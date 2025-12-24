Новини
Бешикташ победи Фенербахче в дербито с гол в последните секунди

24 Декември, 2025 09:00

Герой за гостите от Истанбул стана Вацлав Черни, който реализира и двете попадения, като решаващият гол падна в добавеното време

Бешикташ победи Фенербахче в дербито с гол в последните секунди - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бешикташ постигна ценна победа с 2:1 като гост над големия си съперник Фенербахче в двубой от Група „C“ на турнира за Купата на Турция. Герой за гостите от Истанбул стана Вацлав Черни, който реализира и двете попадения, като решаващият гол падна в добавеното време.

„Черните орли“ изнесоха един от най-убедителните си мачове от началото на кампанията и напълно заслужено стигнаха до трите точки. Така съставът, воден от Серген Ялчън, успя да си върне за загубата с 2:3 в шампионатното дерби между двата тима в началото на месец ноември.

Формата на Черни отново се оказа решаваща. В 33-ата минута чешкият национал изведе Бешикташ напред в резултата, след като получи подаване от Тами Ейбрахам и с удар от малък ъгъл прокара топката между краката на вратаря Тарик Четин.

Фенербахче изпитваше сериозни трудности при създаването на чисти голови положения до почивката, но все пак успя да изравни в 43-ата минута. Марко Асенсио бе точен от дузпа, отсъдена за нарушение на Ейбрахам в наказателното поле.

В началото на второто полувреме „фенерите“, въпреки отсъствието на немалко титуляри, опитаха да наложат натиск. По-опасните ситуации обаче отново се разкриваха пред тяхната врата. Срещата стана още по-напрегната след няколко спорни съдийски решения, като и двата отбора имаха сериозни претенции за неотсъдени наказателни удари.

Развръзката дойде в първата от трите добавени минути. Бешикташ организира бърза и отлично развита контраатака, при която топката отново стигна до Черни. Чехът елиминира защитник на домакините с финт и от близка дистанция оформи крайното 2:1, носейки драматичния успех на своя тим.


