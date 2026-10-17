Проф. Огнян Минчев: Путин се опитва да въвлече периферията както на НАТО, така и на Евросъюза, в украинския конфликт

Европейският съвет посочи, за разлика от София, единствения възможен източник на атаките по търговски кораби в близост до българските и румънските брегове на Черно море - Русия. Конкретни мерки обаче така и не бяха набелязани след двата дни съвещания в Брюксел тази седмица, констатира пред БНР политологът проф. Огнян Минчев. Според него, след като само за седмица край Бяла и Шабла бяха потопени два кораба, на действията на Москва трябва да бъдат поставени твърди граници, но това ще е съпроводено с големи рискове, тъй като България не е подготвена срещу такъв тип агресия.
"Една подобна твърда граница би могла да бъде България и Румъния да приемат основния черноморски търговски трафик в своите териториални води, което да ги изложи на преките удари на Москва, ако дроновите удари върху корабите продължат. Биха могли да се вземат много категорични мерки за колективна дронова защита - нещо, за което започнаха да говорят и някои представители на правителството и на мнозинството тук. Но България е в отчайваща степен изостанала от развитието на съвременните отбранителни технологии," отбеляза Минчев в интервю за предаването "Събота 150".
Минчев изрази несъгласие с позицията, която българският премиер Румен Радев изрази пред европейските си колеги, че най-големият проблем на Европа в момента са високите цени на горивата и затова София оценява всички стъпки, които водят до намаляването им.
"Най-големият проблем на Европа не са цените на горивата, въпреки че те са сериозен проблем. Най-големият проблем на Европа е, че от страна на Путин, виждаме сериозни опити за разширяване на агресията спрямо Украйна, чрез въвличане в конфликта, засега по хибридни механизми, на периферията както на НАТО, така и на Евросъюза. Тоест опитите на Путин да влезе в директен конфликт със страните от Източна Европа, с НАТО и ЕС като цяло."
Според Минчев лидерът на Русия и американският му колега Доналд Тръмп "силно подценяват" възможностите на Европа и това ще провали сътрудничеството им.
"Те си представяха, че ще могат да смажат много лесно Европа, да я отстранят от сцената, тъй като тя много дълго не беше значим геополитически фактор. Качването на Европа на геополитическата сцена е неприятната изненада както за Москва, така и за Вашингтон. Неприятна изненада, която ще блокира всякакви опити за заобикаляне на конфликта между Запада и Русия - противопоставяне, което Тръмп се опитва да заобиколи чрез спекулативни стъпки като дизеловата сделка или като това, което направи снощи. На практика той суспендира част от Закона Греъм, който подписа само преди месец, и разшири възможностите на Путин да продава петрол на международния пазар."
Междинните избори за американския Конгрес на 3 ноември ще отслабят нападките на администрацията във Вашингтон срещу Европа, прогнозира Огнян Минчев.
"Дали междинните избори ще лишат Тръмп от сериозна част от неговите прерогативи, поради нов баланс между Белия дом и Конгреса, или просто нарастващото политическо противопоставяне в САЩ ще намали обхвата на реалното въздействие, което решенията във Вашингтон оказват върху международната среда, по един или друг начин този тип негативно-хибридно въздействие върху Европа и върху Украина, що се отнася поне от територията на САЩ, ще бъде намалено."
Реакцията на президента Тръмп и неговото обкръжение след очакваното поражение на изборите крие определени рискове, предупреди политологът като припомни щурма на Капитолия от гневни привърженици на MAGA след изборното поражение на Тръмп от Джо Байдън.
"Знаем какво се случи на 6 януари 2021 година и знаем, че резултатите от междинните избори могат да доведат не само до намаляване на относителната тежест на Белия дом в американската вътрешна и външна политика, но и до силно напрежение и екстремизиране на политическите нрави в США. Което в крайна сметка ще доведе до намаляване на шансовете на США да играят водеща роля в международните отношения."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Одеса
Коментиран от #11, #64
13:47 17.10.2026
2 Бялджип
13:48 17.10.2026
3 Гост
Коментиран от #40, #54
13:49 17.10.2026
4 Абе,
Коментиран от #78
13:49 17.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сила
Има залози вече ...
Коментиран от #79
13:51 17.10.2026
7 ПРЕДАТЕЛ ПРОФЕСОР
Коментиран от #15
13:52 17.10.2026
8 ЦЯЛЯТА СГАН
Коментиран от #46
13:53 17.10.2026
9 ПРОФЕСОР ПО НАДЕБЕЛЯВАНЕ
13:54 17.10.2026
10 Путин
Коментиран от #13, #20, #68
13:55 17.10.2026
11 Е това
До коментар #1 от "Одеса":скоро чакаме от март 2022!
13:57 17.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тъй ли
До коментар #10 от "Путин":Страх ли те е, Сали?
Коментиран от #19
13:58 17.10.2026
14 Копейчица
Коментиран от #34
13:59 17.10.2026
15 Точно
До коментар #7 от "ПРЕДАТЕЛ ПРОФЕСОР":който не подкрепя Путин е предател!
13:59 17.10.2026
16 Лама Калушев
14:00 17.10.2026
17 МИРЧЕВ И МИНЧЕВ
14:00 17.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Знищенко съм
До коментар #13 от "Тъй ли":не Сали!
