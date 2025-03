Треньорът на Рома с послание за Дибала: Шампионите не трябва да бъдат опитомявани

Треньорът на Рома Клаудио Раниери изпрати мотивиращо послание до звездата на "вълците" Пауло Дибала по време на пресконференцията си преди първия мач от осминафиналите на Лига Европа срещу Атлетик Билбао, настоявайки, че "шампионите не трябва да бъдат опитомявани“.

Рома, който е във впечатляваща форма под ръководството на Раниери през тази календарна година, ще приеме Атлетик на “Олимпико” в четвъртък вечер. Баските завършиха основната фаза на Лига Европа на второ място с равни по точки с Лацио на върха, докато премина през плейофния кръг, където отстрани Порто. Дибала се очаква да започне като титуляр за Рома, въпреки че изигра пълните 90 минути при победата с 2:1 над Комо в Серия "А" през уикенда.

Запитан дали има нещо конкретно, което би искал да каже на Дибала по време на пресконференцията си преди мача, Раниери отговори: "Да се забавлява, той трябва да се забавлява. Всеки трябва да тича и да се бори, а той трябва да се забавлява. Шампиони като него не трябва да бъдат опитомявани, но трябва да бъдат подкрепяни и да им се дава топката. Той има страхотна визия за играта, която другите нямат."

Относно двубоя с тима от Билбао, опитният специалист каза: "Атлетик е много повече от Нико Уилямс. Това е качествен отбор и трябва да сме подготвени за всичко. Винаги изисквам от моите играчи да дават всичко от себе си. Това е най-важното: себераздаването. Трудно е да се каже кой е фаворит, нека играем и да видим. Притеснявам ли се? Не. Убеден съм, че моят отбор ще изиграе страхотен мач.”

