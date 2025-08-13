Новини
България »
Икономист: България има сериозен проблем със заплатите и пенсиите

Икономист: България има сериозен проблем със заплатите и пенсиите

13 Август, 2025 14:24 2 883 97

  • българия-
  • българи-
  • доходи-
  • заплати-
  • пенсии-
  • христина христова-
  • юлиан войнов

Възрастните, които получават минимална пенсия в момента, са около 500 хиляди души

Икономист: България има сериозен проблем със заплатите и пенсиите - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството предлага да повиши линията на бедност със 126 лева до 764 лева от януари 2026 година, което е увеличение от почти 20 процента. "Като страна член на ЕС, сме ангажирани всяка година да приемаме линията на бедност, свързана със социално-икономическите промени в страната", заяви бившият социален министър Христина Христова в студиото на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ линията на бедност е важна, защото от нея се определят много други плащания - плащанията по Закона за хората с увреждания, месечните социални помощи и целевите помощи за отопление.

"Ние имаме много сериозен проблем с доходите. България е на последно място в ЕС по доходи, минимална работна заплата", коментира икономистът Юлиан Войнов в ефира на Bulgaria ON AIR. Според него има големия проблем - от една страна нивото на доходите е ниско и държавата прави определени постъпки, включително на базата на европейското законодателство, за да повиши тези доходи до някакъв гарантиран минимум.

"Но от друга страна е увеличаването на тези разходи и така ние сме на първо място в ЕС по ръст на минималната работна заплата и линията на бедност," подчерта икономистът. Той поясни, че по този начин доходите започват да изпреварват ръста на икономиката.

"В един момент това увеличение на всякакви доходи и социални плащания води не до подпомагане на хората, а води до увеличаване на инфлацията," предупреди Войнов.

Икономистът посочи, че България има проблем и с пенсионната система, като огромният брой хора, които са под нивото на бедност, са пенсионери. Възрастните, които получават минимална пенсия в момента, са около 500 хиляди души.

"Същевременно виждаме, че има нужда от увеличаване на заплатите на учителите заради проблемите, които има това съсловие," подчерта икономистът.

Христина Христова е на мнение, че винаги ще има хора, които живеят в риск от бедност. "В България делът на хората е около 20-23 процента, такъв е и средният процент за европейските страни," каза тя.

"Добре е, че от четири години някъде помощите се съобразяват с линията на бедност. Линията на бедност нараства със 126 лева, ние имаме този стар проблем, който е, че трудовите възнаграждения в България, особено минималната работна заплата, имат най-висок ръст в ЕС, и въпреки това оставаме с най-ниските доходи. Това е много тежка ситуация," обясни бившият социален министър.

Според Юлиан Войновпроблемът с минималната работна заплата у нас е, че в определени области тя не играе съществена роля, тъй като възнагражденията са много по-големи.

"Проблемът е, че в други области в страната минималната работна заплата се приближава застрашително до средната работна заплата за съответните градове. Това автоматично, че хората сравняват доходите в своето населено място с други населени места, където заплатите са по-високи. Това води до вътрешна емиграция," категоричен е той.

София се превръща в основната притегателна сила на цялата работна ръка в страната, което обезлюдява други области и там вече няма смисъл да се прави бизнес.

Христина Христова смята, че трябва да се търси баланс. "Някои разходи бяха направени на недостатъчно разумна и компетентна основа, а на основата на популизъм," каза тя, като се позова на някои заплати в сферата "Сигурност и отбрана", където се даде автоматична формула за увеличаване на заплатите без никакви критерии или резултат.

Икономистът Юлиан Войнов допълни, че пенсионната система се е превърнала в система за социално подпомагане. "Вноските, които хората плащат и работят за пенсия, покриват 50 процента от разходите за пенсии. Всичко останало се плаща от бюджета," обясни той.

По последни данни под линията на бедност са един милион и четиристотин хиляди души или близо 22 процента от населението на страната. Определянето на размера на линията на бедност се извършва всяка година по специална методика на Евростат.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нашата мила държава

    48 3 Отговор
    се прави на многострадална Геновева казвайки, че плаща почти половината пари за пенсии от държавния бюджет. Забравя обаче, че държавните служители не плащат пенсионни вноски, пенсионират се на 54г. с големи пенсии, а социалните плащания - болнични, майчинство, детски добавки, инвалидни и социални пенсии, обещетения за безработица - ги омесва с пенсиите за трудов стаж и възраст. Така обвинява косвено работещите, че плащат малки пенсионни осигуровки.

    Коментиран от #16, #71

    14:29 13.08.2025

  • 2 Промяна

    43 0 Отговор
    Пари за увеличение на депутатите саботажници има тези пари могат да се пренасочат към по бедните слоеве като социални Защо постоянно парите на саботажниците срещу държавата се увеличават

    14:30 13.08.2025

  • 3 Пак локуми

    12 23 Отговор
    Пълно с пенсионери по морето Имат си ниви апартаменти и щракат с пръсти. Пълна и всеобхватна данъчна ревизия на всички уж бедни и на минимална заплата.

