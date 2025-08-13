Левски и ЦСКА без глоби след кръга в Първа лига

Дисциплинарната комисия към БФС оповести наказанията и санкциите след 4-и кръг в Първа лига.

Единствените два отбора с глоби са Ботев Враца и Ботев Пловдив.

Тимът от северозапада трябва да заплати общо 2300 лева, а пловдивчани - 1500лв.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване:

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.