Новини
Мнения »
Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?
  Тема: Украйна

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

13 Август, 2025 23:01 720 41

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Ако предстоят промени в украинската държавна територия, Конституцията на страната изрично предвижда референдум, в който да могат да участват всички украинци с право на глас

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Решение, взето от Русия и САЩ през главата на Украйна, е немислимо от юридическа гледна точка", казват експертите по международно право. Могат ли Тръмп и Путин да принудят Украйна да се откаже от територии?

 

Още през април американският президент Доналд Тръмп обяви, че с Русия до голяма степен имат единодушие за постигане на мирно споразумение. Тогава той каза, че споразумението предвижда Русия да запази анексирания полуостров Крим, припомня АРД.

"Решение, взето от Русия и САЩ през главата на Украйна, е немислимо от юридическа гледна точка, макар в политически план да изглежда все по-вероятно", смята Пиер Тилбьоргер, професор по международно право в Университета в Бохум. Без съгласието на Украйна не би могло да има мирно споразумение. Днешното международно право се основава на "суверенното равенство на държавите". Две държави не могат да бъдат оставени просто да сключват договори за сметка на трета, цитира неговите думи германската обществена медия.

Тилбьоргер подчертава, че сделка за откъсване на територии от Украйна без нейно съгласие ясно нарушава териториалния суверенитет на страната. Освен това подобен договор между Русия и САЩ "по съдържание ще противоречи и на забраната за насилие, поради което и по тази линия ще е в нарушение на международното право."

Окупираните територии принадлежат на Украйна

Полуостров Крим и четирите области, в които има руска окупация - Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие - принадлежат на Украйна съгласно международното право. Това, че Русия държи тези области или части от тях под контрол, не променя нищо в това отношение.

През 2014 година на Крим и през 2022 в Източна и в Южна Украйна имаше референдуми за присъединяване на окупираните области към Русия, припомня АРД. Според експерта по международно право обаче тези референдуми не са били действителни - тъй като те трябва да отговарят на определени условия, за да бъдат признати от международното право.

"Трябва например да има гаранции, че гласуващите са изразили мнението си без принуда и без страх", казва Тилбьоргер. Което определено не е било така нито през 2014 година на Крим, нито при следващите два референдума през 2022 в условията на война и руска окупация на областите.

Русия прави тежки нарушения в окупираните територии

Съвсем наскоро - през юли т.г. - Европейският съд за човешки права в Страсбург постанови, че още във времето между 2014 и 2022 година Русия е утвърдила "система от нарушения" срещу човешките права в окупираните области. Съгласно решението това включва безразборни военни нападения, екзекуции на цивилни граждани и на украински военни, мъчения и гонения, но и "потискане на украинския език в училищата". Поради това не може да се смята, че проведените в тези области референдуми са в съответствие с международното право, посочва АРД.

Общото събрание на ООН вече нееднократно е потвърждавало, че референдумите на Крим и в Източна и в Южна Украйна са били незаконни. Респективно не биха могли да променят нищо по отношение на принадлежността на областите към Украйна. Юристът Тилбьоргер изтъква и че през 2003 година е сключен договор между Украйна и Русия, в който Русия признава Крим за част от Украйна. През 1997 година двете държави са поели ангажимент взаимно да уважават границите си.

Докъде се простира правото на самоопределение?

Русия постоянно твърди: Хората на Крим и в областите от Източна и Южна Украйна искали да се отделят от Украйна и това било подкрепено от един важен принцип на международното право - правото на самоопределение на народите. Международното право обаче е много сдържано по въпроса дали правото на самоопределение на един народ му дава и правото да се отцепи от страната майка чрез референдум, обяснява Тилбьоргер.

Принципно правото на самоопределение на народите позволява те свободно да определят своето политическо, икономическо и културно развитие. Този принцип обаче трябва да се съпоставя с друг принцип на международното право, а именно с държавния суверенитет над собствената територия. Двата принципа могат да влязат в конфликт, ако някоя група иска да се отцепи, а държавата е против.

