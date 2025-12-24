Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хулио Веласкес обожавал напрежението в Левски

Хулио Веласкес обожавал напрежението в Левски

24 Декември, 2025 09:45 458 0

  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • левски

Поех отбора в труден момент, но с добра подготовка и ясна идея започнахме да изграждаме модел на игра

Хулио Веласкес обожавал напрежението в Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Левски Хулио Веласкес определи настоящия период за клуба като позитивен. Специалистът сподели, че обича напрежението, което идва с работата в голям отбор, и е убеден, че "сините" вървят в правилната посока.

"Поех отбора в труден момент, но с добра подготовка и ясна идея започнахме да изграждаме модел на игра. В края на първия полусезон вече виждах Левски такъв, какъвто искам - отбор, който знае какво прави с топката и без нея", заяви Веласкес в "Денис Подкаст" на популярен хърватски ютубър.

Наставникът открои представянето в евротурнирите като важна крачка напред, както и второто място в първенството през миналия сезон. Според него ключови са синергията между играчи, клуб и фенове, както и постоянството в детайлите.

"Говорим за голям клуб с невероятна история. Обожавам напрежението тук още от първия ден. Хората показват уважение независимо от резултатите", подчерта треньорът.

Веласкес накратко се върна и към началото на треньорската си кариера, започнала още в тийнейджърските му години, като подчерта, че уважението и директността са в основата на работата му с играчите, независимо от възрастта им.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