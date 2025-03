Нико Уилямс каза за кои играчи трябва да внимава Билбао срещу Рома

Звездата на Атлетик Билбао Нико Уилямс определи нападателя Пауло Дибала и левия халф-бек Анхелиньо като двама от най-опасните футболисти на Рома. Двата тима утре ще се изправят един срещу друг на “Олимпико” в 1/8-финален сблъсък от Лига Европа.

“Рома отново смениха треньора и сега се справят доста добре, като спечелиха последните си четири мача. Те са силен и физически тим, който има играчи от голямо качество. Някой като Дибала може да реши мача във всеки един момент, но не е само той. Анхелиньо е отличен играч, който има страхотни числа по отношение на голове и асистенции, така че трябва да внимаваме с този фланг. Това са двама майстори”, коментира Уилямс в интервю за “Гадзета дело спорт”.

Испанският национал посочи, че любимият му футболист на Рома е клубната легенда Франческо Тоти, а също така назова на кои от актуалните италиански футболисти е почитател. “На Федерико Киеза, който направи чудесни неща в Ювентус. Той беше някой, когото следях внимателно. Много го харесвам. На първо място обаче е Марио Балотели. По време на Евро 2012 с брат ми си направихме прически като неговата, направо го обичахме”, добави той.

