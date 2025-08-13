Новини
Критична ситуация на фронта! Следващите часове ще бъдат решаващи за съдбата на територии в Донецка област
  Тема: Украйна

Критична ситуация на фронта! Следващите часове ще бъдат решаващи за съдбата на територии в Донецка област

13 Август, 2025 14:35, обновена 13 Август, 2025 15:00 3 479 120

  русия
  украйна
  покровск
  донецка област
  азов
  война

Руски части са извършили внезапно проникване северно от Покровск, вклинявайки се в украинските позиции на дълбочина до 10-12 км

Критична ситуация на фронта! Следващите часове ще бъдат решаващи за съдбата на територии в Донецка област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Няколко дни преди срещата между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, в Аляска, положението на украинските войски се е усложнило сериозно на няколко участъка от фронта, съобщават източници от двете страни, цитирани от Би Би Си.

Руски части са извършили внезапно проникване северно от Покровск, вклинявайки се в украинските позиции на дълбочина до 10-12 км. Напредък се отбелязва и по други направления, а трасето Доброполие - Краматорск вече е под огневия контрол на руските войски, което може да наруши логистиката на украинските части.

На картите на Американския институт за изучаване на войната (ISW) и украинския аналитичен портал DeepState се вижда формиран тясен клин с ширина 3-5 км по линията Никаноровка - Новое Шахово - Золотой Колодец. Според анализатора на изданието Bild Юлиан Рьопке, следващите часове ще бъдат решаващи за съдбата на територии в Донецка област, които все още са под контрола на Украйна.

Украинската страна първоначално определи съобщенията за пробива като недостоверни. Оперативно-стратегическата групировка "Днепр" заяви, че малка руска група се е опитала да проникне в тила на украинските позиции, но силите на Украйна оказват отпор. Впоследствие обаче Генералният щаб съобщи за тежки отбранителни боеве и прехвърляне на подкрепления, включително 1-ви корпус на Националната гвардия "Азов".

Бившият началник на щаба на бригадата "Азов" Богдан Кротевич оцени ситуацията като критична. "Линиите на боевото противостояние практически не съществуват. Покровск и Мирноград са почти обкръжени, Константиновка - в полуокружение. Противникът се придвижва към Краматорск и Дружковка", написа той в социалните мрежи.

По думите на украинския офицер Tatarigami_UA, ситуацията е далече от колапс, като напомни, че Русия е провеждала подобни големи настъпления и през 2014 и 2015 г. преди преговори, за да получи стратегическо преимущество.

Руски военни блогъри коментират, че е трудно да се оцени реалният мащаб на пробива и силите, участвали в него. Част от атаките се извършват от малки штурмови групи, които обхождат линии на отбрана и се движат мобилно, понякога с мотоциклети или багита.

Американският Институт за изучаване на войната отбелязва, че проникването в района на Доброполие е било по-дълбоко и бързо от предишни настъпления, но не гарантира развитие на оперативен прорив в близко бъдеще.

Военният експерт Майкъл Кофман от "Фонда Карнеги" коментира, че въпреки тактическите успехи на Русия, украинската отбрана остава стабилна благодарение на укрепления, минни полета и мобилност на подразделенията, но ситуацията е динамична и следва внимателно наблюдение.

Руските въоръжени сили са поели контрола над населените места Затишок и Заповидне в източната украинска Донецка област, обяви днес Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс.

В изявлението тези две населени места са наречени с руските си наименования - Суворово и Никаноровка.

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път.

Междувременно руската армия отбеляза днес най-големия си напредък за 24 часа на фронта в Украйна от повече от година, като според анализ на Франс прес въз основа на данни, предоставени от американския Институт за изследване на войната, настъплението ѝ се е ускорило от няколко седмици.

Броени дни преди срещата между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, насрочена за петък в Аляска, руските войски са напреднали или са завзели над 110 кв. км допълнително към вчерашна дата в сравнение с предходния ден, което не се е случвало от края на май 2024 г. През последните седмици обикновено им бяха необходими 6 дни, за да постигнат същия напредък, отбелязва АФП.

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че "отделни групи" руски войници са напреднали с около 10 километра в някои сектори на фронта в източната част на страната, като увери, че тези части ще бъдат унищожени.