От гледна точка на международното право трябва да се прави разлика между "вътрешно" и "външно" самоопределение, казва Тилбьоргер пред АРД. "Вътрешно" самоопределение означава: В рамките на държавата майка националните малцинства получават особена защита, като например самостоятелна администрация или защита на тяхната култура и традиции.

"Външното" самоопределение, т.е. отцепването от държавата майка, е възможно само при екстремни обстоятелства. Един народ трябва да е подложен на системно потисничество и да страда от тежки нарушения на човешките права, за да може да се отдели. А в случая с Крим или Източна и Южна Украйна подобни тежки нарушение на човешките права от страна на украинското правителство не е имало.

Може ли Украйна доброволно да се откаже от окупираните територии?

Какво би станало тогава, ако Тръмп и Путин сключат сделка, която предвижда отделянето на окупираните територии от Украйна, и на украинското правителство му се наложи през зъби да се съгласи? Дали тази цена на мира би била допустима от гледна точка на международното право? Принципно да, казва Тилбьоргер пред германската обществена медия. Но съгласието с такова мирно споразумение би трябвало да е "доброволен акт на украинското правителство, който не противоречи на правото". То не трябва да се постига под принуда или заплаха с насилие.

Експертът по международно право смята, че е "много спорно как би могло да изглежда принудителното или доброволното решение на украинското правителство в сегашната ситуация". В момента е трудно да се каже как трябва да се развият нещата в Украйна, за да се говори за доброволен отказ от територии спрямо международното право. Интензивните руски въздушни нападения срещу граждански цели в последните месеци и заплахите на американското правителство да спре военната помощ определено не говорят за ситуация, в която правителството на украинския президент Володимир Зеленски може да действа свободно.

Тилбьоргер изтъква и още един аспект: при решенията за териториалния интегритет на една държава трябва да се отчита и ролята на засегнатото население. В международното право са представени различни мнения по въпрос - някои казват, че при отказа от територии трябва да дадат съгласието си и засегнатите хора.

Какво пише в украинската конституция?

Ако предстоят промени в украинската държавна територия, Конституцията на страната изрично предвижда референдум, в който да могат да участват всички украинци с право на глас.

Вероятно при отделяне на окупираните от Русия области ще се наложи и промяна в Конституцията, пише АРД. Тъй като в нея е дефинирана държавната територия на Украйна, там са изброени и четирите области Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие. От гледна точка на международното право законите в самата Украйна не играят решаваща роля, но от политическа гледна точка украинското конституционно право би трябвало да е от значение за всяко мирно споразумение, заключава германската обществена медия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига сте я мислили

    21 4 Отговор
    уКраИнската баница вече е нарязана 😉😁

    23:03 13.08.2025

  • 2 Украина

    19 5 Отговор
    Няма територии. Русия просто си връща своето, трудно, бавно, но сигурно

    Коментиран от #7, #29

    23:06 13.08.2025

  • 3 Смешен плач

    19 4 Отговор
    на глобалистите.

    23:06 13.08.2025

  • 4 Пич

    15 3 Отговор
    Не ! Украйна учтиво ще бъде помолена да се откаже от територии , и още по учтиво ще се съгласи !!! Несъгласието ще се декларира в Сибир!!!

    23:06 13.08.2025

  • 5 Трудно е да си представи човек,

    14 3 Отговор
    че толкова лъжи са събрани в една статия. И кой въобще се съобразява с международното право през последните години? "Лидерите" вземат решения според изгодата си. Като е толкова тежко да си в окупация, защо притокът на хора е към "окупираните" територии, а не обратното? И защо самите украинци постоянно пускат клипчета в Телеграм за опашките от техни сънародници на Шереметиево, които напъват да влязат в Русия? Някакви "кметове" на "окупирани" градове, на които Киев не спира да плаща тлъсти заплати, говорят постоянно някакви небивалици, които местни блогъри на свой ред опровергават. А на въпросните референдуми имаше чуждестранни наблюдатели, които собствените им страни санкционираха.

