Байерн (Мюнхен) сложи цена от 20 млн. евро на ненужен защитник

Германският шампион Байерн (Мюнхен) е поставил цена от 20 милиона евро на защитника Саша Боей, за когото се търси нов отбор.

Клубът от Мюнхен все още обмисля възможността да се раздели с Боей още през зимния трансферен прозорец и настоява за сума, достигаща 20 милиона евро.

Самият футболист вече е отхвърлил няколко предложения и е готов да премине единствено в клуб с високи амбиции. Кристъл Палас проявява интерес, но към момента няма напредък и не се водят преговори. Бившият му клуб Галатасарай също следи внимателно ситуацията около бранителя.

Десният бек не е играл за Байерн от 1 ноември. През този сезон той е записал участие в 9 мача от Бундеслигата.