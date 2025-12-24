Легенда на ЦСКА похвали Христо Янев

В понеделник ветераните на ЦСКА се събраха на традиционния коледен банкет във Военния клуб, като сред отсъстващите правеше впечатление името на една от най-големите легенди в историята на „червените“ – Аспарух Никодимов.

Паро от години живее край морето, далеч от градската суета, но това не му пречи да следи отблизо всичко, което се случва с любимия му клуб. В разговор с „Тема Спорт“ двукратният полуфиналист за КЕШ направи равносметка на бурната година за ЦСКА в навечерието на коледните празници.

„Годината беше трудна, което донякъде е нормално при смяна на ръководители. И преди в историята се е случвало. Но сега смятам, че ЦСКА го чакат много хубави моменти. Случват се добри неща в отбора и позитивните резултати в края на годината го доказват", сподели Аспарух Никодимов.

"Познавам Ицо Янев, той е интелигентно, добро, амбициозно момче. А и си е наше. Колко пъти казах, че трябва да се престане с тези чужденци, които идват, взимат големите заплати и нищо не правят. Мислят се за големи специалисти, без да са постигнали нещо значимо в кариерата. И лошото е, че имаше и мениджъри, които са минали през ЦСКА, но пробутват разни клиенти, за които знаят, че не стават. Ако ще идва някой чужденец, то поне да е създал име, да дойде с някакво покритие. Но досега успехите си ЦСКА е постигал с български треньори и затова много се радвам, че се довериха на Христо Янев и той се възползва от шанса си“, заяви още Никодимов.