14:01 17.10.2026
20 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #10 от "Путин":Караш българите да се надяват да дойде за да прогони вековните ѝ врагове ?!
14:01 17.10.2026
21 ТОЗИ ЦЯЛ ЖИВОТ ТОЧИ НПО-ТО
14:01 17.10.2026
22 Купеният професор
14:02 17.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хихихи
14:04 17.10.2026
26 Иванов
Коментиран от #48
14:04 17.10.2026
27 ТОЗИ СЕ ПРОДАВА
14:04 17.10.2026
28 Деловодител
14:05 17.10.2026
29 Давид
14:06 17.10.2026
30 абе ого,
14:07 17.10.2026
31 Огнян Миночистачев
14:07 17.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 За русофобски грант продавам майка си
– Ужас, Джон! Какво става с климатичните цели на Белия дом, нали щяхме да караме само Тесли?
– Спокойно, приятелю! Тръмп подписа договора. Този дизел вече не е въглероден отпечатък.
– А какъв е?
– Руски отпечатък с американски лиценз!
😁
14:11 17.10.2026
36 Оня
14:13 17.10.2026
37 Правило!
До коментар #32 от "Новина от 2017 г":Моралът е е по наследство.
14:14 17.10.2026
38 нннн
14:16 17.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Европеец
До коментар #3 от "Гост":Коментара ти е абсолютно верен и съм съгласен с него..... Войнолюбците от европейският колониален и тоталитарен съюз на новата фюрерка, която по образование е помощник-гинеколожка всячески ни тласкат към Нова европейска война.......... Лошото е че червените Петроханци Радев и Йотова им се подават на провокациите...... Черно море не е на НАТО , А море на крайбрежните държави... Хубаво че има конференцията от Монтрьо и Ердоган е спазва....
14:17 17.10.2026
41 Ми точно обратното
Точно братното е Огняне.
Коментиран от #58
14:18 17.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Заради изборите предполагам
До коментар #8 от "ЦЯЛЯТА СГАН":Търсят реванш но няма да стане.
14:23 17.10.2026
47 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
14:24 17.10.2026
48 Освен?
До коментар #26 от "Иванов":Е то какво да очакваш.от бивш даскал по научен комунизъм - освен гьонсуратлЪк.
14:25 17.10.2026
49 Абе
14:25 17.10.2026
50 Ами
че за сега се разминават само косвени и периферни поражения.
14:26 17.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ВКК 5311
14:28 17.10.2026
57 ЕВРОАТЛАНТИТЕ
Коментиран от #60
14:29 17.10.2026
58 Шшматко
До коментар #41 от "Ми точно обратното":Бункерният милиционер защо от страх за кожата си закара Я0 в Беларус?
14:29 17.10.2026
59 ?????
Или тва е друго? А Минчев?
14:30 17.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Минчев съм
14:31 17.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 СПОКО БЕ
14:33 17.10.2026
64 Моряка
До коментар #1 от "Одеса":Отдавна чакам руската Одеса да си стане пак руска.Заедно с Николаев.Ленин я даде на Украйна,а украинците му събориха паметниците от благодарност.След това събориха паметника на Екатерина втора,основателката на града.Иска ми се да видя Зеленото как мъкне камъни да възстановява паметника под дулото на автомата.Преди да го увиснат.
14:33 17.10.2026
65 az СВО Победа 81
14:34 17.10.2026
66 Болклуко
До коментар #51 от "az СВО Победа 81":Я дай пример колко войници от "ядрото " на НАТО участват в Украйна.Да ти не направя един ядрен отвор в задният дърташки двор!
Коментиран от #75
14:34 17.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Украйна
До коментар #10 от "Путин":До Днепър включително Харков и Одеса Приднестровието Делтата на Дунав до Силистра всичко това е руско дадено на Украйна Молдова и Румъния след руско турската война и другите войни през двайсти век , но тези страни се оказаха предателски. Молдова и България не чак толкова но Украйна и Румъния са получили незаслужени неща примерно делтата на Дунав Донбас и Крим. Макар че лично аз смятам че Западна Украйна също е руска земя с руско население поукраинчено и покатолизирано.. ...
14:35 17.10.2026
69 Констатация
14:36 17.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Оня
14:37 17.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ведбал
14:38 17.10.2026
74 Факт
14:38 17.10.2026
75 az СВО Победа 81
До коментар #66 от "Болклуко":Генералният щаб, който ръководи бойните действия срещу РФ е във Висбаден, Германия.
Не мога да ти дам данни за щатове и численост на военните там. Ще потърся.
14:39 17.10.2026
76 Всичко до границата на България
14:39 17.10.2026
77 Пламен
14:39 17.10.2026
78 не може да бъде
До коментар #4 от "Абе,":Струва ме се че г-н Минчев се е подготвил за голямо и обилно хранене /това обикновено се нарича плюскане/-като се има пред вид че той и сега добре се е охранил -но сега ще трябва да отслабне!?
14:41 17.10.2026
79 Моряка
До коментар #6 от "Сила":Как Путин пак ли ще умира?Ами нали умря няколко пъти?Пишеше го във ФАКТИ.Сигурен съм,почти.
14:41 17.10.2026