Новини
Спорт »
Други спортове »
Спортът по ТВ в сряда (12 февруари)

Спортът по ТВ в сряда (12 февруари)

12 Февруари, 2025 06:56 591 0

  • спортът по тв-
  • днес-
  • телевизията-
  • снукър-
  • футбол-
  • биатлон-
  • тенис-
  • ски-
  • волейбол

Разнообразие от спортни събития в ефира днес

Спортът по ТВ в сряда (12 февруари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

10.00 Футбол: „Сидни“ - „Банкок“ - Нова спорт
10.45 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, спускане за комбинация, мъже - Евроспорт 1
12.00 Футбол: „Йокохама“ - „Шанхай“ - Нова спорт
12.00 Футбол: „Буринам“ - „Улсан“ - Диема спорт 3
14.00 Футбол: „Нам Дим“ - „Санфрече“ - Нова спорт
14.00 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, слалом за комбинация, мъже- Евроспорт 1
14.30 Тенис: турнир в Марсилия МАХ Спорт 1
15.15 Биатлон: Световен шампионат в Ленцерхайде, смесена щафета - Евроспорт 1
16.00 Футбол: „Ал Вехдат“ - „Шабаб“ - Нова спорт
17.00 Снукър: Уелс оупън, втори кръг - Евроспорт 1
18.00 Футбол: „Ал Уакра“ - „Ал Таавон“ - Нова спорт
19.00 Тенис: турнир в Марсилия - МАХ Спорт 1
19.30 Волейбол: „Левски“ - „Дея“ - МАХ Спорт 2
19.45 Футбол: „Брюж“ - „Аталанта“ - бТВ Екшън
19.45 Колоездене на писта: ЕП в Золдер, първи ден - Евроспорт 2
20.00 Волейбол: „Люнебург“ - „Берлин Волейс“ - МАХ Спорт 4
21.00 Волейбол: „Сен Назер“ - „Олимпиакос“ - МАХ Спорт 3
21.00 Снукър: Уелс оупън, втори кръг - Евроспорт 1
22.00 Футбол: „Селтик“ - „Байерн“ - бТВ Екшън
22.00 Футбол: „Фейенорд“ - „Милан“ - Ринг тв
22.00 Футбол: „Евертън“ - „Ливърпул“ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: „Шефийлд Юнайтед“ - „Мидълзбро“ - Диема спорт 3
23.30 Тенис: турнир в Буенос Айрес - МАХ Спорт 2
01.00 Тенис: турнир в Делрей бийч - МАХ Спорт 1
03.00 Хокей: Канада – Швеция - МАХ Спорт 3


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Моторни спортове