    Коментиран от #22

    14:31 13.08.2025

  • 4 Този който се е осигурявал на МРЗ

    17 4 Отговор
    от 2000г. досега има ИК 0,463. При 39г. 8м стаж и 1667,08лв среден доход(02.2025г.) за последните 12м. се получава - (39,66/100)Х1,35Х0,463Х1667,08 = 413,26лв. приблизително 414лв. Да, но минималната пенсия е 580,87лв. и той ще получава с 167,61лв. незаслужено по-висока пенсия. Затова хората с пълен трудов стаж и имайки по-висока пенсия(примерно 575лв.) ще вземат също 580,87лв. От 1.07.2025г. минималната пенсия става 636лв. и взимащия досега 167,61лв незаслужено ще взема вече 222,94лв. в повече.По тази причина голям брой пенсионери са на минималната пенсия за пълен трудов стаж което е крайно несправедливо.

    Коментиран от #10, #42, #59

    14:32 13.08.2025

  • 5 Каква конвергенция

    33 1 Отговор
    Като сме с най-ниски доходи, каква конвергенция имаме да влизаме в еврозоната? Конвергенция нали значи сближаване, а ние сме на най-далечния край!

    14:32 13.08.2025

  • 6 по крадене сме първи

    31 1 Отговор
    по смъртност и обезлюдяване също

    14:32 13.08.2025

  • 7 Българин

    4 23 Отговор
    Проблемът е, че асенка вдигна незаслужено пенсии и заплатите на полицаите два пъти! Заради това фалира държавата и сега Бойко и Пеевски трябва да ни спасяват от козяшката чума!

    Коментиран от #26, #40

    14:33 13.08.2025

  • 8 Като

    33 0 Отговор
    не слагаш , а само вземаш - парите свършват ! Докараха държавата до просешка тояга от грабене и сега само борчове и борчове , милиарди ! И до кога ?

    14:33 13.08.2025

  • 9 Цървул

    22 1 Отговор
    Заради такива пишман специалисти , скоро всички в тази страна ще получават минимална пенсия и минимална заплата . Но и това няма да е достатъчно да ви оправдае тъпотиите които извършвате .
    На калпав моряк , водораслите му пречат .

    14:34 13.08.2025

  • 10 Точно така

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Този който се е осигурявал на МРЗ":

    Точно така, трябва пропорционално на всички. Освен това нали щяха да разделят социална за възраст от тази за стаж.

    Коментиран от #19

    14:34 13.08.2025

  • 11 700,000,най бедни Пенсионери в ЕС!

    20 1 Отговор
    ВЕГЕТИРАТ ПОД ПРАГА НА Бедността!! Швейцарско Правило, Ала Бала! Опоскана Държава!!

    Коментиран от #37

    14:35 13.08.2025

  • 12 Всички тези анализи са безмислени

    30 1 Отговор
    ако не бъдат елиминиратни мафиотите Бойко Методиев Борисов и Делян Славчев Пеевски, както и на едно 2-3000 души стоящи зад фирми, предприятия имоти не им бъдат конфискувани активите в полза на държавата. Или трябва да стане народна револючция 2, само че вместо както през 44г да бъде избита интелигенцията, сега да бъдат елиминирани мутрите и ченгетата или след още 30г България няма да я има.

    14:35 13.08.2025

  • 13 00014

    22 0 Отговор
    Повишавайте. И собствените си заплати повишавайте! А тези, които са си заработили пенсиите са ощетени. И тези които сега работят и осигуряват депутатското весело съществуване, и те са ощетени. И се карат помежду си коя партия е най-корумпирана. Търтеите в управлението и опозицията това искат.

    14:36 13.08.2025

  • 14 Крадци - правителство!!!

    24 2 Отговор
    45 години съм плащал, къде са парите, лихвите, депозитите, инвестициите и др.! Стига сте крали и лъгали че за пенсии няма пари!!! Вижте кражбите от ТЕЛК, цели села и квартали с лъжливи телкове, да не говоря колко е щата на НОИ и мн. др.

    14:36 13.08.2025

  • 15 този другар

    6 1 Отговор
    не знае ли че това не е предложение за повишение линията на бедност, а всяка година тя се фиксира на 60% от средната заплата. Увеличение с 20% показва, че средната заплата е скочила с 20% за тази година.

    Сега се чудя ура ли да викам, или устафка?

    14:36 13.08.2025

  • 16 Вярно, но не съвсем

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Нашата мила държава":

    Само милицията се пенсионира на 54, но те не са държавни служители по закона за държавния служител.

    14:36 13.08.2025

  • 17 Мой приятел е внесъл пенсионни осигу-

    14 5 Отговор
    ровки от 2000 година до 2023 г. в размер на 550 000 лева, пари от които ще лапат тези, които не са се осигурявали или изобщо не са работили. А другите данъци, които е платил. Къде е справедливостта?