Донецка област в Източна Украйна е основният театър на бойните действия от две години, посочва АФП.

От повече от година и половина Русия се опитва да превземе миньорския град Покровск, след като през май 2023 г. установи контрол над Бахмут. Настъплението ѝ застрашава и силно укрепения близък град Добропиля.

Загубата от Украйна на тези градове би увеличило опасността от превземане на последните два големи града, контролирани от Киев в Донецка област - Славянск и Краматорск, последният от които е важен логистичен център за украинската армия.


  • 1 Вашето мнение

    108 10 Отговор
    Както писа батко ви, Покровск губи стратигическото си значение. Във факти ще го пишат другата седмица.

    Коментиран от #19, #28

    14:37 13.08.2025

  • 2 Лудият от портиерната

    71 5 Отговор
    Ха ха, нали губеха?

    14:37 13.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 59 Отговор
    много бе...10-12км. до Киев колко има?

    Коментиран от #11, #17, #39, #47, #55, #64, #67, #73, #87

    14:38 13.08.2025

  • 4 Стелтовете от Пентагона

    11 56 Отговор
    незабавно да бъдат вдигнати за бомбене на Москва.

    Коментиран от #66, #111

    14:38 13.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    70 9 Отговор
    Зеленски каза че всичко е Лъжа !!!
    Всъщност украинците наближават Московска област ))

    Коментиран от #78

    14:38 13.08.2025

  • 6 Дебил

    69 7 Отговор
    Наркоса заяви, че това не е от стратегическо значение и бегом 😝

    14:38 13.08.2025

  • 7 Сатана Z

    73 11 Отговор
    Слава на Русия.Укрите бягат през глава където им видят очите.В Покровск е тихо като в гробище.Зеленият фюрер ще вдигне белия байрак.

    Коментиран от #15

    14:38 13.08.2025

  • 8 веднага русофоборчагите да отиват

    56 12 Отговор
    да помагат на братята си бандеровци
    а не постоянно да бълнуват цъкайки за несъсществуващи копейки

    14:39 13.08.2025

  • 9 Аман от руска пропаганда.

    16 72 Отговор
    Един велик българин - Архимандрит Методи Кусев /1840-1922 г./:
    България е болна. Тя страда от недъга на сляпото русофилство. Русофилството в България е достигнало до идиотство. За страшните грехове (против България), погромът на Русия ще бъде много страшен.

    14:39 13.08.2025

  • 10 Е нали беше

    29 22 Отговор
    Руски фейк това? Явно "ватата" има много лопати?

    14:39 13.08.2025

  • 11 Вашето мнение

    57 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кутурака само да го пусне майка му, лично ще отиде на фронта да защитава украйна.

    Коментиран от #25, #30

    14:39 13.08.2025

  • 12 Читател

    55 4 Отговор
    Пак сте с 3 дена закъснение бе факти.

    14:39 13.08.2025

  • 13 Демек руската армия е една

    10 38 Отговор
    πръдня

    14:40 13.08.2025

  • 14 таксиджия 🚖

    9 31 Отговор
    От както Костадин Центаджиев излезе отпуска и заведе Флора на двуетажна яхта в историческите български земи рибираши лажи му Гърция, няма нито една статия за него и вАзраждане. Виждате ли колконе жалък и каква евтина пропаганда е правил до момента!

    14:40 13.08.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 28 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    и ей тогава ще се оправят нещата , и ще сосаш мед и мляко от ТРИбуквието на ботокса

    14:41 13.08.2025

  • 16 Съветският пeHиc аkp0бат

    49 11 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #27

    14:41 13.08.2025

  • 17 Мищел

    11 35 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    89 години.Пурин ще е изсъхнал като Илич.

    Коментиран от #23

    14:41 13.08.2025

  • 18 Покровск

    17 8 Отговор
    би рекорда на Бахмут !

    14:41 13.08.2025

  • 19 От една седмица знаем

    39 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Но фитките тук не признаваха. Е, сега няма на къде ....с половин уста го казват.

    14:41 13.08.2025

  • 20 Последния Софиянец

    55 8 Отговор
    Фронта между Покровск и Краматорск се разпадна.Батальона Азов се разбягаха.

