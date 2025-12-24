Новини
ЦСКА иска да се раздели с ненужен, но липсват кандидати

24 Декември, 2025 09:31 583 3

Сегер има и дълъг договор – до лятото на 2028 г., но не попада в плановете на Христо Янев

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА иска да прекрати договора на халфа Дейвид Сегер по взаимно съгласие. Към него липсва сериозен интерес и едва ли ще се намери отбор, който да плати вложените в него през лятото 400 000 евро, твърди "Мач Телеграф".

Сегер има и дълъг договор – до лятото на 2028 г., но не попада в плановете на Христо Янев. Треньорът не взе футболиста нито в групата за гостуването на Черно море (0:2), нито в тази за решителния мач с Локо Сф (2:1) от турнира за Купата на България.

Именно дългият договор с ЦСКА е проблем пред Сегер. Той има да взима заплати за още 30 месеца, като сумата е огромна. Предполага се, че в случая със Сегер ще се действа както с Лиъм Купър, Зюмюр Бютучи, Мика Пинто, Тибо Вион и други, които се оказаха ненужни, но имаха договор и ги прекратиха по взаимно съгласие след дълги и тежки преговори. Разбира се, те прибраха и сериозни суми.

Сегер записа 14 мача за ЦСКА в първенството и един за Купата на България. В тях не показа нищо значимо и не вкара нито гол, нито даде асистенция.


  • 2 Хмм

    1 0 Отговор
    как да има, като ЦСКА е в средата на таблицата, а доскоро беше заплашен от отпадане

    10:15 24.12.2025

  • 3 Специалиста

    0 0 Отговор
    Да изчакат до март. До тогава Христо Янев няма да е част от отбора на Етрополе -БулгарплодОООД-ЧЕРВЕНИ ДОМАТИ-БАЛКАН ЛОВЕЧ 50 КУБИКА, и неговия заместник да разчита на Сегер. Нали не мислите че този ще е задълго в аматьорското отборче?

    10:32 24.12.2025

