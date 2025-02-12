Спортът по ТВ в сряда (12 февруари)

Адриан Андреев и Димитър Кузманов аут от "Чалънджъра" в Бахрейн

Адриан Андреев и Димитър Кузманов отпаднаха в първия кръг на основната схема на турнира на твърди кортове от сериите "Чалънджър" в Манама (Бахрейн) с ...