    Коментиран от #29, #32, #41, #86

    14:36 13.08.2025

  • 18 Икономика за начинаещи!

    12 3 Отговор
    Когато заплатите и пенсиите се увеличават:

    1. Хората плащат повече данъци и осигуровки, защото взимат повече пари.

    2. Харчат повече, което носи още данъци в бюджета (ДДС, акцизи).

    3. Това може да увеличи приходите в държавната хазна.

    ❗ Но ако заплатите растат много бързо:

    Цените също тръгват нагоре (инфлация).

    Работодателите може да не издържат на разходите.

    Държавата може да се задлъжни, ако харчи повече, отколкото събира.

    Затова е важно увеличението да е балансирано и икономиката да го „издържи“.

    Коментиран от #25

    14:37 13.08.2025

  • 19 Лентяйчета!

    9 3 Отговор

    До коментар #10 от "Точно така":

    Кой колкото е внесал, не който е лежал и който е работил по равно!!!

    Коментиран от #66

    14:37 13.08.2025

  • 20 Те това е пазарна икономика.

    15 0 Отговор
    Добре де, заплатите регулирани, пенсиите регулирани, тока регулиран, газа регулиран, обаче цените на хранителните на продукти са напълно свободни. Те това е пазарна икономика.

    14:38 13.08.2025

  • 21 Пенсионер ОСВ

    8 1 Отговор
    До коментар 3..
    Такива като мен сме еденици,капка в морето и на свършване...

    14:38 13.08.2025

  • 22 Селяния!

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пак локуми":

    Работил съм ще ходя, спестявал съм ще ходя, а ти калпазанин си стой в къщи!

    14:38 13.08.2025

  • 23 Държавен рекет

    13 0 Отговор
    България уж е в Евросъюза ,а няма правна спогодба за освобождаване от легализация на документи . И се налага гражданите на банановата република да кихат такси от 200 лева на разни институции като МОН и МВР и преводачески фирми фантоми ,за да им удостоверят дипломите. За пореден път се натъкнахме на държавен рекет.

    14:39 13.08.2025

  • 24 700,000,най бедни Пенсионери в ЕС!

    13 0 Отговор
    ВЕГЕТИРАТ ПОД ПРАГА НА Бедността!! Швейцарско Правило, Ала Бала! Опоскана Държава!!

    14:40 13.08.2025

  • 25 Защото няма контрол

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Икономика за начинаещи!":

    Затова цените на храните трябва да се контролират както става с доходите, пенсиите, тока, газа, водата и тн. Доходите не мърдат с години, цените хвърчат всеки ден нагоре!

    14:40 13.08.2025

  • 26 Заплатите на полицаите

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    не ги вдигна Асенчо, а само пенсиите. Асен Василев направи тавана на пенсиите от 1200лв. на 3400лв.и коефициента по който се умножава трудовия стаж от 1,2 на 1,35 за тия които се пенсионират след 31.12.2021г. За пенсионираните по-рано направи коефициента 1,2 вместо 1,1 и 1,116. Увеличи с 12,5% всички пенсии от 1.01.2022г., а от 1.07.2022г увеличи отново с 10% пенсиите и включи 60лв. за КОВИД. Това само за няколко месеца преди Дългия чалгар да го свали.
    Министър на финансите
    12 май 2021 г. – 16 септември 2021 г.
    13 декември 2021 г. – 2 август 2022 г.
    6 юни 2023 г. - 9 април 2024 г.

    Коментиран от #46

    14:40 13.08.2025

  • 27 Анонимен

    11 2 Отговор
    Много гадно място да се родиш. А пък да живееш още повече.

    14:40 13.08.2025

  • 28 ОБЕКТИВНИЯ

    16 1 Отговор
    Това е обществена тайна !
    Никое правителство не прави нещо по този въпрос!Всички мълчат като риби !Колко пъти обраха парите от така наречения
    СРЕБЪРЕН фонд !Увеличават с висок процент заплатите в МВР ,ОБРАЗОВАНИЕ
    и ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ! А ние им плащаме и осигуровките ! Сега и на дУпетатите ще се вдигнат заплатите !
    Тотално безочие!

    14:41 13.08.2025

  • 29 Хахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Мой приятел е внесъл пенсионни осигу-":

    Твоя "приятел" да не е получавал около 5000 - 10000 лв. бруто месечно? Да беше си купил жилище на апетитно място и да го беше давал под наем.

    Коментиран от #35

    14:42 13.08.2025

  • 30 Хр Христова!! Я ВЪРВИ НА М. А, Й. Н. А .

    8 0 Отговор
    С И.! Разстегане на Локуми!!

    14:42 13.08.2025

  • 31 герберобесепарската мафия пак ви лъже

    13 0 Отговор
    Дават милиарди за въоръжение и полиция.Там нямат проблеми но за пенсии и заплати за останалите голям проблем.Искат да има заделени пари от бюджета за крадене прикрито по законен път.Нали уж вървим много добре,вече сме еврозонисти в клуба на богатите.

