Икономист: България има сериозен проблем със заплатите и пенсиите

Правителството предлага да повиши линията на бедност със 126 лева до 764 лева от януари 2026 година, което е увеличение от почти 20 процента. "Като страна член на ЕС, сме ангажирани всяка година да приемаме линията на бедност, свързана със социално-икономическите промени в страната", заяви бившият социален министър Христина Христова в студиото на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ линията на бедност е важна, защото от нея се определят много други плащания - плащанията по Закона за хората с увреждания, месечните социални помощи и целевите помощи за отопление.

"Ние имаме много сериозен проблем с доходите. България е на последно място в ЕС по доходи, минимална работна заплата", коментира икономистът Юлиан Войнов в ефира на Bulgaria ON AIR. Според него има големия проблем - от една страна нивото на доходите е ниско и държавата прави определени постъпки, включително на базата на европейското законодателство, за да повиши тези доходи до някакъв гарантиран минимум.

"Но от друга страна е увеличаването на тези разходи и така ние сме на първо място в ЕС по ръст на минималната работна заплата и линията на бедност," подчерта икономистът. Той поясни, че по този начин доходите започват да изпреварват ръста на икономиката.

"В един момент това увеличение на всякакви доходи и социални плащания води не до подпомагане на хората, а води до увеличаване на инфлацията," предупреди Войнов.

Икономистът посочи, че България има проблем и с пенсионната система, като огромният брой хора, които са под нивото на бедност, са пенсионери. Възрастните, които получават минимална пенсия в момента, са около 500 хиляди души.

"Същевременно виждаме, че има нужда от увеличаване на заплатите на учителите заради проблемите, които има това съсловие," подчерта икономистът.

Христина Христова е на мнение, че винаги ще има хора, които живеят в риск от бедност. "В България делът на хората е около 20-23 процента, такъв е и средният процент за европейските страни," каза тя.

"Добре е, че от четири години някъде помощите се съобразяват с линията на бедност. Линията на бедност нараства със 126 лева, ние имаме този стар проблем, който е, че трудовите възнаграждения в България, особено минималната работна заплата, имат най-висок ръст в ЕС, и въпреки това оставаме с най-ниските доходи. Това е много тежка ситуация," обясни бившият социален министър.

Според Юлиан Войновпроблемът с минималната работна заплата у нас е, че в определени области тя не играе съществена роля, тъй като възнагражденията са много по-големи.

"Проблемът е, че в други области в страната минималната работна заплата се приближава застрашително до средната работна заплата за съответните градове. Това автоматично, че хората сравняват доходите в своето населено място с други населени места, където заплатите са по-високи. Това води до вътрешна емиграция," категоричен е той.

София се превръща в основната притегателна сила на цялата работна ръка в страната, което обезлюдява други области и там вече няма смисъл да се прави бизнес.

Христина Христова смята, че трябва да се търси баланс. "Някои разходи бяха направени на недостатъчно разумна и компетентна основа, а на основата на популизъм," каза тя, като се позова на някои заплати в сферата "Сигурност и отбрана", където се даде автоматична формула за увеличаване на заплатите без никакви критерии или резултат.

Икономистът Юлиан Войнов допълни, че пенсионната система се е превърнала в система за социално подпомагане. "Вноските, които хората плащат и работят за пенсия, покриват 50 процента от разходите за пенсии. Всичко останало се плаща от бюджета," обясни той.

По последни данни под линията на бедност са един милион и четиристотин хиляди души или близо 22 процента от населението на страната. Определянето на размера на линията на бедност се извършва всяка година по специална методика на Евростат.