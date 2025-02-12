10.00 Футбол: „Сидни“ - „Банкок“ - Нова спорт
10.45 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, спускане за комбинация, мъже - Евроспорт 1
12.00 Футбол: „Йокохама“ - „Шанхай“ - Нова спорт
12.00 Футбол: „Буринам“ - „Улсан“ - Диема спорт 3
14.00 Футбол: „Нам Дим“ - „Санфрече“ - Нова спорт
14.00 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, слалом за комбинация, мъже- Евроспорт 1
14.30 Тенис: турнир в Марсилия МАХ Спорт 1
15.15 Биатлон: Световен шампионат в Ленцерхайде, смесена щафета - Евроспорт 1
16.00 Футбол: „Ал Вехдат“ - „Шабаб“ - Нова спорт
17.00 Снукър: Уелс оупън, втори кръг - Евроспорт 1
18.00 Футбол: „Ал Уакра“ - „Ал Таавон“ - Нова спорт
19.00 Тенис: турнир в Марсилия - МАХ Спорт 1
19.30 Волейбол: „Левски“ - „Дея“ - МАХ Спорт 2
19.45 Футбол: „Брюж“ - „Аталанта“ - бТВ Екшън
19.45 Колоездене на писта: ЕП в Золдер, първи ден - Евроспорт 2
20.00 Волейбол: „Люнебург“ - „Берлин Волейс“ - МАХ Спорт 4
21.00 Волейбол: „Сен Назер“ - „Олимпиакос“ - МАХ Спорт 3
21.00 Снукър: Уелс оупън, втори кръг - Евроспорт 1
22.00 Футбол: „Селтик“ - „Байерн“ - бТВ Екшън
22.00 Футбол: „Фейенорд“ - „Милан“ - Ринг тв
22.00 Футбол: „Евертън“ - „Ливърпул“ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: „Шефийлд Юнайтед“ - „Мидълзбро“ - Диема спорт 3
23.30 Тенис: турнир в Буенос Айрес - МАХ Спорт 2
01.00 Тенис: турнир в Делрей бийч - МАХ Спорт 1
03.00 Хокей: Канада – Швеция - МАХ Спорт 3
Спортът по ТВ в сряда (12 февруари)
12 Февруари, 2025 06:56 591 0
Разнообразие от спортни събития в ефира днес
10.00 Футбол: „Сидни“ - „Банкок“ - Нова спорт
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