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Проф. Огнян Минчев: Путин се опитва да въвлече периферията както на НАТО, така и на Евросъюза, в украинския конфликт

Проф. Огнян Минчев: Путин се опитва да въвлече периферията както на НАТО, така и на Евросъюза, в украинския конфликт

17 Октомври, 2026 13:46 860 79

  • огнян минчев-
  • владимир путин-
  • периферия-
  • нато-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • война

след като само за седмица край Бяла и Шабла бяха потопени два кораба, на действията на Москва трябва да бъдат поставени твърди граници, но това ще е съпроводено с големи рискове, тъй като България не е подготвена срещу такъв тип агресия, коментира още политологът

Проф. Огнян Минчев: Путин се опитва да въвлече периферията както на НАТО, така и на Евросъюза, в украинския конфликт - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Европейският съвет посочи, за разлика от София, единствения възможен източник на атаките по търговски кораби в близост до българските и румънските брегове на Черно море - Русия. Конкретни мерки обаче така и не бяха набелязани след двата дни съвещания в Брюксел тази седмица, констатира пред БНР политологът проф. Огнян Минчев. Според него, след като само за седмица край Бяла и Шабла бяха потопени два кораба, на действията на Москва трябва да бъдат поставени твърди граници, но това ще е съпроводено с големи рискове, тъй като България не е подготвена срещу такъв тип агресия.

"Една подобна твърда граница би могла да бъде България и Румъния да приемат основния черноморски търговски трафик в своите териториални води, което да ги изложи на преките удари на Москва, ако дроновите удари върху корабите продължат. Биха могли да се вземат много категорични мерки за колективна дронова защита - нещо, за което започнаха да говорят и някои представители на правителството и на мнозинството тук. Но България е в отчайваща степен изостанала от развитието на съвременните отбранителни технологии," отбеляза Минчев в интервю за предаването "Събота 150".

Минчев изрази несъгласие с позицията, която българският премиер Румен Радев изрази пред европейските си колеги, че най-големият проблем на Европа в момента са високите цени на горивата и затова София оценява всички стъпки, които водят до намаляването им.

"Най-големият проблем на Европа не са цените на горивата, въпреки че те са сериозен проблем. Най-големият проблем на Европа е, че от страна на Путин, виждаме сериозни опити за разширяване на агресията спрямо Украйна, чрез въвличане в конфликта, засега по хибридни механизми, на периферията както на НАТО, така и на Евросъюза. Тоест опитите на Путин да влезе в директен конфликт със страните от Източна Европа, с НАТО и ЕС като цяло."

Според Минчев лидерът на Русия и американският му колега Доналд Тръмп "силно подценяват" възможностите на Европа и това ще провали сътрудничеството им.

"Те си представяха, че ще могат да смажат много лесно Европа, да я отстранят от сцената, тъй като тя много дълго не беше значим геополитически фактор. Качването на Европа на геополитическата сцена е неприятната изненада както за Москва, така и за Вашингтон. Неприятна изненада, която ще блокира всякакви опити за заобикаляне на конфликта между Запада и Русия - противопоставяне, което Тръмп се опитва да заобиколи чрез спекулативни стъпки като дизеловата сделка или като това, което направи снощи. На практика той суспендира част от Закона Греъм, който подписа само преди месец, и разшири възможностите на Путин да продава петрол на международния пазар."

Междинните избори за американския Конгрес на 3 ноември ще отслабят нападките на администрацията във Вашингтон срещу Европа, прогнозира Огнян Минчев.

"Дали междинните избори ще лишат Тръмп от сериозна част от неговите прерогативи, поради нов баланс между Белия дом и Конгреса, или просто нарастващото политическо противопоставяне в САЩ ще намали обхвата на реалното въздействие, което решенията във Вашингтон оказват върху международната среда, по един или друг начин този тип негативно-хибридно въздействие върху Европа и върху Украина, що се отнася поне от територията на САЩ, ще бъде намалено."

Реакцията на президента Тръмп и неговото обкръжение след очакваното поражение на изборите крие определени рискове, предупреди политологът като припомни щурма на Капитолия от гневни привърженици на MAGA след изборното поражение на Тръмп от Джо Байдън.

