ЦСКА иска да се раздели с ненужен, но липсват кандидати

Ръководството на ЦСКА иска да прекрати договора на халфа Дейвид Сегер по взаимно съгласие. Към него липсва сериозен интерес и едва ли ще се намери отбор, който да плати вложените в него през лятото 400 000 евро, твърди "Мач Телеграф".

Сегер има и дълъг договор – до лятото на 2028 г., но не попада в плановете на Христо Янев. Треньорът не взе футболиста нито в групата за гостуването на Черно море (0:2), нито в тази за решителния мач с Локо Сф (2:1) от турнира за Купата на България.

Именно дългият договор с ЦСКА е проблем пред Сегер. Той има да взима заплати за още 30 месеца, като сумата е огромна. Предполага се, че в случая със Сегер ще се действа както с Лиъм Купър, Зюмюр Бютучи, Мика Пинто, Тибо Вион и други, които се оказаха ненужни, но имаха договор и ги прекратиха по взаимно съгласие след дълги и тежки преговори. Разбира се, те прибраха и сериозни суми.

Сегер записа 14 мача за ЦСКА в първенството и един за Купата на България. В тях не показа нищо значимо и не вкара нито гол, нито даде асистенция.