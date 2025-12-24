Историята е на страната на зимния шампион Барселона

Барселона, шампион на Ла Лига в 12 от последните 21 сезона, преследва 29-ата титла в историята си след изключително силен първи полусезон, който ще завърши в събота, 3 януари, в Корнея-Ел Прат срещу Еспаньол. Кръг преди края на първата половина от шампионата тимът на Ханзи Флик (46 точки от възможни 54) води с четири точки пред Реал Мадрид и така печели почетното отличие „зимен шампион“. Това е 28-ият път, в който Барса стига до този статут, като в предишните 27 случая балансът е 18 спечелени титли.

В последните 13 подобни ситуации каталунците са съумели да запазят лидерската си позиция до края на сезона в девет от тях. Последният път, когато останаха „с пръст в устата“, беше през сезон 2019–20 – първенството, прекъснато от пандемията, което се поднови при закрити врата и бе белязано от серия спорни съдийски решения в полза на Реал Мадрид, който в крайна сметка спечели титлата. Това е заключението на “Мундо депортиво”.

В последните 10 сезона осем пъти трофеят беше вдиган от отбора, който е бил начело на класирането по средата на шампионата. Двете изключения са именно сезон 2019–20 с бял триумф и сезон 2024–25, когато Атлетико Мадрид не издържа на върха и, подобно на Реал, отстъпи пред Барселона на Флик. Тогава „дюшекчиите“ водеха с шест точки пред каталунците, а „кралете“ – с пет, но изключителната втора половина на сезона за Барса – само две равенства (1:1 с Хетафе и 1:1 на „Монжуик“ срещу Бетис) и една загуба (2:3 от Виляреал), при това след като титлата вече беше математически осигурена кръг по-рано на терена на Еспаньол (0:2) – обърна тенденцията, която традиционно дава предимство на лидера на полусезона.

През настоящата кампания Барселона стигна до коледната пауза със серия от 24 поредни точки от възможни 24 след поражението с 1:2 от Реал Мадрид на „Сантиаго Бернабеу“, мач, в който тимът беше осеян с отсъстващи. Междувременно Реал пропиля петточковия си аванс от 26 октомври и вече изостава с четири пункта от вечния си съперник. В оставащите 20 кръга Барса ще изиграе 10 мача на „Спотифай Камп Ноу“ и 10 като гост. След визитата при „папагалчетата“, гостуванията на Реал Сосиедад (18 януари), Атлетик Билбао (8 март) и Атлетико Мадрид (5 април) изглеждат най-трудните на пръв поглед. Ел Класико от 35-ия кръг (10 май) на каталунския стадион отново се очертава като решаващо.