"Знаем какво се случи на 6 януари 2021 година и знаем, че резултатите от междинните избори могат да доведат не само до намаляване на относителната тежест на Белия дом в американската вътрешна и външна политика, но и до силно напрежение и екстремизиране на политическите нрави в США. Което в крайна сметка ще доведе до намаляване на шансовете на США да играят водеща роля в международните отношения."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Одеса

    44 6 Отговор
    скоро ще е руска..!

    Коментиран от #11, #64

    13:47 17.10.2026

  • 2 Бялджип

    57 4 Отговор
    Тази дървеница откъде изпълзя? Жива ли е още? Не спряха ли грантовете към НПО-тата?

    13:48 17.10.2026

  • 3 Гост

    48 3 Отговор
    Точно обратното. ЕС и НАТО се опитват да ни въвлекат в конфликта, за да воюваме ние, крайните държави, вместо ядрото.

    Коментиран от #40, #54

    13:49 17.10.2026

  • 4 Абе,

    47 2 Отговор
    дедо Сорос пак ли развърза кесията за майцепродавци ?!

    Коментиран от #78

    13:49 17.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    5 32 Отговор
    До края на 2026 година Путин ( или които да е тоя там ?!?) ще умре !!!
    Има залози вече ...

    Коментиран от #79

    13:51 17.10.2026

  • 7 ПРЕДАТЕЛ ПРОФЕСОР

    50 2 Отговор
    Явно майкопродаването е професия и можеш да станеш професор.

    Коментиран от #15

    13:52 17.10.2026

  • 8 ЦЯЛЯТА СГАН

    36 2 Отговор
    Е по медиите днес.

    Коментиран от #46

    13:53 17.10.2026

  • 9 ПРОФЕСОР ПО НАДЕБЕЛЯВАНЕ

    36 1 Отговор
    Е този. Пази боже.

    13:54 17.10.2026

  • 10 Путин

    4 31 Отговор
    търси повод да навлезне на Балканите,към Босфора!Разбра,че Украйна е голяма хапка!

    Коментиран от #13, #20, #68

    13:55 17.10.2026

  • 11 Е това

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Одеса":

    скоро чакаме от март 2022!

    13:57 17.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тъй ли

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    Страх ли те е, Сали?

    Коментиран от #19

    13:58 17.10.2026

  • 14 Копейчица

    7 10 Отговор
    Продавам и майка си, професионално мразя родината си, 12 години опит, 24/7, пълна дискретност, за повече пишете не лично

    Коментиран от #34

    13:59 17.10.2026

  • 15 Точно

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "ПРЕДАТЕЛ ПРОФЕСОР":

    който не подкрепя Путин е предател!

    13:59 17.10.2026

  • 16 Лама Калушев

    22 2 Отговор
    Някой виждал ли е снимка на деградирал пияница и предател на националните интереси на държавата си?

    14:00 17.10.2026

  • 17 МИРЧЕВ И МИНЧЕВ

    22 2 Отговор
    Има нещо грозно в тези имена.

    14:00 17.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Знищенко съм

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тъй ли":

    не Сали!

    14:01 17.10.2026

  • 20 Да бе ,да ! 🤔

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    Караш българите да се надяват да дойде за да прогони вековните ѝ врагове ?!

    14:01 17.10.2026

  • 21 ТОЗИ ЦЯЛ ЖИВОТ ТОЧИ НПО-ТО

    20 1 Отговор
    Стана 200 кила. Изяде им целя бюджет.

    14:01 17.10.2026

  • 22 Купеният професор

    18 1 Отговор
    Лъже на поразия.

    14:02 17.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хихихи

    16 1 Отговор
    Каналния професор измъдри невероятна глупост на три водки 😂

    14:04 17.10.2026

  • 26 Иванов

    13 2 Отговор
    Мъдро казано от преподавател по "Научен комунизм"!

    Коментиран от #48

    14:04 17.10.2026

  • 27 ТОЗИ СЕ ПРОДАВА

    16 1 Отговор
    За една пържола.

    14:04 17.10.2026

  • 28 Деловодител

    16 1 Отговор
    Точно тези соросоиди добре платени политически манипулатори тровят и разединяват обществото за лична изгода.