    14:42 13.08.2025

  • 32 Цъъ

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мой приятел е внесъл пенсионни осигу-":

    Няма начин. Не бъркай данъци и осигуровки. Има максимален осигурителен доход.

    Коментиран от #38

    14:42 13.08.2025

  • 33 Аааааа

    14 0 Отговор
    Не съм съгласен, пари има за всичко!
    Безогледното крадене обезкървява държавата и държи народа беден.
    Не може да му се отрече на Строителят-ремонтчик, че за 15г оправи държавата - тъй я оправи, че е заприличала на военна зона.
    Или как да обясниш на местните феодали, че е по-печелившо всички да са с високи доходи и да харчат повече в местната икономика, отколкото да се печели от ниско заплащане - те така или иначе са изкривили пазара, няма нужда да се съобразяват. Вижте само цената на кутийките и околният пейзаж.

    14:42 13.08.2025

  • 34 народ убит от държавата си

    11 2 Отговор
    Спрете милиардите които отиват за Украйна и украинците тук!

    14:43 13.08.2025

  • 35 Винаги е казвал - трябва да има за

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хахаха":

    държавата и за мен!

    14:45 13.08.2025

  • 36 Ами да

    13 0 Отговор
    Идиоти управляват България!

    Коментиран от #43

    14:45 13.08.2025

  • 37 Бойко Борисов

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "700,000,най бедни Пенсионери в ЕС!":

    Швейцарско правило, ама по моята банкянска мярка, за да има и за мен, и за асфалт!

    14:45 13.08.2025

  • 38 Винаги се е осигурявал

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Цъъ":

    на максимума!

    Коментиран от #47

    14:45 13.08.2025

  • 39 Един

    7 3 Отговор
    Какво увеличение на заплатите на даскалите ви гони бе!!!
    Там трябва да има намаляне на заплатите! Даскалите са по-зле и от калинките в администрацията! Тотално безхаберие за много пари. Само циврят за пари, а децата все по-неуки!!
    Съкращения и орязване на заплати за даскалите!
    А пенсионерите на минимална пенсия са около 1 милион, минималната пенсия е почти на прага на бедността!

    14:46 13.08.2025

  • 40 Разликата

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Асен Василев въведе предвидим и по-справедлив механизъм за увеличение на пенсиите, обвързан с реални икономически показатели — инфлация и доходи. Това беше дълго отлагана стъпка към по-достойни старини за всички, не само за най-бедните.

    ГЕРБ, от своя страна, години наред вдигаха основно заплатите в силовия сектор без ясни критерии — решение, движено от страх, а не от стратегия, което задълбочи неравенствата и създаде нова „каста“ на недосегаеми чиновници.

    14:46 13.08.2025

  • 41 Това е невъзможно,

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мой приятел е внесъл пенсионни осигу-":

    да внася по 2000лв. на месец. Тази сума е вероятно от осигурителния му доход за тия 23 години и включва месечната му заплата без някои данъци.

    14:46 13.08.2025

  • 42 ОБЕКТИВНИЯ

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Този който се е осигурявал на МРЗ":

    А преди 2000г. парите от осигуровките къде отидоха???
    На мен и още много хора от над 40г.работа ни признават 20г.Това е супер несправедливо ! Така,че тези сметки са некоректни !

    Коментиран от #49, #58

    14:47 13.08.2025

  • 43 Бойко Борисов

    1 5 Отговор

    До коментар #36 от "Ами да":

    Ама нали вие винаги мен избирате!

    14:47 13.08.2025

  • 44 Гай Турий

    10 2 Отговор
    Напротив, съсловието на даскалите е презадоволено с пари, но вместо да е полезно, то нищо не прави и не си заслужава увеличението. Само кръстосват по екскурзии, почивки и ала-бала..., не възпитават и не обучават децата. Създават гамени и джуфри, пушачи и смукачи на наркотици. Стига с тия даскали. Млък за тях.

    14:48 13.08.2025

  • 45 сеиркова

    9 0 Отговор
    България с какво ли няма проблем? А, да, сетих се - с корупцията! 😜

    14:48 13.08.2025

  • 46 ГЕРБ са некадърници!

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Заплатите на полицаите":

    Асен Василев поне направи нещо смислено – обвърза пенсиите с инфлацията и доходите, така че хората да не мизерстват все повече всяка година.
    ГЕРБ, вместо това, години наред раздаваха щедро само на "своите" – полицаи, военни, администрация – без реформи, без отчетност, само за да си купят спокойствие.
    Резултатът? Една свръхпривилегирована група и останалите, които плащат сметката.

    14:49 13.08.2025

  • 47 Не стига

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Винаги се е осигурявал":

    Нали това ти казвам, ако е бил все на максимума не е платил толкова осигуровки, лъже те нещо. Данъци може да е платил и повече.

