Икономист: България има сериозен проблем със заплатите и пенсиите

Правителството предлага да повиши линията на бедност със 126 лева до 764 лева от януари 2026 година, което е увеличение от почти 20 процента. "Като страна член на ЕС, сме ангажирани всяка година да приемаме линията на бедност, свързана със социално-икономическите промени в страната", заяви бившият социален министър Христина Христова в студиото на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR.
По думите ѝ линията на бедност е важна, защото от нея се определят много други плащания - плащанията по Закона за хората с увреждания, месечните социални помощи и целевите помощи за отопление.
"Ние имаме много сериозен проблем с доходите. България е на последно място в ЕС по доходи, минимална работна заплата", коментира икономистът Юлиан Войнов в ефира на Bulgaria ON AIR. Според него има големия проблем - от една страна нивото на доходите е ниско и държавата прави определени постъпки, включително на базата на европейското законодателство, за да повиши тези доходи до някакъв гарантиран минимум.
"Но от друга страна е увеличаването на тези разходи и така ние сме на първо място в ЕС по ръст на минималната работна заплата и линията на бедност," подчерта икономистът. Той поясни, че по този начин доходите започват да изпреварват ръста на икономиката.
"В един момент това увеличение на всякакви доходи и социални плащания води не до подпомагане на хората, а води до увеличаване на инфлацията," предупреди Войнов.
Икономистът посочи, че България има проблем и с пенсионната система, като огромният брой хора, които са под нивото на бедност, са пенсионери. Възрастните, които получават минимална пенсия в момента, са около 500 хиляди души.
"Същевременно виждаме, че има нужда от увеличаване на заплатите на учителите заради проблемите, които има това съсловие," подчерта икономистът.
Христина Христова е на мнение, че винаги ще има хора, които живеят в риск от бедност. "В България делът на хората е около 20-23 процента, такъв е и средният процент за европейските страни," каза тя.
"Добре е, че от четири години някъде помощите се съобразяват с линията на бедност. Линията на бедност нараства със 126 лева, ние имаме този стар проблем, който е, че трудовите възнаграждения в България, особено минималната работна заплата, имат най-висок ръст в ЕС, и въпреки това оставаме с най-ниските доходи. Това е много тежка ситуация," обясни бившият социален министър.
Според Юлиан Войновпроблемът с минималната работна заплата у нас е, че в определени области тя не играе съществена роля, тъй като възнагражденията са много по-големи.
"Проблемът е, че в други области в страната минималната работна заплата се приближава застрашително до средната работна заплата за съответните градове. Това автоматично, че хората сравняват доходите в своето населено място с други населени места, където заплатите са по-високи. Това води до вътрешна емиграция," категоричен е той.
София се превръща в основната притегателна сила на цялата работна ръка в страната, което обезлюдява други области и там вече няма смисъл да се прави бизнес.
Христина Христова смята, че трябва да се търси баланс. "Някои разходи бяха направени на недостатъчно разумна и компетентна основа, а на основата на популизъм," каза тя, като се позова на някои заплати в сферата "Сигурност и отбрана", където се даде автоматична формула за увеличаване на заплатите без никакви критерии или резултат.
Икономистът Юлиан Войнов допълни, че пенсионната система се е превърнала в система за социално подпомагане. "Вноските, които хората плащат и работят за пенсия, покриват 50 процента от разходите за пенсии. Всичко останало се плаща от бюджета," обясни той.
По последни данни под линията на бедност са един милион и четиристотин хиляди души или близо 22 процента от населението на страната. Определянето на размера на линията на бедност се извършва всяка година по специална методика на Евростат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нашата мила държава
Коментиран от #16, #71
14:29 13.08.2025
2 Промяна
14:30 13.08.2025
3 Пак локуми
Коментиран от #22
14:31 13.08.2025
4 Този който се е осигурявал на МРЗ
Коментиран от #10, #42, #59
14:32 13.08.2025
5 Каква конвергенция
14:32 13.08.2025
6 по крадене сме първи
14:32 13.08.2025
7 Българин
Коментиран от #26, #40
14:33 13.08.2025
8 Като
14:33 13.08.2025
9 Цървул
На калпав моряк , водораслите му пречат .
14:34 13.08.2025
10 Точно така
До коментар #4 от "Този който се е осигурявал на МРЗ":Точно така, трябва пропорционално на всички. Освен това нали щяха да разделят социална за възраст от тази за стаж.
Коментиран от #19
14:34 13.08.2025
11 700,000,най бедни Пенсионери в ЕС!
Коментиран от #37
14:35 13.08.2025
12 Всички тези анализи са безмислени
14:35 13.08.2025
13 00014
14:36 13.08.2025
14 Крадци - правителство!!!
14:36 13.08.2025
15 този другар
Сега се чудя ура ли да викам, или устафка?
14:36 13.08.2025
16 Вярно, но не съвсем
До коментар #1 от "Нашата мила държава":Само милицията се пенсионира на 54, но те не са държавни служители по закона за държавния служител.
14:36 13.08.2025
17 Мой приятел е внесъл пенсионни осигу-
Коментиран от #29, #32, #41, #86
14:36 13.08.2025
18 Икономика за начинаещи!
1. Хората плащат повече данъци и осигуровки, защото взимат повече пари.
2. Харчат повече, което носи още данъци в бюджета (ДДС, акцизи).
3. Това може да увеличи приходите в държавната хазна.
❗ Но ако заплатите растат много бързо:
Цените също тръгват нагоре (инфлация).
Работодателите може да не издържат на разходите.
Държавата може да се задлъжни, ако харчи повече, отколкото събира.
Затова е важно увеличението да е балансирано и икономиката да го „издържи“.
Коментиран от #25
14:37 13.08.2025
19 Лентяйчета!
До коментар #10 от "Точно така":Кой колкото е внесал, не който е лежал и който е работил по равно!!!
Коментиран от #66
14:37 13.08.2025
20 Те това е пазарна икономика.
14:38 13.08.2025
21 Пенсионер ОСВ
Такива като мен сме еденици,капка в морето и на свършване...
14:38 13.08.2025
22 Селяния!
До коментар #3 от "Пак локуми":Работил съм ще ходя, спестявал съм ще ходя, а ти калпазанин си стой в къщи!
14:38 13.08.2025
23 Държавен рекет
14:39 13.08.2025
24 700,000,най бедни Пенсионери в ЕС!
14:40 13.08.2025
25 Защото няма контрол
До коментар #18 от "Икономика за начинаещи!":Затова цените на храните трябва да се контролират както става с доходите, пенсиите, тока, газа, водата и тн. Доходите не мърдат с години, цените хвърчат всеки ден нагоре!
14:40 13.08.2025
26 Заплатите на полицаите
До коментар #7 от "Българин":не ги вдигна Асенчо, а само пенсиите. Асен Василев направи тавана на пенсиите от 1200лв. на 3400лв.и коефициента по който се умножава трудовия стаж от 1,2 на 1,35 за тия които се пенсионират след 31.12.2021г. За пенсионираните по-рано направи коефициента 1,2 вместо 1,1 и 1,116. Увеличи с 12,5% всички пенсии от 1.01.2022г., а от 1.07.2022г увеличи отново с 10% пенсиите и включи 60лв. за КОВИД. Това само за няколко месеца преди Дългия чалгар да го свали.
Министър на финансите
12 май 2021 г. – 16 септември 2021 г.
13 декември 2021 г. – 2 август 2022 г.
6 юни 2023 г. - 9 април 2024 г.
Коментиран от #46
14:40 13.08.2025
27 Анонимен
14:40 13.08.2025
28 ОБЕКТИВНИЯ
Никое правителство не прави нещо по този въпрос!Всички мълчат като риби !Колко пъти обраха парите от така наречения
СРЕБЪРЕН фонд !Увеличават с висок процент заплатите в МВР ,ОБРАЗОВАНИЕ
и ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ! А ние им плащаме и осигуровките ! Сега и на дУпетатите ще се вдигнат заплатите !
Тотално безочие!
14:41 13.08.2025
29 Хахаха
До коментар #17 от "Мой приятел е внесъл пенсионни осигу-":Твоя "приятел" да не е получавал около 5000 - 10000 лв. бруто месечно? Да беше си купил жилище на апетитно място и да го беше давал под наем.
Коментиран от #35
14:42 13.08.2025
30 Хр Христова!! Я ВЪРВИ НА М. А, Й. Н. А .
14:42 13.08.2025
31 герберобесепарската мафия пак ви лъже
14:42 13.08.2025
32 Цъъ
До коментар #17 от "Мой приятел е внесъл пенсионни осигу-":Няма начин. Не бъркай данъци и осигуровки. Има максимален осигурителен доход.
Коментиран от #38
14:42 13.08.2025
33 Аааааа
Безогледното крадене обезкървява държавата и държи народа беден.
Не може да му се отрече на Строителят-ремонтчик, че за 15г оправи държавата - тъй я оправи, че е заприличала на военна зона.
Или как да обясниш на местните феодали, че е по-печелившо всички да са с високи доходи и да харчат повече в местната икономика, отколкото да се печели от ниско заплащане - те така или иначе са изкривили пазара, няма нужда да се съобразяват. Вижте само цената на кутийките и околният пейзаж.
14:42 13.08.2025
34 народ убит от държавата си
14:43 13.08.2025
35 Винаги е казвал - трябва да има за
До коментар #29 от "Хахаха":държавата и за мен!
14:45 13.08.2025
36 Ами да
Коментиран от #43
14:45 13.08.2025
37 Бойко Борисов
До коментар #11 от "700,000,най бедни Пенсионери в ЕС!":Швейцарско правило, ама по моята банкянска мярка, за да има и за мен, и за асфалт!
14:45 13.08.2025
38 Винаги се е осигурявал
До коментар #32 от "Цъъ":на максимума!
Коментиран от #47
14:45 13.08.2025
39 Един
Там трябва да има намаляне на заплатите! Даскалите са по-зле и от калинките в администрацията! Тотално безхаберие за много пари. Само циврят за пари, а децата все по-неуки!!
Съкращения и орязване на заплати за даскалите!
А пенсионерите на минимална пенсия са около 1 милион, минималната пенсия е почти на прага на бедността!
14:46 13.08.2025
40 Разликата
До коментар #7 от "Българин":Асен Василев въведе предвидим и по-справедлив механизъм за увеличение на пенсиите, обвързан с реални икономически показатели — инфлация и доходи. Това беше дълго отлагана стъпка към по-достойни старини за всички, не само за най-бедните.
ГЕРБ, от своя страна, години наред вдигаха основно заплатите в силовия сектор без ясни критерии — решение, движено от страх, а не от стратегия, което задълбочи неравенствата и създаде нова „каста“ на недосегаеми чиновници.
14:46 13.08.2025
41 Това е невъзможно,
До коментар #17 от "Мой приятел е внесъл пенсионни осигу-":да внася по 2000лв. на месец. Тази сума е вероятно от осигурителния му доход за тия 23 години и включва месечната му заплата без някои данъци.
14:46 13.08.2025
42 ОБЕКТИВНИЯ
До коментар #4 от "Този който се е осигурявал на МРЗ":А преди 2000г. парите от осигуровките къде отидоха???
На мен и още много хора от над 40г.работа ни признават 20г.Това е супер несправедливо ! Така,че тези сметки са некоректни !
Коментиран от #49, #58
14:47 13.08.2025
43 Бойко Борисов
До коментар #36 от "Ами да":Ама нали вие винаги мен избирате!
14:47 13.08.2025
44 Гай Турий
14:48 13.08.2025
45 сеиркова
14:48 13.08.2025
46 ГЕРБ са некадърници!
До коментар #26 от "Заплатите на полицаите":Асен Василев поне направи нещо смислено – обвърза пенсиите с инфлацията и доходите, така че хората да не мизерстват все повече всяка година.
ГЕРБ, вместо това, години наред раздаваха щедро само на "своите" – полицаи, военни, администрация – без реформи, без отчетност, само за да си купят спокойствие.
Резултатът? Една свръхпривилегирована група и останалите, които плащат сметката.
14:49 13.08.2025
47 Не стига
До коментар #38 от "Винаги се е осигурявал":Нали това ти казвам, ако е бил все на максимума не е платил толкова осигуровки, лъже те нещо. Данъци може да е платил и повече.
