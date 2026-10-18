Бивш съветник на Тръмп: Байдън наруши договори с насърчаването на Киев за НАТО

Американският републикански политически стратег и бивш съветник на Доналд Тръмп Роджър Стоун заяви, че администрацията на Джо Байдън е нарушила договори, като е насърчавала Украйна към членство в НАТО. Според него това е принудило Русия да се „защитава“.

„И в Будапещенския меморандум, и в Минските споразумения САЩ се съгласиха да не тласкат Украйна към членство в НАТО – с други думи, да не разполагат натовски ракети, насочени към Русия, на украинска територия. Джо Байдън наруши тези споразумения. Русия се защитава, както беше предупредила“, написа Стоун в социалната мрежа X.

Коментарът му беше публикуван под пост на дясната политическа активистка Лора Лумър, която по-рано интервюира украинския президент Володимир Зеленски.

Стоун допълни, че според него Зеленски или човек, действащ от негово име, плаща на Лумър, която „напълно е променила гледната си точка“. „Сега Лора вреди на президента Тръмп“, написа още той.

Будапещенският меморандум е подписан на 5 декември 1994 г. от Украйна, Русия, САЩ и Великобритания. Споразумението е свързано с отказа на Киев от ядрения арсенал, останал на украинска територия след разпадането на СССР.

В документа са записани ангажименти за зачитане на независимостта, суверенитета и съществуващите граници на Украйна. Подписалите страни се ангажират също да не използват сила или заплаха за сила срещу териториалната цялост и политическата независимост на страната.

Минските договорености от 2014 и 2015 г. са насочени към прекратяване на конфликта в Донбас. Те предвиждат прекратяване на огъня, изтегляне на тежкото въоръжение, освобождаване на задържани лица, местни избори и специален статут за определени райони на Донецка и Луганска област.

Източници: apnews.com, politifact.com