    14:42 13.08.2025

  • 21 Това е невъзможно

    36 5 Отговор
    Зеленски вчера ясно заяви че няма никакъв пробив а украинските части си връщат някой от завзетите от Русия позиции.
    А Денис шу Марика казаха че Украйна ще победи.... Грешка ....вече е победила.

    14:42 13.08.2025

  • 22 8675

    45 8 Отговор
    Руснаците си връщат обратно земите, дадени под наем на уkpoпидорите. Лоши арендатори се оказаха. Следва ликвидация и капитулация. А тръмпа в Аляска, ще им пожелае приятен път до Киев.

    14:42 13.08.2025

  • 23 таксиджия 🚖

    15 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мищел":

    Хехехехе "Мищел" 🤭

    14:42 13.08.2025

  • 24 Браво!

    32 5 Отговор
    Добра новина!

    14:43 13.08.2025

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 18 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    говорих с маман-утре ме пуска до Катедралата , по обяд , да ТИ нач@пя кр@тун@т@/идваш ли?

    Коментиран от #35, #80, #81

    14:43 13.08.2025

  • 26 Ко речи?

    19 1 Отговор
    Е как внезапно? Ей тъй от нищото викаш…

    14:44 13.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Българин

    33 6 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    По-скоро Донбаска област загуби значение за Украйна...

    14:44 13.08.2025

  • 29 Хахаха

    19 3 Отговор
    "На картите на Американския институт за изучаване на войната (ISW) и украинския аналитичен портал DeepState"...

    14:44 13.08.2025

  • 30 Геро

    2 12 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Нали ти казах че мнението на утайка като теб няма никакво значение.

    14:44 13.08.2025

  • 31 Военкор

    7 26 Отговор
    При предишното разпадане,ВСУ влезна 60 км в Курска област !

    Коментиран от #57, #112

    14:45 13.08.2025

  • 32 Казах вече

    29 6 Отговор
    Укрия е чао

    14:45 13.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 сериозен

    33 4 Отговор
    Щом Факти пишат , че ситуацията за укрите е критична , значи нещата са от зле, по.зле ....Работата е на изуй гащи за рамбовците от Курск и паяжините ! Тия с ,,капейките ,, и ,,трите дня ,, да си го знаят !

    14:46 13.08.2025

  • 35 Вашето мнение

    29 0 Отговор

    До коментар #25 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    абе боец, ти от катедралата по-далеч не ходиш ли? Усещаш ли колко си смешен с тия закани?

    Коментиран от #42

    14:46 13.08.2025

  • 36 Я пък тоя

    24 2 Отговор
    Почнаха да признават за стратегическия без значение Покровск.
    И защо и трябваха два дни да го направят не ми е ясно.

    14:46 13.08.2025

  • 37 Хохо Бохо

    21 3 Отговор
    Тва е мощното проникване на колективните, за което обясняваха, че не е проникване и след подобно проникване не се ставало нетрадиционносексуален

    14:47 13.08.2025

  • 38 Чета редовно Факти

    25 1 Отговор
    Ааааа Не! Не вярвам! Укрите се прегрупират геройски и заемат позиции. Русите превземат села и градове без стратегическо значение.

    14:48 13.08.2025

  • 39 Мдаа

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Говорих с Черния Роди и Дидо Плевенския от ТИМ...за теб ми искат 10 000 лв.за смазващо трошене!

    Коментиран от #46

    14:48 13.08.2025

  • 40 Българин изследващ войната (BSW)

    29 1 Отговор
    Незнайно защо в доклада на ISW е пропуснато, че Азов са пратени там не за да се бият, а за да спрат отстъплението

    14:48 13.08.2025

  • 41 Смешник

    23 2 Отговор
    Проблема на укронацистите е че руските войски са успели да заобиколят минните полета и укрепления като са навлезли в тил на врага и са нарушили логистиката му

    14:48 13.08.2025

  • 42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 17 Отговор

    До коментар #35 от "Вашето мнение":

    там си пия кафето по обяд просто...ти ела де! може и да не се окажа чак толкоз смешен

    Коментиран от #49, #91

    14:48 13.08.2025

  • 43 Доналд

    18 1 Отговор
    Е изпратил по този повод поздравителен адрес на Вова

    14:49 13.08.2025

  • 44 Ти да видиш

    23 1 Отговор
    Аз пък разбрах, че Зеля кал да си пие кафето в Крим а Путин се спомина няколко пъти. Дали някой не ме е излъгал?

