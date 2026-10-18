В Радата: Само председателят на парламента може да смени Зеленски

След Владимир Зеленски Украйна може да бъде оглавена само от председателя на парламента. Това заяви депутатът от Върховната рада Артем Дмитрук в публикация в своя канал в Telegram.

„Не можем да назначим никого за президент вместо Зеленски. Такъв може да стане само председателят на парламента – няма други варианти“, написа Дмитрук. По думите му в настоящата политическа конфигурация няма да има назначаване на нов държавен глава и не се очаква провеждане на избори.

Депутатът коментира и призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп Украйна да избере нов лидер. Дмитрук твърди, че американският президент цели отстраняването на Зеленски, а не избирането на негов наследник.

Какво предвижда украинската конституция

Конституцията на Украйна предвижда при предсрочно прекратяване на правомощията на президента председателят на Върховната рада да изпълнява длъжността до избора и встъпването на нов президент. Това означава временно изпълнение на президентските функции, а не автоматично придобиване на пълномощията на избран държавен глава.

Председател на парламента е Руслан Стефанчук. Конституционната разпоредба се прилага при оставка, невъзможност за изпълнение на задълженията, отстраняване чрез импийчмънт или смърт на президента. Тя не определя председателя на парламента като постоянен наследник на президента.

Тръмп заяви, че Украйна се нуждае от нов президент, който да може да постигне споразумение с Русия, и призова за избори. В отговор Зеленски каза, че страната може да организира вот при 60-дневно прекратяване на огъня. Асошиейтед прес съобщи, че изявленията са част от нарастващото напрежение между Вашингтон и Киев.

Меркурис оспори прогнозата за 20 милиона бежанци

В отделно изявление британският военен анализатор Александър Меркурис заяви, че Владимир Зеленски е преувеличил числото от 20 милиона потенциални украински бежанци, които биха могли да потърсят убежище в Европейския съюз при поражение на Украйна.

Зеленски постави въпроса за възможна нова бежанска вълна по време на посещение в Брюксел, като попита колко украинци биха пристигнали в Европа, ако Русия спечели войната. Италианската агенция АНСА и руският РБК предадоха оценката за 20 милиона души.

Меркурис твърди, че под контрола на Киев живеят между 20 и 25 милиона души. Според неговата логика прогнозата на Зеленски би означавала почти цялото население на тези територии да замине за Европейския съюз. Анализаторът не представи в изявлението си независимо потвърдена демографска оценка, която да установява точния брой жители на контролираните от Киев райони.

Меркурис заяви още, че финансовата и военната помощ за Киев не е спряла напредването на руските сили. По думите му предотвратяването на поражение изисква мирно споразумение с Москва, а европейските държави трябва да изпратят делегация за обсъждане на условията за уреждане на конфликта.

Източници: mk.ru, apnews.com, ansa.it