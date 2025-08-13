Критична ситуация на фронта! Следващите часове ще бъдат решаващи за съдбата на територии в Донецка област

Няколко дни преди срещата между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, в Аляска, положението на украинските войски се е усложнило сериозно на няколко участъка от фронта, съобщават източници от двете страни, цитирани от Би Би Си.

Руски части са извършили внезапно проникване северно от Покровск, вклинявайки се в украинските позиции на дълбочина до 10-12 км. Напредък се отбелязва и по други направления, а трасето Доброполие - Краматорск вече е под огневия контрол на руските войски, което може да наруши логистиката на украинските части.

На картите на Американския институт за изучаване на войната (ISW) и украинския аналитичен портал DeepState се вижда формиран тясен клин с ширина 3-5 км по линията Никаноровка - Новое Шахово - Золотой Колодец. Според анализатора на изданието Bild Юлиан Рьопке, следващите часове ще бъдат решаващи за съдбата на територии в Донецка област, които все още са под контрола на Украйна.

Украинската страна първоначално определи съобщенията за пробива като недостоверни. Оперативно-стратегическата групировка "Днепр" заяви, че малка руска група се е опитала да проникне в тила на украинските позиции, но силите на Украйна оказват отпор. Впоследствие обаче Генералният щаб съобщи за тежки отбранителни боеве и прехвърляне на подкрепления, включително 1-ви корпус на Националната гвардия "Азов".

Бившият началник на щаба на бригадата "Азов" Богдан Кротевич оцени ситуацията като критична. "Линиите на боевото противостояние практически не съществуват. Покровск и Мирноград са почти обкръжени, Константиновка - в полуокружение. Противникът се придвижва към Краматорск и Дружковка", написа той в социалните мрежи.

По думите на украинския офицер Tatarigami_UA, ситуацията е далече от колапс, като напомни, че Русия е провеждала подобни големи настъпления и през 2014 и 2015 г. преди преговори, за да получи стратегическо преимущество.

Руски военни блогъри коментират, че е трудно да се оцени реалният мащаб на пробива и силите, участвали в него. Част от атаките се извършват от малки штурмови групи, които обхождат линии на отбрана и се движат мобилно, понякога с мотоциклети или багита.

Американският Институт за изучаване на войната отбелязва, че проникването в района на Доброполие е било по-дълбоко и бързо от предишни настъпления, но не гарантира развитие на оперативен прорив в близко бъдеще.

Военният експерт Майкъл Кофман от "Фонда Карнеги" коментира, че въпреки тактическите успехи на Русия, украинската отбрана остава стабилна благодарение на укрепления, минни полета и мобилност на подразделенията, но ситуацията е динамична и следва внимателно наблюдение.

Руските въоръжени сили са поели контрола над населените места Затишок и Заповидне в източната украинска Донецка област, обяви днес Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс.

В изявлението тези две населени места са наречени с руските си наименования - Суворово и Никаноровка.

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път.

Междувременно руската армия отбеляза днес най-големия си напредък за 24 часа на фронта в Украйна от повече от година, като според анализ на Франс прес въз основа на данни, предоставени от американския Институт за изследване на войната, настъплението ѝ се е ускорило от няколко седмици.

Броени дни преди срещата между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, насрочена за петък в Аляска, руските войски са напреднали или са завзели над 110 кв. км допълнително към вчерашна дата в сравнение с предходния ден, което не се е случвало от края на май 2024 г. През последните седмици обикновено им бяха необходими 6 дни, за да постигнат същия напредък, отбелязва АФП.

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че "отделни групи" руски войници са напреднали с около 10 километра в някои сектори на фронта в източната част на страната, като увери, че тези части ще бъдат унищожени.

Донецка област в Източна Украйна е основният театър на бойните действия от две години, посочва АФП.

От повече от година и половина Русия се опитва да превземе миньорския град Покровск, след като през май 2023 г. установи контрол над Бахмут. Настъплението ѝ застрашава и силно укрепения близък град Добропиля.

Загубата от Украйна на тези градове би увеличило опасността от превземане на последните два големи града, контролирани от Киев в Донецка област - Славянск и Краматорск, последният от които е важен логистичен център за украинската армия.