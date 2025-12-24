Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал победи Кристъл Палас и е на 1/2-финал за "Карабао Къп" след трилър с дузпи

24 Декември, 2025 08:45 365 0

Четвъртфиналният сблъсък на „Емиратс“ в столицата завърши 1:1 в редовното време, а при наказателните удари „артилеристите“ надделяха с 8:7

Арсенал победи Кристъл Палас и е на 1/2-финал за "Карабао Къп" след трилър с дузпи - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лидерът в английската Висша лига – Арсенал, стана последният полуфиналист в турнира за „Карабао Къп“, след като елиминира драматично градския съперник Кристъл Палас с общ резултат 9:8 след изпълнение на дузпи. Четвъртфиналният сблъсък на „Емиратс“ в столицата завърши 1:1 в редовното време, а при наказателните удари „артилеристите“ надделяха с 8:7.

Домакините стигнаха първи до попадение в 80-ата минута, когато след разбъркване в наказателното поле защитникът Максенс Лакроа си отбеляза автогол и изведе Арсенал напред. Лондончани обаче не успяха да задържат преднината си, тъй като в самия край на добавеното време, в 95-ата минута, капитанът на „орлите“ Марк Гехи възстанови равенството за гостите.

Последвалата серия от дузпи се превърна в истински трилър. И двата тима демонстрираха висока успеваемост от бялата точка, като напрежението се запази до самия край. В решаващия момент отново Лакроа се оказа верния помощник на „артилеристите“, след като френският защитник пропусна единствения наказателен удар за „орлите“, което донесе класиране на Арсенал за полуфиналите след 8:7 успешни изпълнения.

По този начин възпитаниците на Микел Артета ще се изравят срещу друг лондонски съперник в лицето на големия си враг Челси. Първият мач ще се проведе на 14 януари на "Стамфорд Бридж", докато реваншът на "Емиратс" е насрочен за 4 февруари.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
