик вече беше използвал всичките си смени, и каталунците доиграха срещата с десетима футболисти.

Успехът е девети пореден за Барселона от началото на сезона в Ла Лига. Тимът на Ханзи Флик запази лидерската си позиция, докато Реал Бетис претърпя първа загуба след силната серия, включваща победа над Осасуна с 5:2 и успех над Порто с 3:2 в Шампионската лига.