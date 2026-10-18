Левски победи Спартак (Плевен) за Купата пред отличната атмосфера в Ловеч

Отборът на Левски се класира за осминафиналите на Sesame Купа на България. Футболистите на Хулио Веласкес постигнаха успех с 2:0 над Спартак (Плевен) пред прекрасната атмосфера на стадиона в Ловеч. Попаденията за гостите от София бяха дело на Евертон Бала (57-дузпа) и Мазир Сула (80).

Домакините, които бяха водени от Красимир Бислимов, разчитаха на триото в атака Преслав Антонов, Васил Шопов и Шола Аделани. Именно те бяха и най-опасните играчи за тима от Втора лига.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес направи цели десет рокади от битката в Нидерландия срещу НЕК. Единственият играч, който запази титулярното си място бе Сержиньо. Дебют записа централният бранител Петко Христов.

Първата интересна ситуация изненадващо се откри пред вратата на гостите от София. Шола Аделани проби по десния фланг, след което пусна пас за Васил Шопов. Опитният плеймейкър центрира в наказателното поле за Преслав Антонов, който шутира, но с ключова намеса се отличи Оливер Камдем.

В 26-ата минута Мазир Сула изпълни корнер, а топката попадна на главата на Хуан Переа, но таранът не успя да нанесе достатъчно качествен удар, който да попадне в целта. Четири минути по-късно отново нападателят засече кълбото с глава, но този път опитът му премина на сантиметри от гредата.

Футболистите на Хулио Веласкес продължиха да държат топката в свое притежание, но не успяха да създадат нито едно опасно положение, а в последните секунди след грешка на Оливер Камдем домакините бяха изключително близо до гола. Виктор Иванов се възползва от лошото изчистване на крайния бранител и стреля силно с десния крак от границата на наказателното поле, но топката се отби в горната греда.

Втората част започна с ново положение за Спартак. Станислав Шопов пусна пас с пета за Аджеил Невеш, който центрира в наказателното поле. Там непокрит бе оставен Костадин Велчев, но той от удобна позиция не намери целта.

В 51-ата минута и шампионът на България отговори с добра възможност, но ударът с глава на Мазир Сула попадна право в ръцете на Петър Петров.

В 57-ата минута Армстронг Око-Флекс спечели дузпа, след като бе съборен от Пламен Спасов. Крилото показа своята техника, но бе спрян от крайния бранител с нарушение. Зад топката застана резервата Евертон Бала, който с мощен шут прати кълбото в мрежата на домакините.

В 69-ата Гашпер Търдин пробва шут от над 30 метра, но топката попадна в краката на Хуан Переа. Футболистът с №9 овладя и шутира, но твърде слабо, за да затрудни Петър Петров. Малко по-късно страхотен пас на Майкон намери Мазир Сула до дъгата пред наказателното поле и халфът овладя и отправи удар, който обаче профуча покрай вратата.

В 80-ата минута обаче атакуващият полузащитник на "сините" успя да прониже вратата на Спартак. Той се прати топката в мрежата след бомбен шут под гредата от сравнително близка дистанция.

До края на срещата футболистите на Хулио Веласкес продължиха да доминират, но не успяха да стигнат до трети гол, а главният виновник бе вратарят на Петър Петров, който се отличи с няколко майсторски намеси.



СПАРТАК (ПЛЕВЕН) - ЛЕВСКИ 0:2

0:1 Евертон Бала (57-дузпа)

0:2 Мазир Сула (80)

Стартови състави:

Спартак (Плевен): 99. Петър Петров, 20. Пламен Спасов, 19. Яни Пехливанов, 8. Росен Маринов, 27. Аджеил Невеш, 6. Виктор Иванов, 21. Костадин Велчев, 16. Иван Иванов, 25. Преслав Антонов, 10. Васил Шопов, 24. Шола Аделани

Левски: 1. Огнян Владимиров, 2. Хевертон, 31. Никола Серафимов, 55. Петко Христов, 71. Оливер Камдем, 18. Гашпер Търдин, 35. Сержиньо, 22. Мазир Сула, 20. Алекс Сентейес, 11. Армстронг Око-Флекс, 9. Хуан Переа

Стадион: "Градски", Ловеч

Главен съдия: Станимир Тренчев