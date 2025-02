Доналд Тръмп, Леонел Меси и още куп звезди на Супербоул (СНИМКИ)

Финалът на Супербоул LIX отново се превърна в арена за знаменитости от различни сфери на обществото. Големата битка между Филаделфия Ийгълс и Канзас Сити Чийфс се проведе на емблематичния стадион Caesars Superdome в Ню Орлиънс, щата Луизиана. На червения килим се откроиха редица популярни лица, сред които бизнесмените Рупърт Мърдок и Джефри Лури, легендата на НФЛ Том Брейди, певицата Лейди Гага, актьорът Кевин Костнър и както и известният рапър Джей-Зи, пише gong.bg.

ВИП ложите на съоръжението също бяха изпълнени с известни личности. Сред тях бе и легендарният сър Пол Маккартни, който има специална връзка със Супербоул, след като бе част от грандиозното шоу през 2005-а година. Там се забелязаха още холивудските актьори Кевин Костнър и Тери Крюс, както и главният изпълнителен директор на компанията Apple – Тим Кук.

Сред специалните гости бе и американският президент Доналд Тръмп, който съвсем наскоро встъпи официално в своя втори мандат. Той влезе в историята като първия действащ президент на САЩ, посетил това голямо спортно събитие, и беше придружен от дъщеря си Иванка Тръмп. По време на престоя си на стадиона, държавният глава бе забелязан и в разговор с президента на Националната футболна лига Роджър Гудел.

Donald Trump has become the first sitting US President to attend a #SuperBowl pic.twitter.com/hKYzmGcAqY