УЕФА наложи голяма глоба на Партизан

УЕФА наложи голяма глоба на Партизан

13 Август, 2025

Санкцията е заради расистки и политически скандирания

УЕФА наложи голяма глоба на Партизан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Партизан Белград отнесе тежка глоба от УЕФА. Сърбите бяха санкционирани с над 90 000 евро, както и с частично затворен стадион на мач от европейските клубни турнири. Причината - расистки и политически скандирания на феновете на „гробарите“, информира БНТ.

Привържениците показаха транспарант „Косово е Сърбия“, скандирайки дискриминационни и обидни лозунги по време на два домакински мача срещу Хибърнин от Шотландия в третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите.

Заповедта за затваряне на сектор с 10 000 места на стадиона на Партизан ще бъде в сила и за следващия домакински мач на отбора в европейско състезание.

УЕФА заяви, че дисциплинарният ѝ състав е глобил Партизан с общо 90 250 евро за инциденти по време на домакински мачове през последните седмици срещу Хибърниън и Александрия (Украйна).

Обвиненията включват „расистко и/или дискриминационно поведение“, показване на незаконен банер и хвърляне на предмети, съобщи УЕФА.

Сърбия никога не е признавала декларацията за независимост от 2008 г. на Косово, съседната бивша територия, която е член на УЕФА и световната футболна организация ФИФА от 2016 година.


  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    УЕФА що не накаже Украйна когато нейни фенове издигнаха транспарант:
    "Крим це Украина"

    21:18 13.08.2025