    14:49 13.08.2025

  • 48 Гай Турий

    8 0 Отговор
    • Веднага да се премахнат всички автоматични преизчисления на заплати в държавния сектор според средна и минимални работни заплати. Това е мародерство спрямо целия български народ, който бедства в недоимък от ниски заплати и високи ставки за фиска. Българите не искат да хрантутят цяла армия клатикрачоли, на антибългари в Антибългарското народно събрание, които да се намалят на 120 бр. Бюрокрацията в страната, надута и напудрена чрез шуробаджанащина, трябва да се намали в пъти, не в проценти!!!! Препълно е с вредни и излишни негодяи и хратутници за нищовършене. Най-голям брой полицаи на човек от населението в ЕС, а те нищо не вършат, повечето пъти вредят.

    Коментиран от #51

    14:49 13.08.2025

  • 49 Ей тааам

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    Стопиха се от инфлацията на Жан Виденовата зима.

    Коментиран от #57, #63

    14:50 13.08.2025

  • 50 Пешо

    6 0 Отговор
    Голям цирк е БГ-то.

    14:50 13.08.2025

  • 51 Тома

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Гай Турий":

    Нали ако намалим хрантутниците няма кой да гласува за герб

    14:52 13.08.2025

  • 52 Предложение

    10 0 Отговор
    Държавната администрация е като топлофикация – раздута, скъпа и все недоволна.
    Вместо да пълним хиляди чиновнически бюра с пари от нашите заплати, нека част от тях се пробват в реалния свят – в частния сектор, където няма „бонус за дъждовно време“.
    А който остане в държавната служба – да си плаща осигуровките като всички нас. Справедливо, нали?

    14:53 13.08.2025

  • 53 Мнение

    7 0 Отговор
    Българската държавна администрация е прекалено раздута и често неефективна. Вместо да я храним с нашите данъци, нека част от чиновниците се пренасочат към частния сектор, където се работи и се поема реален риск. А тези, които останат, да си плащат осигуровките като всички други – без привилегии.
    💡 Защо това има смисъл:
    • Намалява се бюджетната тежест – по-малко заплати, осигуровки и бонуси, платени от данъкоплатците.
    • Частният сектор печели работна сила – там често липсват кадри, особено в малките градове.
    • Равнопоставеност – край на „двойния стандарт“ между държавни и частни служители.

    Коментиран от #67

    14:54 13.08.2025

  • 54 Иван Грозни

    7 0 Отговор
    Истината е, че отиваме на кино от 6 до 5.

    14:54 13.08.2025

  • 55 Всъщност

    6 0 Отговор
    Подготвят ви за прогресивен данък. Ще го дават на милицията и циггани псевдо-инвалиди. Също за войната.

    14:54 13.08.2025

  • 56 инж. Ганчо Илков

    6 0 Отговор
    Статистите информират очевидното. Би било чудо, ако резултатите бяха положителни. Когато Икономиката се гради с Олигарси и некадърни псевдо Политици, друга тенденция освен срив не може да има. Послушните Министри на Борисов и Пеевски не са Учили Принципите на Конкурентно Способната Пазарна Икономика. Борисов и Пеевски, освен да бозаят, друго са неспособни да правят. Няма Реформи, няма Контрол, няма Върховенство на Закона. Няма Показатели свързани с промяна в настройката на Икономическите, Социалните, Образователните и Здравните Институции. Хвърлят се огромни Бюджетни Средства, без реален резултат. Пътища убийци, Училища създаващи Неграмотни, Бизнесмени некадърни да съставят Бизнес План, Синдикати узорпирали НОИ, Депутати на Държавна издръжка с огромни Възнаграждения лежащи и спящи по банките в Парламента, Президента, безпомощно критикуващ преклонен пред Руския Диктатор. Учудващо е, ча в този Хаос, България все още е член на ЕС и говори за влизане в Евро Зоната.

    14:55 13.08.2025

  • 57 ОБЕКТИВНИЯ

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ей тааам":

    Не се стопиха ,а ОТКРОВЕНО решиха да ги вкарат в бюджета!След години и един друг
    направи същото !

    14:56 13.08.2025

  • 58 До 2022г. можеше

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    да се пенсионираш вкарвайки в ИК 36 последователни месеца от преди 1997г. Премахнаха го защото тежестта на тия 3г. намаляваше с времето. Стажът обаче се зачита 1:1. Годините 1997-2000 само намаляваха пенсията и бяха изключени.

    14:57 13.08.2025

  • 59 Прав си, но

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Този който се е осигурявал на МРЗ":

    има и сега фирми, които осигуряват на МРЗ, а дават в плик. И не са малко. Аз знам поне 3 големи, т.е. с повече от 300 служители. НАП спи. Инспекция по труда и похърква. Но и хората са в безизходица, защото в малките населени места и това е добре, защото иначе само борса и глад...

    14:57 13.08.2025

  • 60 Обаче

    5 1 Отговор
    В частния сектор никой не плаща осигуровки. Може да видите, че само програмистите си плащат реални осигуровки. Всичко работи в туризма за 1250 лева брутна заплата.

