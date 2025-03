Кристиано Роналдо се стресна от бой с камшик

Португалската звезда Кристиано Роналдо пропусна двубоя на своя Ал Насър в азиатската Шампионска лига срещу Естеглал, който се игра в Иран.

Ръководството на Ал Насър взе решение да не разчита на голямата си звезда, тъй като съществуваше вариант Роналдо да бъде арестуван за нарушаване на иранските закони.

Преди близо две години Роналдо си позволи да целуне по главата иранската художничка Фатех Хамами Насрабади, след като се срещна с нея на специално събитие преди мача между Персеполис и Ал Насър.

🚨 Cristiano Ronaldo will not be able to travel to Iran with Al-Nassr to face Esteghlal due to an incident from two years ago. ❌😳🇮🇷



In 2023, Ronaldo hugged and kissed a young disabled fan on the cheek to thank her for the paintings she created using her feet. 🎨🖌️