    14:05 17.10.2026

  • 29 Давид

    5 1 Отговор
    Чудя се чий кредити плаща ;)

    14:06 17.10.2026

  • 30 абе ого,

    12 1 Отговор
    нали досега товорехте как русия губи войната?!? И как една губеща страна ще си създава нови противници?!? Абе, това мисирките сте голям майтап!

    14:07 17.10.2026

  • 31 Огнян Миночистачев

    16 1 Отговор
    Още един морски специалист от село Долно нанагорнище. В черно море има война от четири години и досега са потопени над 200 кораба, обаче точно сега са се сетили да се обясняват и да демагогстват.

    14:07 17.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 За русофобски грант продавам майка си

    5 4 Отговор
    Срещат се двама американци на бензиностанция в Тексас. Единият си зарежда големия пикап с дизел, а от ауспуха излиза гъст, черен дим.
    – Ужас, Джон! Какво става с климатичните цели на Белия дом, нали щяхме да караме само Тесли?
    – Спокойно, приятелю! Тръмп подписа договора. Този дизел вече не е въглероден отпечатък.
    – А какъв е?
    – Руски отпечатък с американски лиценз!
    😁

    14:11 17.10.2026

  • 36 Оня

    6 1 Отговор
    А бе на конвейр ли ги държите тия? кънев, минчев, сега кой следва дайнов? Да не пропуснете някой ей! Ама много ми липсва боко бе ! Да го включите и него поне ще е забавно! Сигурен съм че първото му изречение ще започне със АЗ! Къдравата сю, Надка гаражната и ленче кремче да пригласят!

    14:13 17.10.2026

  • 37 Правило!

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Новина от 2017 г":

    Моралът е е по наследство.

    14:14 17.10.2026

  • 38 нннн

    7 1 Отговор
    Само Зеленски и киевската хунта искат конфликт НАТО - Русия. Страстно го искат.

    14:16 17.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Коментара ти е абсолютно верен и съм съгласен с него..... Войнолюбците от европейският колониален и тоталитарен съюз на новата фюрерка, която по образование е помощник-гинеколожка всячески ни тласкат към Нова европейска война.......... Лошото е че червените Петроханци Радев и Йотова им се подават на провокациите...... Черно море не е на НАТО , А море на крайбрежните държави... Хубаво че има конференцията от Монтрьо и Ердоган е спазва....

    14:17 17.10.2026

  • 41 Ми точно обратното

    9 0 Отговор
    Зеленски и украйна още от самото начало се опитват да въвлекат други страни в конфликта Молдова Полша Прибалтика Словакия Румъния и България даже Унгария но тя не се поддаде. Провокират и Беларус и Калининград нападнаха Курск.
    Точно братното е Огняне.

    Коментиран от #58

    14:18 17.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Заради изборите предполагам

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЦЯЛЯТА СГАН":

    Търсят реванш но няма да стане.

    14:23 17.10.2026

  • 47 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    4 0 Отговор
    Путин конфискува активите на още 5 международни компании. Указ № 302, въз основа на който се предават активите за временно управление, бе обнародван през 2023 г. и в него се казва, че това са "ответни мерки" на изземването на руски активи от страна на САЩ и "присламчилите се към тях държави".

    14:24 17.10.2026

  • 48 Освен?

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Иванов":

    Е то какво да очакваш.от бивш даскал по научен комунизъм - освен гьонсуратлЪк.

    14:25 17.10.2026

  • 49 Абе

    4 0 Отговор
    тоААА откъде изпълзя от нафталина и ръси мозък. Путин му виновен!

    14:25 17.10.2026

  • 50 Ами

    3 0 Отговор
    НАТО и ЕС са страна в конфликта, така че по-добре да са благодарни
    че за сега се разминават само косвени и периферни поражения.

    14:26 17.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ВКК 5311

    0 0 Отговор
    Путин или Зеленски?!

    14:28 17.10.2026

  • 57 ЕВРОАТЛАНТИТЕ

    4 0 Отговор
    Много гнусни и нечистоплътни се оказаха.