    14:57 13.08.2025

  • 61 Софията

    5 2 Отговор
    Да. Така е.
    Образно казано, България вече е три-четири града от икономическа гледна точка. Даже е много.

    14:58 13.08.2025

  • 62 Безсрамници

    9 1 Отговор
    Сега ли се сетихте, че сме много бедни, хем работим, хем сме бедни.
    Заради свинските ви далавери приемаме евро, което не искаме, за да сме още по- бедни

    Коментиран от #68

    14:59 13.08.2025

  • 63 Не бе,

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ей тааам":

    За една нощ изчеснаха внесените, от нас пари! 31.12.2018г. - 01.01.2019 година ! С едно ПМС! Факт

    15:00 13.08.2025

  • 64 Край

    5 0 Отговор
    Фалирала държава. Всичко ще направят само за да не си изтеглите парите от банките, защото вече ги няма там. Щатите и ЕС са фалирали, как роба им ще е добре?

    15:07 13.08.2025

  • 65 Асен Василев

    5 0 Отговор
    Преди олигархията беше русоробска 🚽, сега е евроробска 🚽 Каква е разликата? Ами, няма...разлика. 🎉 Та.. и с доходите така.. ха ха

    15:08 13.08.2025

  • 66 инж. Ганчо Илков

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Лентяйчета!":

    А този, който е откраднал Спестяванията на сегашните пенсионери? А Девиденти от Акциите по Принатизационните Фондове? А Кредитните Милионери превърнали се в такива след умишленият срив на Банковата Система? А Бизнесмените с Подарен Бизнес от Касовата Приватизация? А Дарителите на Политическите Проекти, с което укриват Данъци и без конкуренция обезщетение чрез Обществените Поръчки? Как така сложиха Културист за Шеф на НАП?. Колко не ефективни Комисии, Асоциации, Банкови Надзорници, Административни Калинки в Държавните Институции създадоха? Някои държи ли им сметка?

    15:08 13.08.2025

  • 67 Заплатка

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "Мнение":

    Няма как чиновниците да се пренасочат към частния сектор ,защото те гласуват под строй на изборите, а държавата им се отблагодарява със сигурна заплата, малка но сигурна.

    Коментиран от #75

    15:09 13.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Някой

    2 0 Отговор
    Г-н "експерт" Юлиан Войнов, замисъла на пенсионната система изначално е, да е социална сиситема. А в България пенсионната система е система на привилегии за малцина пенсионирани бивши властимащи и пенсионираните им лакеи и система на подаяния за други над един милион бедни пенсионери.

    Парите от вноски за пенсия на работещите не достигат, и държавата додава половината от сумата за пении, заради "втория пенсионен стълб". Половината от парите, които днес работещите плащат за пенсия не отиват за пении на сегашните пенсионерите, а отиват в "задължителни" частни пенсионни фондове. Какво ще е далаверата с тези задължителни частни фондове ще разберем, когато вече е късно. Умишлемо не се говори за това.
    Данъчно-осигутителната система е тотално сгрешена, умишлене но се говори за това, трябва данъците да са прогресивни. Трябва да е 40% ставката данък доход за доходи 7 пъти над средните, в момента средните доходи са около 2500 лева, т.е. за доходи над 17 500 лева месечно ставката данък доход трябва да е 40%.

    У нас властимащите осигуряват привилегии на банките, застрахователите, частните пенсионни фондове, "милиционерите" ... и естествено на себе си. Привилегии за депутати, министри, кметове, президент, вицепрезидент, 200 чиновници нищоработещи в президентството и "охраняващите" ги милиционери.

    15:13 13.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Логика?

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нашата мила държава":

    ...Христина Христова е на мнение, че винаги ще има хора, които живеят в риск от бедност. "В България делът на хората е около 20-23 процента, такъв е и средният процент за европейските страни," каза тя....
    Добре, обаче, тези 20% бедни трябва да имат доход поне 600 евро и разни придобивки, особенно ако са пенсионери или са болни хора с инвалидност.

    15:14 13.08.2025

  • 72 пенсионер от Варна

    2 3 Отговор
    не трябва да има "минимална пенсия" ! на всеки, колкото си е изкарал ! когато не достигат - от социалните фондове. така всичко ще се изсветли ! вземат ренти и наеми, получават наследства, имат тристайни жилища, че и по две, а се правят на социално слаби !