    23:08 13.08.2025

  • 6 Смешник

    17 3 Отговор
    А бе кой ти гледа международното право по време на война Ако беше така Нетаняху отдавна трябваше да е в затвора

    23:08 13.08.2025

  • 7 Русия

    5 15 Отговор

    До коментар #2 от "Украина":

    Е грамада на глинени крака.

    Коментиран от #9, #12

    23:08 13.08.2025

  • 8 Край

    10 2 Отговор
    Може може. Това са територии на който от векове живеят руснаци. Дадени бяха на добра воля на Украйна. Сега се връщат на мястото си.

    23:11 13.08.2025

  • 9 бРъже си пий 💊💊💊

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Русия":

    И си лягай.

    23:11 13.08.2025

  • 10 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    4 8 Отговор
    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    Коментиран от #20

    23:12 13.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ама

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Русия":

    Майка ти е на страхотни крака! Винаги когато ги видя припадам между тях и по два три часа ме свестява.

    23:14 13.08.2025

  • 13 Злобното Джуджи

    6 2 Отговор
    А сърбите питахте ли ги за Косово?

    23:16 13.08.2025

  • 14 Баланс на възможности

    3 5 Отговор
    Няма нужда да правят референдум, просто Тръмп ще спре оръжието и руснаците ще си вземат тяхното за дни.

    23:17 13.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 абе, Тилбьоргере

    5 1 Отговор
    Я ми припомни по кое международно право съществува Косово?!?

    23:18 13.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Най-разумна е

    4 1 Отговор
    След дрона в Созопол може да се счита, че украйна ни е нападнала и да поискаме Одеса при преразпределението на териториите

    23:20 13.08.2025

  • 19 Не, не може!

    2 3 Отговор
    Руснаците ще си вземат всичко по военен път, както украйна, така и кабинетът на ген.атанасатснасов и останалото ппдб/ЛГБТ!
    ОТИДЕ СИ БОЖКЕ ЦВЕТЪТ НА НАЦИЯТА, още не наял се на банани!😂😂😂

    23:21 13.08.2025

  • 20 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":

    Да де, ама замразеното украинско в белите чували се движи от Русия към Киев. Киевското гробище е признато за най-голямото гробище и за гробището което се разраства с най-невиждани темпове.
    Путин ви разбрида ританките и ви покъса камизолките.

    Коментиран от #25, #27, #28

    23:22 13.08.2025

  • 21 Нервна

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Простак!":

    Си !!!

    23:24 13.08.2025

  • 22 Може Русийката да спечели

    3 4 Отговор
    Ако ВСУ се бият на тяхна страна както през ВСВ.😁

    23:24 13.08.2025

  • 23 Паветник!

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Простак!":

    Ти много различни г®вна ядеш, на различни господари!

    23:24 13.08.2025

  • 24 АБЕ ТИЛБЬОРГЕР

    4 1 Отговор
    АБЕ КАК СЕ СЛУЧИ В РУРСКА ОБЛАСТ СЛЕД ВОЙНАТА БЕ ОХЛЮВ
    ПОМНИШ ЛИ БЕ
    НЕ ПОМНИ ОХЛЮВА
    АМИ ЗА ГДР ИМАШЕ ЛИ РЕФЕРЕНДУМ В ТРЕТИЯ РАЙХ
    А ДВЕТЕ КОРЕИ С РЕФЕРЕНДУМ ЛИ СЕ РАЗДЕЛИХА
    А ЗА ТАЙВАН КО ШИ КАЙШ ДЕБИЛ
    ПРИДНЕСТРОВИЕТО АБХАЗИЯ ОСЕТИЯ
    АБЕ КОЙ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ СЛОВЕСТНАТА ДИАРИЯ НА ТОЯ

    23:25 13.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Простак!":

    Обичам когато си максимално възпален. Неимоверна наслада ми доставяш. Представям си как хленчиш и се пениш от безсилна злоба. Това е моята награда!!!!
    Так держат!!!
    п.п.
    Ей, и никакъв сън нощеска! Трябва да си на поста си и да громиш руснаците! А аз отивам да се изкъпя и ще поспя. Аз нощна работа нямам. Нощната работа ще я свършат руските братя, а утре по обед ще разберем къде в незалежная се е светкало и гърмяло.
    Ай, почивай в мир (дето се вика)!