    Коментиран от #60

    14:29 17.10.2026

  • 58 Шшматко

    0 4 Отговор

    До коментар #41 от "Ми точно обратното":

    Бункерният милиционер защо от страх за кожата си закара Я0 в Беларус?

    14:29 17.10.2026

  • 59 ?????

    4 0 Отговор
    А когато Зеленски и сие я почнаха тая игра с атаките в Черно море що мълчахте бре?
    Или тва е друго? А Минчев?

    14:30 17.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Минчев съм

    0 0 Отговор
    Не мога бе хора трябва да папам, канят ме трябва измисля нещо! Като едно време " трябва да се следва партийната линия"! Нищо че сега съм от другата страна! Ама глад бе , тая снага как се подържа! Да не мислите че е лесно! Рязнаха ми грантовете и друго не остава! Ден година храни!

    14:31 17.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 СПОКО БЕ

    1 0 Отговор
    Евроцървул такъв.

    14:33 17.10.2026

  • 64 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Одеса":

    Отдавна чакам руската Одеса да си стане пак руска.Заедно с Николаев.Ленин я даде на Украйна,а украинците му събориха паметниците от благодарност.След това събориха паметника на Екатерина втора,основателката на града.Иска ми се да видя Зеленото как мъкне камъни да възстановява паметника под дулото на автомата.Преди да го увиснат.

    14:33 17.10.2026

  • 65 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    Каква периферия, какви пет лева? То ядрото и на НАТО, и на ЕС от 2014г. участва активно във войната.....

    14:34 17.10.2026

  • 66 Болклуко

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "az СВО Победа 81":

    Я дай пример колко войници от "ядрото " на НАТО участват в Украйна.Да ти не направя един ядрен отвор в задният дърташки двор!

    Коментиран от #75

    14:34 17.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Украйна

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    До Днепър включително Харков и Одеса Приднестровието Делтата на Дунав до Силистра всичко това е руско дадено на Украйна Молдова и Румъния след руско турската война и другите войни през двайсти век , но тези страни се оказаха предателски. Молдова и България не чак толкова но Украйна и Румъния са получили незаслужени неща примерно делтата на Дунав Донбас и Крим. Макар че лично аз смятам че Западна Украйна също е руска земя с руско население поукраинчено и покатолизирано.. ...

    14:35 17.10.2026

  • 69 Констатация

    0 0 Отговор
    Остаря, но не поумня или за 30-те Сребърникъ!? А, може и двете!?

    14:36 17.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Оня

    0 0 Отговор
    Предлагам тоя да го направят академик! Да му измислят някаква дисертация за размножаването на хлебарките например! Може и за живота на подземния червей! Ама моля ви се бе направете го академик!

    14:37 17.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ведбал

    0 0 Отговор
    В кочината на боко и шиши се нагнезди още едно прасе.

    14:38 17.10.2026

  • 74 Факт

    0 0 Отговор
    Проверете от 2022 САЩ колко петрол са внесли от Русия и ЕС,ще останете изненадани.ЕС за над 300 млр долара а САЩ малко над 5.Но ревем,че Америка е предател.Същевременно помощта на ЕС за Украйна е малко над 225 млр.

    14:38 17.10.2026

  • 75 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Болклуко":

    Генералният щаб, който ръководи бойните действия срещу РФ е във Висбаден, Германия.
    Не мога да ти дам данни за щатове и численост на военните там. Ще потърся.

    14:39 17.10.2026

  • 76 Всичко до границата на България

    0 0 Отговор
    От Днепър на изток всичко това е руска територия дадена на Украйна Молдова и Румъния но те както и ние не заслужават свободата си. Предателски подлеци сни.

    14:39 17.10.2026

  • 77 Пламен

    1 0 Отговор
    Бегай бе, мазнио!

    14:39 17.10.2026

  • 78 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе,":

    Струва ме се че г-н Минчев се е подготвил за голямо и обилно хранене /това обикновено се нарича плюскане/-като се има пред вид че той и сега добре се е охранил -но сега ще трябва да отслабне!?

    14:41 17.10.2026

  • 79 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Как Путин пак ли ще умира?Ами нали умря няколко пъти?Пишеше го във ФАКТИ.Сигурен съм,почти.

    14:41 17.10.2026

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