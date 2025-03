Моуриньо заспа и захърка на пресконференция (ВИДЕО)

Старши треньорът на Фенербахче Жозе Моуриньо беше силно разкритикуван за реакция по време на пресконференцията след двубоя с Рейнджърс. След двубоя от 1/8-финалите за Лига Европа Специалния отново влезе в роля, която обаче не допадна на много привърженици. Видеото с неговата реакция стана много популярно в социалните мрежи.

Докато турски журналист задаваше въпрос, португалецът изглежда се отегчи, преди да се престори, че заспива с глава положена на ръка.

Репортерът отне твърде много време, което не се понрави на Жозе Моуриньо. Въпросът му продължи близо минута. Треньорът затвори очи и показа, че заспива. За да бъде пълно превъплъщението му, той дори издаде звук като хъркане.

„Това е прекалено много за моята глава. Уморен съм“, беше краткият коментар на Моуриньо, след като чу далеч по-краткия превод на въпроса.

Много фенове, недоволни от резултата на Фенербахче, обявиха поведението на наставника за неприемливо, тъй като проявил неуважение към журналиста. Турският тим претърпя поражение с 1:3 в първия мач.