    Коментиран от #84

    15:15 13.08.2025

  • 73 Не трябваше 2020

    2 1 Отговор
    юли да влизате в ERMII, или да влезете под УСЛОВИЕ, като Дания, "да приемате еврото, когато сте готови",което е ДИПЛОМАТИЧЕН ОТКАЗ! Но понеже старото поколение дипломати, финансикти и икономисти, напуснаха този свят, най-вече 2020 пландемията, когато закриваха отделения за хронично болни. Или умните и можещите са насилствено дистанцирани от Властта. Както 30 експерта на БНБ, работен Доклад за "негативи и ползи от прием евро". БАН, УНСС и др. Млади хора завършили извън България като Станев, Панчев, Сапунаров, какво значат Лондон, Швеция и други "младоци", завършили елитни университети? Вие: БКП, ГЕРБ, ПП,, и ДПС ни вкарахте в този АД, наречен еврозона, както 1997 унищожихте България. Инфлация, дефицит, ценова нестабилност ФАЛШ от началото до края. И МОГО ДОБРЕ ЗНАЕХТЕ КАКВО ИДВА!
    Нямате проблем с 6 милиарда разходи за въвеждане на евро като Хърватия, системи софт, евро логистика! Нямате проблем с 19 милиарда заеми и 5 милиарда лева лихви по тях - 2025 г. Нямате проблем за 2024 10 милиарда лева за превъоръжаване. Нямате проблем 6 милиарда лева подарен ток за УКР. Нямате проблем 2 милиарда емисии ТЕЦ 2, Нямате проблем с 46% нарушения в проверени секции избори. Нямате проблем, че в половината ЕС, и цял бивш ИБлок заплатите на български депутати са най-високи.
    Единствената дума за елитите управлявали България 35 г. и превърнали ни в територия е: ОСТАВКА!

    15:16 13.08.2025

  • 74 Левски

    2 0 Отговор
    Проблемът е, че безконтролно и с много се увеличиха заплатите в администрация, полиция, военни, учители и други хрантутници. А на тези, които изкарват бюджета, студена водица.

    Коментиран от #77, #78

    15:16 13.08.2025

  • 75 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Заплатка":

    "държавата им се отблагодарява със сигурна заплата, малка но сигурна"

    Но за сметка на това, "допълнителните материални стимули за НЕдобре свършена работа" са огромни.

    15:17 13.08.2025

  • 76 Крематозавър

    1 0 Отговор
    1. Всичкото държавно хрантутник почва да си плаща осигуровките
    2. Който е на минимума заради неплащане на осигуровки - да се взема от бюджета за социално подпомагане и там да си се спасяват - никой не им е виновен, че са се правили цял живот на тарикати
    3. Разкачане на всичките държавни послушковци от автоматично реиндексиране на база средна работна заплата

    15:20 13.08.2025

  • 77 Знайко

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Левски":

    Ако у нас данък доход беше прогресевни, безконтролното увеличение на заплати+бонуси щеше поне малко да се компенсира и нямаше да е толкова безконтролно увеличението. Пример, въвежда се необлагаем минимум така най-бедните не плащат данък доход и се въвежда прогресивна данъчна ставка от 40% за месечни доходи над 20 000 лева.

    Коментиран от #83

    15:20 13.08.2025

  • 78 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Левски":

    Кои по-точно изкарват бюджета? В министерство на финансите го правят едни държавни служители.

    15:20 13.08.2025

  • 79 Учуден

    1 0 Отговор
    Голтаците на европа, които си подариха индустрията, земята, водата, полезните изкопаеми за 1 лев, какви пенсии да имат? Да се провери откъде са намерили въобще 500 лева?

    15:22 13.08.2025

  • 80 000

    2 0 Отговор
    Стига руска пропаганда. Ние сме топ. Това го каза европа. Вече сме в еврото. От януари доходите автоматично стават европейски. Оправихме се.

    15:24 13.08.2025

  • 81 Баба Ванга

    1 0 Отговор
    Когато в България се решат проблемите със заплатите и пенсиите, вече ще е късно.

    15:24 13.08.2025

  • 82 Инвестирайте

    1 0 Отговор
    Ако чакате на пенсии ! Загубени сте.

    Парите от фондовете, отдавна ги няма.

    Коментиран от #85

    15:25 13.08.2025

  • 83 Тия с 20к са много малко

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Знайко":

    До 2007 при Станишев имаше прогресивен с необлагаем минимум и никой не плащаше нищо, защото всички се бяха писали на минимална. И днес всички извън големите градове се водят на минимална, то няма как да ги проверят.

    Коментиран от #89

    15:25 13.08.2025

  • 84 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "пенсионер от Варна":

    На практика държавната пенсия е социално подпомагане. Най-справедливо е на всички българи над 65 годишна възраст да се дава еднаква държавна пенсия, може малко да се диференцира според трудовия стаж, като разликата между минимална и максимална пенсия е 30%, а не 700% както е сега. Таква е пенсионната система на Нидерландия.

    Който иска пенсия зависеща от вниските да внася в частни пенсионни фондове.

    У нас пенсии и заплати са превърнати в привилегии за "заслужили" и мизерия за "незаслужили".

    Коментиран от #88

    15:27 13.08.2025

  • 85 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Инвестирайте":

    Няма да помогне инвестирането. Това са празни активи. Пари няма и в банките, затова са таксите за теглене и затова бързат за еврозоната, така ставаме проблем на Франкфурт, но те пръста си няма да мръднат за нас.

    15:28 13.08.2025

  • 86 АЙДЕ У ЛЕВО!