    14:50 13.08.2025

  • 45 Четете форума на Факти

    25 0 Отговор
    Има хора,които съобщиха тази новина, много преди медийните портали да я поемат. Явно положението е такова, че няма смисъл да се крият фактите от масовия читател. Както и да се префасонира, истината излиза наяве рано или късно.

    14:50 13.08.2025

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 15 Отговор

    До коментар #39 от "Мдаа":

    на ТИМ дай кинтите-имаме стадион да строим

    Коментиран от #56

    14:50 13.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 И кое

    1 17 Отговор
    му е критичното?
    Факти имат навика да хвърлят бомбастични кремълски партенки! Вече свикнахме с фойерверки, които се оказват фейк.

    14:52 13.08.2025

  • 49 съсел ,

    18 0 Отговор

    До коментар #42 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Къде го пиеш кафето , че и аз да дойда . До Катедралата е много общо казано , или имаш предвид Максуда ?!

    Коментиран от #52

    14:52 13.08.2025

  • 50 Кики

    1 14 Отговор
    Много е смешно като чета как тук и там напредвали руските фашаги и като пусна клиповете отразяващи реалната ситуация на фронта, да видя как някакви нещастници с тротинетки препускат като баялдисали и ги взривяват, горят и цвърчат като мръвки месо. Просто трагедия 🤣

    Коментиран от #68

    14:54 13.08.2025

  • 51 Я пък тоя

    13 3 Отговор
    Украйна отстъпва в Покровск, обаче са убили 234526 рунака, 456 свалени самолета, 2453 танка. 1244335 лопати.
    Колосални руски загуби им струва това.
    Обаче положението е под контрол.

    14:55 13.08.2025

  • 52 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 10 Отговор

    До коментар #49 от "съсел ,":

    в,,Казабланка,, го пия-близко е

    Коментиран от #59, #65

    14:55 13.08.2025

  • 53 Путин

    3 17 Отговор
    отчаяно се нуждае от някакъв успех преди срещата с Тръмп!
    Ако няма реален, ще си го измисли!
    Инак ситуацията на фронта е същата като вчера, зона на смъртта около Покровск с ширина 10- 15 км. , руснаците атакуват с групи от 2-5 човека, търсят слаби места, с мотопеди, тротинетки, на голо, украинците ги трепят.

    Коментиран от #62

    14:55 13.08.2025

  • 54 Тома

    14 1 Отговор
    Е щом е казал военния експерт значи още малко ще е до последния украинец

    14:55 13.08.2025

  • 55 00014

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Хиляда оскубани котешки опашки.

    14:55 13.08.2025

  • 56 Мдаа

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    По-бих се съгласил да ги дам на тебе и да спреш да ме тровиш с някои коментари...Ей на-вдигнах пак кръвно 190-115 с коментар номер 3

    14:55 13.08.2025

  • 57 А успя ли, да излезе

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Военкор":

    след това? Имаш ли инфо?
    Много ми е любопитно.

    (Бисмарк)

    14:57 13.08.2025

  • 58 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    25 1 Отговор
    АБЕ ДЕ.....БИЛИ
    ТОВА БЕШЕ ПРЕДИ ДВА ДЕНА
    СЕГА РАШИРЯВАТ ПРОБИВА
    УКРАЙНА ОТЧАЯНО СВАЛЯ АЗОВ ОТ ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ДА ЗАПУШИ ПРОБИВА
    А РУСНАЦИТЕ ОБЯВИХА ЧЕ ЗА РАЗЛИКА ОТ МОБИЛИЗИРАНИТЕ ОТ АЗОВ ПЛЕННИЦИ НЯМА ДА ИМА

    Коментиран от #72

    14:57 13.08.2025

  • 59 съсел ,

    16 0 Отговор

    До коментар #52 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нерде ,,Казабланка,, , нерде - Катедралата . Далечко ти е от Максуда ...

    Коментиран от #71

    14:59 13.08.2025

  • 60 Удрите ги с атома масирано

    11 2 Отговор
    И да се изпарят до петъка укрите

    14:59 13.08.2025

  • 61 Свободен човек

    0 12 Отговор

    До коментар #47 от "Гошо":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци северокимчовци или козари

    14:59 13.08.2025

  • 62 МА ВЕРНО ЛИ

    18 0 Отговор

    До коментар #53 от "Путин":

    АЗ ПЪК ЧУВАМ ОТЧАЯНО БАНДЕРОВСКО КВИЧЕНЕ
    ПО СИЧКИ КАНАЛИ И ОТ СИЧКИ ИЗМИСЛЕНИ ЕКСПЕРТИ НА УКРАЙНА

    15:00 13.08.2025

  • 63 Бай Ставри

    13 0 Отговор
    Най важното е че феновете на бандеровци не се предават във факти.За това всички са поканени да се изходът в златния клозет на Миндич перача на крадени пари от зельо

    15:00 13.08.2025

  • 64 Спокойно, той Покровск и

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    без друго ще се окаже, че няма никакво стратегическо значение.

    15:00 13.08.2025

  • 65 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор

    До коментар #52 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Изпий ми семето....отново

    15:01 13.08.2025

  • 66 Вдигай ги де,

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Стелтовете от Пентагона":

    що не вдигаш, ами само пишеш по форумите?

    Коментиран от #70

    15:01 13.08.2025

  • 67 факуса

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    кат те подритнат 5 6 пъти и са там проскубляк

    15:02 13.08.2025

  • 68 АЗ ПЪК ГЛЕДАМ

    5 3 Отговор

    До коментар #50 от "Кики":

    ЗАМРАЗЕНИ УКРОМИСИР
    СЛЕДВА НОВА ПАРТИДА ОТ КЛЕМАНБИК

    15:02 13.08.2025

  • 69 Запознат с детайлите

    6 8 Отговор
    Ха-ха-ха, 4 групи от по 5-6 рашисти са влезли на няколко места с бъгита и в момента се зачистват от ВСУ.

    15:03 13.08.2025

  • 70 Злобното Джуджи

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Вдигай ги де,":

    Защото е страхлив книжен мишшок

    15:03 13.08.2025

  • 71 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 5 Отговор

    До коментар #59 от "съсел ,":

    5 минути е през подлеза бе..път../ако искаш или който иска-римските терми също са вариант за побоища

    Коментиран от #97

    15:03 13.08.2025

  • 72 Мдаа

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":

    Татуираните азовци ще бъдат одрани и от кожата-якета, колани, маратонки...мисля да си поръчам в някой сайт!

    15:03 13.08.2025

  • 73 Ха-ха=ха..

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тя пък една гара!

    15:03 13.08.2025

  • 74 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Бегаме към Кииф с 200

    15:04 13.08.2025

  • 75 Ами не

    1 4 Отговор
    Фейк нюз! Иска им се на копейките!

    15:05 13.08.2025

  • 76 Ааааааа не !

    6 1 Отговор
    Мара не се е изходила по въпроса бе News bg . А аз само на нея вярвам не може да бъде КРИТИЧНА тая ситуация все ще има изход от нея и мара ще го намери , като избие още веднъж Руската армия !!!!!!!!!

    15:05 13.08.2025

  • 77 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 0 Отговор
    Контранаступа е към Кииф

    15:06 13.08.2025

  • 78 Всъщност някой казвал ли ти е...

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    че си т@.п като галош?

    15:06 13.08.2025

  • 79 Пак лй? 🤣🤣🤣

    0 4 Отговор
    Ама те Покровск не го ли бяха завладели руснаците? Досега някъде около 12 пъти го завладяваха 😂😂😂

    15:06 13.08.2025

  • 80 ЗЕМИ СИ

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ЛУБРИКАТ
    А И ПРЕДИ ТОВА СЕ ПОД.....МИЙ
    НЕ СЪМ СИ ГО НАМЕРИЛ НА ПЪТЯ

    15:06 13.08.2025

  • 81 факуса

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    хи хи маман пуска путаран да изкара некой цент

    15:07 13.08.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Конашенков,

    13 0 Отговор
    Руските военни канали в Телеграм, още преди 3 дни писаха за пробива. Еничарите от Фактибг, сега се сетили да го пускат. Ослушват се, като наcpaни, не знаят на кой господ, да клякат, вече.

    Коментиран от #99, #100

    15:07 13.08.2025

  • 84 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Аз съм к.о.т.а.р.а.к без. к.р.а.к

    15:08 13.08.2025

  • 85 ВЯРНО Е

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Истината":

    ИМА ДОРИ КОМИКС НА ТАЯ ТЕМА
    АЙДЕ ТЪПАН....АР СЛАДЪК

    15:08 13.08.2025

  • 86 QПЕЙКИ,

    0 5 Отговор
    А ПРЕДСТАВЕТЕ СИ
    ЧЕ ОРКИТЕ БЯХА С БЕЕМВЕТА И АУУДИТА
    НАПРАВО ЩЯХА ДА ЦОПНАТ В БАЛАТОН..😀

    Коментиран от #92

    15:08 13.08.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 К.О.Т.а.р.А.К без крак

    5 0 Отговор
    А в главата само бръмбари и комари

    15:10 13.08.2025

  • 89 Учуден ?????

    5 0 Отговор
    Надрусаняка стана мека китка .....що тъй ??????
    До преди няколко часа не дава територии .....като , че ли от своя джоб !!!!!!!! А сега реве за Мир и прекратяване на огъня от Руснаците и дава всичко ????? Тъй е като дърпа опашльока на стария Мечок и се надява на своите дженд. партньори за помощ !!!!!!

    15:10 13.08.2025

  • 90 Злобното Джуджи

    10 0 Отговор
    Путин пак ни размаза

    15:11 13.08.2025

  • 91 АМИ ВЧЕРА БЯХ БЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ПЛУЖЕК
    АМИ НА КАТЕДРАЛАТА НЯМА КАФЕНЕ
    ИМАШЕ САМО ДВАМА МИРИЗЛИВИ ПРОСЯКА
    ДА НЕ СИ БИЛ НЯКОЙ ОТ ТЯХ
    АДЕ УТРЕ ШАНДОДА ПАК
    И ША КАРАМ НАРЕД
    ПОЗНАВЯМ СЕ ПО САПА КОЙТО НОСЯ

    15:11 13.08.2025

  • 92 В грешка си...

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "QПЕЙКИ,":

    Вече щяхме да мием веригите на танка, на Омаха Бийч

    15:11 13.08.2025

  • 93 Критична ситуация ...колко да е критична

    9 0 Отговор
    Като падне киеФФФ и лвов ще стане много критична и надрусаняка ще се удреме !!!!!!

    15:12 13.08.2025

  • 94 604

    2 1 Отговор
    Туй стару въ чакри...що чак ся....лум пени!

    15:13 13.08.2025

  • 95 Де е оня трол със .....три дня ????

    6 1 Отговор
    Що спря да пише будалата прозззззз ?????

    Коментиран от #103

    15:14 13.08.2025

  • 96 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор
    Руснаците ми направиха пробив 30 см....отZадМного ми ареса

    15:15 13.08.2025

  • 97 минаващ

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Явно доста си се поровил из Гуглето , щом и до Римските терми си стигнал ...

    15:15 13.08.2025

  • 98 Цяла новорусия във РУСИЯ

    4 0 Отговор
    Това иска ПУТИН и ще го направи , а потника в СИБИР !!!!!

    15:15 13.08.2025

  • 99 Пудинг

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Конашенков,":

    Те го лигавятъ зъ пъри...пълни утайки...и туй било журналя....аман от преписвачи по поръчка

    15:16 13.08.2025

  • 100 Точно така

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "Конашенков,":

    Днес са поне 50 километра в тила на врага

    15:16 13.08.2025

  • 101 Злобното Джуджи

    2 0 Отговор
    Аз съм котарака Стоян Георгиев

    15:17 13.08.2025

  • 102 6135

    1 0 Отговор
    "штурмови групи"

    Што за штуротия?

