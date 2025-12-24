Феновете на „То: Добре дошли в Дери“ очакват обещаното продължение на сериала

На 14 декември бе излъчен последният епизод на Сериалът „То: Добре дошли в Дери“. През първите три дни 6,5 милиона американци го гледаха по HBO и HBO Max. След първия си сезон той се нареди сред трите най-добри оригинални проекта по HBO Max, след „The Last of Us“ (2023) и „House of the Dragon“ (2022).

Дата на излизане на втория сезон на сериала още не е официално обявена. HBO все още не е потвърдила подновяването му. Премиерата на се състоя на 26 октомври 2025 г. Създателите планираха да заснемат трисезонен проект, чието действие се развива в различни години. Успешният край на първата част дава надежда на феновете, че HBO ще поднови хорър поредицата за още два сезона.

Сериалът „То: Добре дошли в Дери“ е предистория на филмите „То“ (2017) и „То: Глава втора“ (2019), базирани на романа на Стивън Кинг. Действието на сериала се развива в измисления град Дери, Мейн, няколко десетилетия преди събитията от основната история.

В началото на 60-те години на миналия век в Дери започва цикъл от мистериозни и насилствени изчезвания на деца. Историята се фокусира върху семейства и тийнейджъри, които един след друг се сблъскват с ужасяващи събития.

С развитието на историята става ясно, че Дери живее в изкривен цикъл от години: на всеки 27 години злото се пробужда, хранейки се със страховете, травмите и безразличието на своите жители. Лудият клоун Пениуайз (Бил Скарсгард) се оказва превъплъщение на древно същество, дълбоко свързано с града.

Опитът да бъде надвит срещу Пениуайз не води до победа, а до пореден край на цикъла: съществото отново изпада в латентно състояние, а Дери се завръща към привидно спокоен живот, предпочитайки да забрави случилото се. Краят оставя много въпроси и открити сюжетни линии, свързани със съдбите на отделните герои и природата на самото зло.