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мой приятел е внесъл пенсионни осигу-":

    КОГАТО СИ РАЗДАВАХТЕ ПОРЦИИТЕ, ЗАБРАВИХТЕ ТЕЗИ, КОИТО ОСТАВИХТЕ БЕЗ РАБОТА!
    СЕГА ЩЕ ВНАСЯШ И ПЕСЕН ЩЕ ПЕЕШ!

    15:28 13.08.2025

  • 87 Българин

    2 0 Отговор
    Знач линията на бедност ще се вдига с 20%,а другите пенсии за стаж и възраст с 6-7%.Ако това стане,трябва и другите пенсии да се повишат.Хора работили и неработили ще вземат горе долу едни и същи пенсии.Що за държава сме?!.

    15:30 13.08.2025

  • 88 Има логика

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Някой":

    Ами тогава всички да плащаме фиксирана осигуровка, примерно 500 лева, щом пенсията ще е фиксирана. Така няма как да крият осигуровки, ще са еднакви за всички.

    Коментиран от #93

    15:30 13.08.2025

  • 89 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Тия с 20к са много малко":

    "До 2007 при Станишев" данъчните не си вършеха работата. Когато данъчните си вършат работата, никой не може да укрива доходи. И не може с минимлна запата да има няколко замъка с над 3000 кв. м. РЗП и 20 декара двор, всеки месец да е на екскурзия до Карибите и да има автопарк от 100 Мерседес, Майбах, Бентли, Ролс Ройс, Ферари ...

    Коментиран от #92

    15:30 13.08.2025

  • 90 Наблюдаващ Евроконтрольор

    1 0 Отговор
    Може ли другарката Христина Христова да си разтвори широко краката за да видим проблема.

    15:32 13.08.2025

  • 91 Млад лекар специализант

    1 0 Отговор
    Спорите излишно. Най-голям ресурс от бюджета се влива в Здравната каса. 16 милиарда за 2 милиона пенсионера срещу 10 милиарда за 20 хиляди доктора. Кой взима повече?

    15:32 13.08.2025

  • 92 Шиши

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Някой":

    Е сега си я вършат

    Коментиран от #95

    15:34 13.08.2025

  • 93 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Има логика":

    ОК съм "всички да плащаме фиксирана осигуровка, примерно 500 лева", но в същото време да плащат прогресивен данък доход, така щото тези с над 17000 лева месечен доход, да плащат 40% данък доход за доходи над 17 000 лева. Така хем ще си плащат яки данъци, хем няма да имат осмование да мрънкат, че пенсиите им били ниски.

    Или хората по цялата Земя ще се вразумим и ще престанем с тази алчност, коли по 5-10 млн евро, частни самолети по 10-20 млн евро, имения по 20-30 млн евро, 120 метрови супер яхти по над 1000 млн евро ... Или Бог ще ни накаже, ще прати суши, пожари, земетресения, цунами ... т.е. глад и мор по цялата Земя.

    15:38 13.08.2025

  • 94 Проблемът

    1 0 Отговор
    не е сериозен, той е много много по сериозен от колкото ни го представяте

    15:38 13.08.2025

  • 95 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Шиши":

    Сега данъците са символични таван на осигуровките, 10% данък доход, 5% данък върху дивидентите... Данъчните чиновници пак не си върхат работата, но на богаташите им е по изгодно да плащат 5% данък дивидент отколкот да плащат на счетоводители и адвокати да им укриват данъците.

    15:41 13.08.2025

  • 96 Безработен човек 👤

    0 0 Отговор
    Държавата нищо не прави за хората само краднат
    И бият народа до безобразие

    15:42 13.08.2025

  • 97 Когато си неконкуретноспособен

    0 0 Отговор
    на Западните икономики. А няма как да си конкурентен, защо Западът пази високите си технологии. Не произвеждаш нищо с ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ. 80% от плодове и зеленчуци са ти внос. Енергията ти е по-скъпа от САЩ, в пъти за бизнес, скоро и за потребители. Съзнателно унищожаваш животновъдство, защото отрасълът отделял метан. Унищожиш собствената си финансова политика с прием на фалирал евро шийт, с под 1% право на глас. Собствената ти вода, която изнасяш е с 200% по-скъпа в Родината, пример Гърция и Турция. Теглиш безобразни заеми, за да покриеш текущи разходи. И най-вече се правиш на богат с фалшифицирани данни за дефицит, инфлация и ценова нестабилност. Фалираш, но понеже не сме Франция, кредиторите идват и взимат ВСИЧКО от златни находища, мини, вода, русурси, минерални извори до летища и заводи, пристанища.
    Още не проумявам, да Унищожиш Български лев без Референдум, и то с 20% реален вот разделен между десет партии.. 1945 - 1989 г. забранени референдуми. 1989 г. -. 2025 - забранени референдуми, Законодателство дефакто отменящо Референдумите, или позволяващо на НС да ги отмени чрез съществена промяна на въпрос, пример Белене.

    15:42 13.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове