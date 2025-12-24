Новини
Байерн (Мюнхен) сложи цена от 20 млн. евро на ненужен защитник

24 Декември, 2025 10:29 575 1

Клубът от Мюнхен все още обмисля възможността да се раздели с Боей още през зимния трансферен прозорец и настоява за сума, достигаща 20 милиона евро

Байерн (Мюнхен) сложи цена от 20 млн. евро на ненужен защитник - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германският шампион Байерн (Мюнхен) е поставил цена от 20 милиона евро на защитника Саша Боей, за когото се търси нов отбор.

Клубът от Мюнхен все още обмисля възможността да се раздели с Боей още през зимния трансферен прозорец и настоява за сума, достигаща 20 милиона евро.

Самият футболист вече е отхвърлил няколко предложения и е готов да премине единствено в клуб с високи амбиции. Кристъл Палас проявява интерес, но към момента няма напредък и не се водят преговори. Бившият му клуб Галатасарай също следи внимателно ситуацията около бранителя.

Десният бек не е играл за Байерн от 1 ноември. През този сезон той е записал участие в 9 мача от Бундеслигата.


  • 1 Ей страшни немци

    1 1 Отговор
    Не стига че е ненужен, ами и скъп.

    10:33 24.12.2025