    15:18 13.08.2025

  • 103 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #95 от "Де е оня трол със .....три дня ????":

    Тук е 24/7 но сега пише от другите си никове

    15:18 13.08.2025

  • 104 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    1 4 Отговор
    Този сайт от създаването си до сега не е показал нито една вярна публикация,проводник на малоумна и затъпяваща руска пропаганда !

    Коментиран от #110

    15:19 13.08.2025

  • 105 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    Злобното Джуджи и Стоян Георгиев са гаджета

    Коментиран от #108

    15:20 13.08.2025

  • 106 Левски

    6 2 Отговор
    Не знам защо Путин се церемони с измислените украинци. Областта Украйна е Русия, както областта Македония е България.

    15:21 13.08.2025

  • 107 Механик

    4 0 Отговор
    Абе, аз така си и знаех. Сутринта като видях тукашния трол как се бе възпалил и краде никове като за последно, си рекох, че няма как някое мъъъъничко селце с 1-2 къщурки (и те и двете съборени) да не дало фира и да му е отпаднало стратегическото значение.

    15:22 13.08.2025

  • 108 Злобното Джуджи

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не е вярно.Котаракът и Стоян са гаджета.

    15:23 13.08.2025

  • 109 въпрос на гледна точка

    2 1 Отговор
    за едни критична, за други отлична

    15:28 13.08.2025

  • 110 ахахахахaaa

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":

    кое е невярното в случая? даже закъсняха с превеждането - вчера всички западни медии изреваха в един глас от напредъка на руснаците. Украинските медии и те пишат за това - както и за скандала с прането на 5 милиарда евро в криптовалута, в който участвал и клоуна. Я кажи сега по твоите медии до къде са напреднали украинците - стигнаха ли до Камчатка?

    15:29 13.08.2025

  • 111 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Стелтовете от Пентагона":

    Летището в Карлуково е затворено.Сори!

    15:31 13.08.2025

  • 112 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Военкор":

    Влезие и излезие на цената па 70 000 глави добитък

    15:35 13.08.2025

  • 113 Украйна ще победи

    0 0 Отговор
    Давайте украинци, имате смелост и възможност да победите руския ботуш, руския дивашки крак. Заличете руската армия в украинските земи. Това проникване трябва да бъде спряно! И всеки заличен!

    Коментиран от #120

    15:38 13.08.2025

  • 114 Чушек

    0 0 Отговор
    Ще има още пушечно руско месо.

    15:38 13.08.2025

  • 115 Факт

    0 0 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в зимна униформа на горски пазач, шуба и ушанка, за да си подготви раницата с памперси, за пътуване в Аляска, някогашна руска територия, вече принадлежаща на САЩ 🤣

    15:38 13.08.2025

  • 116 Механик

    3 0 Отговор
    Само не разбрах как върви "пролетната перемога"? Още ли пречи распутицата или пак са храсталаците?
    Що не пишете за абрамсите и пантерите? Много вой вихте, как щели да обърнат войната. А па ефките ептен не се чуват. Артиса ли поне една за мостра? Щото ние имаме една и ние, ама нашата си е цяла, понеже не лети.

    15:39 13.08.2025

  • 117 Хм...

    1 0 Отговор
    Крясъци и клетви, сълзи и сополи, заклинания, истерично тропане с краче, срещи, конференции и заседания безкрай, вой до небесата, оръжия на корем и трилион кеш! И нищо не помага, 4о4 си отива бавно и мъчително, завличайки в канала и "обединения" запад.
    И на вас може да ви се струва т@ш@k работа, ама когнитивния дисонанс си е нещо страшно. Не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.

    15:41 13.08.2025

  • 118 Никой

    1 0 Отговор
    Както е казал Достоевски " Всичко , което руснаците взеха от православието , е да се прекръстят преди да те посекат с брадвата ". Ама КОЙ да чете не само червения фейсбук ами и руска литература ?

    15:41 13.08.2025

  • 119 ЧЕНГЕЛОВ

    0 0 Отговор
    Абе тя ситуацията отдавна е критична.След срещата в Аляска ще стане още по-критична.

    15:42 13.08.2025

  • 120 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Украйна ще победи":

    Как се справяш с когнитивния дисонанс? Нова силиконова играчка? Водка? Избелване на ануса?

    15:44 13.08.2025