14:49 13.08.2025
48 Гай Турий
Коментиран от #51
14:49 13.08.2025
49 Ей тааам
До коментар #42 от "ОБЕКТИВНИЯ":Стопиха се от инфлацията на Жан Виденовата зима.
Коментиран от #57, #63
14:50 13.08.2025
50 Пешо
14:50 13.08.2025
51 Тома
До коментар #48 от "Гай Турий":Нали ако намалим хрантутниците няма кой да гласува за герб
14:52 13.08.2025
52 Предложение
Вместо да пълним хиляди чиновнически бюра с пари от нашите заплати, нека част от тях се пробват в реалния свят – в частния сектор, където няма „бонус за дъждовно време“.
А който остане в държавната служба – да си плаща осигуровките като всички нас. Справедливо, нали?
14:53 13.08.2025
53 Мнение
💡 Защо това има смисъл:
• Намалява се бюджетната тежест – по-малко заплати, осигуровки и бонуси, платени от данъкоплатците.
• Частният сектор печели работна сила – там често липсват кадри, особено в малките градове.
• Равнопоставеност – край на „двойния стандарт“ между държавни и частни служители.
Коментиран от #67
14:54 13.08.2025
54 Иван Грозни
14:54 13.08.2025
55 Всъщност
14:54 13.08.2025
56 инж. Ганчо Илков
14:55 13.08.2025
57 ОБЕКТИВНИЯ
До коментар #49 от "Ей тааам":Не се стопиха ,а ОТКРОВЕНО решиха да ги вкарат в бюджета!След години и един друг
направи същото !
14:56 13.08.2025
58 До 2022г. можеше
До коментар #42 от "ОБЕКТИВНИЯ":да се пенсионираш вкарвайки в ИК 36 последователни месеца от преди 1997г. Премахнаха го защото тежестта на тия 3г. намаляваше с времето. Стажът обаче се зачита 1:1. Годините 1997-2000 само намаляваха пенсията и бяха изключени.
14:57 13.08.2025
59 Прав си, но
До коментар #4 от "Този който се е осигурявал на МРЗ":има и сега фирми, които осигуряват на МРЗ, а дават в плик. И не са малко. Аз знам поне 3 големи, т.е. с повече от 300 служители. НАП спи. Инспекция по труда и похърква. Но и хората са в безизходица, защото в малките населени места и това е добре, защото иначе само борса и глад...
14:57 13.08.2025
60 Обаче
14:57 13.08.2025
61 Софията
Образно казано, България вече е три-четири града от икономическа гледна точка. Даже е много.
14:58 13.08.2025
62 Безсрамници
Заради свинските ви далавери приемаме евро, което не искаме, за да сме още по- бедни
Коментиран от #68
14:59 13.08.2025
63 Не бе,
До коментар #49 от "Ей тааам":За една нощ изчеснаха внесените, от нас пари! 31.12.2018г. - 01.01.2019 година ! С едно ПМС! Факт
15:00 13.08.2025
64 Край
15:07 13.08.2025
65 Асен Василев
15:08 13.08.2025
66 инж. Ганчо Илков
До коментар #19 от "Лентяйчета!":А този, който е откраднал Спестяванията на сегашните пенсионери? А Девиденти от Акциите по Принатизационните Фондове? А Кредитните Милионери превърнали се в такива след умишленият срив на Банковата Система? А Бизнесмените с Подарен Бизнес от Касовата Приватизация? А Дарителите на Политическите Проекти, с което укриват Данъци и без конкуренция обезщетение чрез Обществените Поръчки? Как така сложиха Културист за Шеф на НАП?. Колко не ефективни Комисии, Асоциации, Банкови Надзорници, Административни Калинки в Държавните Институции създадоха? Някои държи ли им сметка?
15:08 13.08.2025
67 Заплатка
До коментар #53 от "Мнение":Няма как чиновниците да се пренасочат към частния сектор ,защото те гласуват под строй на изборите, а държавата им се отблагодарява със сигурна заплата, малка но сигурна.
