Легенда на ЦСКА похвали Христо Янев

24 Декември, 2025 11:29 550 2

Паро от години живее край морето, далеч от градската суета, но това не му пречи да следи отблизо всичко, което се случва с любимия му клуб

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В понеделник ветераните на ЦСКА се събраха на традиционния коледен банкет във Военния клуб, като сред отсъстващите правеше впечатление името на една от най-големите легенди в историята на „червените“ – Аспарух Никодимов.

Паро от години живее край морето, далеч от градската суета, но това не му пречи да следи отблизо всичко, което се случва с любимия му клуб. В разговор с „Тема Спорт“ двукратният полуфиналист за КЕШ направи равносметка на бурната година за ЦСКА в навечерието на коледните празници.

„Годината беше трудна, което донякъде е нормално при смяна на ръководители. И преди в историята се е случвало. Но сега смятам, че ЦСКА го чакат много хубави моменти. Случват се добри неща в отбора и позитивните резултати в края на годината го доказват", сподели Аспарух Никодимов.

"Познавам Ицо Янев, той е интелигентно, добро, амбициозно момче. А и си е наше. Колко пъти казах, че трябва да се престане с тези чужденци, които идват, взимат големите заплати и нищо не правят. Мислят се за големи специалисти, без да са постигнали нещо значимо в кариерата. И лошото е, че имаше и мениджъри, които са минали през ЦСКА, но пробутват разни клиенти, за които знаят, че не стават. Ако ще идва някой чужденец, то поне да е създал име, да дойде с някакво покритие. Но досега успехите си ЦСКА е постигал с български треньори и затова много се радвам, че се довериха на Христо Янев и той се възползва от шанса си“, заяви още Никодимов.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Шизофен 1914

    5 0 Отговор
    Моля ви не публикувайте положителни статии за ЦСКА.
    Въздействат ми много зле.
    Идва ми да рецитирам, рецитирам, рецитирам.
    Дофттора ми каза да не се ядосвам,за да се Опрая.

    Коментиран от #2

    11:36 24.12.2025

  • 2 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шизофен 1914":

    Нещо си се пообъркал момче, цска го няма вече 9 години!

    11:51 24.12.2025

