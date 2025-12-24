Новини
Спорт »
Световен футбол »
Карим Бензема носи победа на Ал-Итихад в Азиатската Шампионска лига

Карим Бензема носи победа на Ал-Итихад в Азиатската Шампионска лига

24 Декември, 2025 11:00 443 0

  • карим бензема-
  • футбол-
  • ал итихад-
  • насаф-
  • азиатската шампионска лига

38-годишният носител на „Златната топка“ реализира с воле от близко разстояние единствения гол в мача в 57-ата минута, след центриране на португалския младежки национал Роджър Фернандес

Карим Бензема носи победа на Ал-Итихад в Азиатската Шампионска лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френският нападател Карим Бензема донесе победа на Ал Итихад над узбекистанския Насаф с 1:0 като домакин в двубой от груповата фаза на Азиатската Шампионска лига.

38-годишният носител на „Златната топка“ реализира с воле от близко разстояние единствения гол в мача в 57-ата минута, след центриране на португалския младежки национал Роджър Фернандес.

Ал Итихад е шести във временното класиране в група Запад с 9 точки от 6 срещи. Първите осем от двете групи (Изток и Запад) ще се класират за 1/16-финалите, а успех срещу катарския Ал Гарафа в следващия кръг би осигурила преминаване напред за двукратния шампион.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