Коментиран от #75
15:09 13.08.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Някой
Парите от вноски за пенсия на работещите не достигат, и държавата додава половината от сумата за пении, заради "втория пенсионен стълб". Половината от парите, които днес работещите плащат за пенсия не отиват за пении на сегашните пенсионерите, а отиват в "задължителни" частни пенсионни фондове. Какво ще е далаверата с тези задължителни частни фондове ще разберем, когато вече е късно. Умишлемо не се говори за това.
Данъчно-осигутителната система е тотално сгрешена, умишлене но се говори за това, трябва данъците да са прогресивни. Трябва да е 40% ставката данък доход за доходи 7 пъти над средните, в момента средните доходи са около 2500 лева, т.е. за доходи над 17 500 лева месечно ставката данък доход трябва да е 40%.
У нас властимащите осигуряват привилегии на банките, застрахователите, частните пенсионни фондове, "милиционерите" ... и естествено на себе си. Привилегии за депутати, министри, кметове, президент, вицепрезидент, 200 чиновници нищоработещи в президентството и "охраняващите" ги милиционери.
15:13 13.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Логика?
До коментар #1 от "Нашата мила държава":...Христина Христова е на мнение, че винаги ще има хора, които живеят в риск от бедност. "В България делът на хората е около 20-23 процента, такъв е и средният процент за европейските страни," каза тя....
Добре, обаче, тези 20% бедни трябва да имат доход поне 600 евро и разни придобивки, особенно ако са пенсионери или са болни хора с инвалидност.
15:14 13.08.2025
72 пенсионер от Варна
Коментиран от #84
15:15 13.08.2025
73 Не трябваше 2020
Нямате проблем с 6 милиарда разходи за въвеждане на евро като Хърватия, системи софт, евро логистика! Нямате проблем с 19 милиарда заеми и 5 милиарда лева лихви по тях - 2025 г. Нямате проблем за 2024 10 милиарда лева за превъоръжаване. Нямате проблем 6 милиарда лева подарен ток за УКР. Нямате проблем 2 милиарда емисии ТЕЦ 2, Нямате проблем с 46% нарушения в проверени секции избори. Нямате проблем, че в половината ЕС, и цял бивш ИБлок заплатите на български депутати са най-високи.
Единствената дума за елитите управлявали България 35 г. и превърнали ни в територия е: ОСТАВКА!
15:16 13.08.2025
74 Левски
Коментиран от #77, #78
15:16 13.08.2025
75 Весело
До коментар #67 от "Заплатка":"държавата им се отблагодарява със сигурна заплата, малка но сигурна"
Но за сметка на това, "допълнителните материални стимули за НЕдобре свършена работа" са огромни.
15:17 13.08.2025
76 Крематозавър
2. Който е на минимума заради неплащане на осигуровки - да се взема от бюджета за социално подпомагане и там да си се спасяват - никой не им е виновен, че са се правили цял живот на тарикати
3. Разкачане на всичките държавни послушковци от автоматично реиндексиране на база средна работна заплата
15:20 13.08.2025
77 Знайко
До коментар #74 от "Левски":Ако у нас данък доход беше прогресевни, безконтролното увеличение на заплати+бонуси щеше поне малко да се компенсира и нямаше да е толкова безконтролно увеличението. Пример, въвежда се необлагаем минимум така най-бедните не плащат данък доход и се въвежда прогресивна данъчна ставка от 40% за месечни доходи над 20 000 лева.
Коментиран от #83
15:20 13.08.2025
78 Така е
До коментар #74 от "Левски":Кои по-точно изкарват бюджета? В министерство на финансите го правят едни държавни служители.
15:20 13.08.2025
79 Учуден
15:22 13.08.2025
80 000
15:24 13.08.2025
81 Баба Ванга
15:24 13.08.2025
82 Инвестирайте
Парите от фондовете, отдавна ги няма.
Коментиран от #85
15:25 13.08.2025
83 Тия с 20к са много малко
До коментар #77 от "Знайко":До 2007 при Станишев имаше прогресивен с необлагаем минимум и никой не плащаше нищо, защото всички се бяха писали на минимална. И днес всички извън големите градове се водят на минимална, то няма как да ги проверят.
Коментиран от #89
15:25 13.08.2025
84 Някой
До коментар #72 от "пенсионер от Варна":На практика държавната пенсия е социално подпомагане. Най-справедливо е на всички българи над 65 годишна възраст да се дава еднаква държавна пенсия, може малко да се диференцира според трудовия стаж, като разликата между минимална и максимална пенсия е 30%, а не 700% както е сега. Таква е пенсионната система на Нидерландия.
Който иска пенсия зависеща от вниските да внася в частни пенсионни фондове.
У нас пенсии и заплати са превърнати в привилегии за "заслужили" и мизерия за "незаслужили".
Коментиран от #88
15:27 13.08.2025
85 Точно така
До коментар #82 от "Инвестирайте":Няма да помогне инвестирането. Това са празни активи. Пари няма и в банките, затова са таксите за теглене и затова бързат за еврозоната, така ставаме проблем на Франкфурт, но те пръста си няма да мръднат за нас.
15:28 13.08.2025
86 АЙДЕ У ЛЕВО!
До коментар #17 от "Мой приятел е внесъл пенсионни осигу-":КОГАТО СИ РАЗДАВАХТЕ ПОРЦИИТЕ, ЗАБРАВИХТЕ ТЕЗИ, КОИТО ОСТАВИХТЕ БЕЗ РАБОТА!
СЕГА ЩЕ ВНАСЯШ И ПЕСЕН ЩЕ ПЕЕШ!
15:28 13.08.2025
87 Българин
15:30 13.08.2025
88 Има логика
До коментар #84 от "Някой":Ами тогава всички да плащаме фиксирана осигуровка, примерно 500 лева, щом пенсията ще е фиксирана. Така няма как да крият осигуровки, ще са еднакви за всички.
Коментиран от #93
15:30 13.08.2025
89 Някой
До коментар #83 от "Тия с 20к са много малко":"До 2007 при Станишев" данъчните не си вършеха работата. Когато данъчните си вършат работата, никой не може да укрива доходи. И не може с минимлна запата да има няколко замъка с над 3000 кв. м. РЗП и 20 декара двор, всеки месец да е на екскурзия до Карибите и да има автопарк от 100 Мерседес, Майбах, Бентли, Ролс Ройс, Ферари ...
Коментиран от #92
15:30 13.08.2025
90 Наблюдаващ Евроконтрольор
15:32 13.08.2025
91 Млад лекар специализант
15:32 13.08.2025
92 Шиши
До коментар #89 от "Някой":Е сега си я вършат
Коментиран от #95
15:34 13.08.2025
93 Някой
До коментар #88 от "Има логика":ОК съм "всички да плащаме фиксирана осигуровка, примерно 500 лева", но в същото време да плащат прогресивен данък доход, така щото тези с над 17000 лева месечен доход, да плащат 40% данък доход за доходи над 17 000 лева. Така хем ще си плащат яки данъци, хем няма да имат осмование да мрънкат, че пенсиите им били ниски.
Или хората по цялата Земя ще се вразумим и ще престанем с тази алчност, коли по 5-10 млн евро, частни самолети по 10-20 млн евро, имения по 20-30 млн евро, 120 метрови супер яхти по над 1000 млн евро ... Или Бог ще ни накаже, ще прати суши, пожари, земетресения, цунами ... т.е. глад и мор по цялата Земя.
15:38 13.08.2025
94 Проблемът
15:38 13.08.2025
95 Някой
До коментар #92 от "Шиши":Сега данъците са символични таван на осигуровките, 10% данък доход, 5% данък върху дивидентите... Данъчните чиновници пак не си върхат работата, но на богаташите им е по изгодно да плащат 5% данък дивидент отколкот да плащат на счетоводители и адвокати да им укриват данъците.
15:41 13.08.2025
96 Безработен човек 👤
И бият народа до безобразие
15:42 13.08.2025
97 Когато си неконкуретноспособен
Още не проумявам, да Унищожиш Български лев без Референдум, и то с 20% реален вот разделен между десет партии.. 1945 - 1989 г. забранени референдуми. 1989 г. -. 2025 - забранени референдуми, Законодателство дефакто отменящо Референдумите, или позволяващо на НС да ги отмени чрез съществена промяна на въпрос, пример Белене.
15:42 13.08.2025