    23:27 13.08.2025

  • 27 КАКВА Е ГОДНОСТТА

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    НА БАНДЕРОВСКО ЗАМРАЗЕНО ЩОТО Е ЛЯТО ДАН ЗЕМИ ДА СМЪРДИ

    Коментиран от #36

    23:28 13.08.2025

  • 28 Питай вашия агент тръмпа за убитите

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    И путя се направи на ударен и не опроверга-

    Тръмп друго каза преди седмица а според ISW на всеки убит украински боец се падат 66 руски агресори -

    Доналд Тръмп обяви загубите на руснаци и украинци от началото на годината. Русия е загубила близо 113 хиляди войници а Украйна 8 хиляди-

    Малко по-рано Тръмп обяви и данни за огромни руски загуби в конфликта. „Току-що бях информиран, че почти 20 000 руски войници са загинали този месец в абсурдната война с Украйна. От началото на годината Русия е загубила 112 500 войници. Това са много ненужни смърти! Украйна обаче също е претърпяла големи загуби. От 1 януари 2025 г. насам тя е загубила около 8000 войници

    Коментиран от #33

    23:30 13.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Когато утре дъжд запръска

    0 0 Отговор
    Ник Механик дедовият ще ми тръска.

    23:30 13.08.2025

  • 31 ти да видиш

    3 1 Отговор
    Каква укроконституция, като ако толкова я спазваха трябваше да има избори, а не зеленияпор да узурпира властта и да се държи, като самодържец диктатор?

    23:30 13.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Това са безспорни

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Питай вашия агент тръмпа за убитите":

    Факти.

    23:31 13.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Факт

    0 1 Отговор
    Каква конституция? Ако САЩ се оттеглят следва капитулация! А те ще изчакат достатъчно дълго евентуално Индия да поддаде на натиска.

    23:34 13.08.2025

  • 36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "КАКВА Е ГОДНОСТТА":

    То нямаше да засмърди ако Зеленски не бе отказал първоначално да го приеме. Забави се и ето че засмърдя.
    Надявам се вече да са ги поглебали тия биологични остатъци от укробандерско сеиносмляно месо.

    23:34 13.08.2025

  • 37 Кико

    1 2 Отговор
    Ще повторя за пореден път - международното право е правото на по-силния / победителя/ да налага волята си на по-слабия / победения/.
    Мненията на всякакви пухени играчки, украсени като експерти по международно право, чия е една територия няма никакво друго, освен пропагандно значение.
    Това, за което се споразумеят свръхсилите САЩ и Русия за утепаната Украйна - това ще е правилно от гледна точка на международното право. Право на украинците е да плачат колкото си щат върху останките от собствената си глупост, която ги накара да изкарат Баба Меца от бърлогата.
    Ще поплачат и ще им мине.
    Само един въпрос ще им чопли главиците: защо трябваше да загубят толкова много хора, за да загубят толкова много територии. Можеха да загубят много по-малко територии и много по-малко хора.
    Това е тясно украински проблем.
    24 часа след подписването на умерената капитулация, на никого няма да му пука, че ги е вкарал в капана на собствената им глупост...

    Коментиран от #39

    23:35 13.08.2025

  • 38 Ъъъъъъъ

    0 1 Отговор
    Пак глупости!
    Ако говорим от правна гледна точка, това е така - не може да бъде принудена!
    Ако обаче погледнем от не толкова правна гледна точка, ината на Украйна и на европейските и господари, може да доведе до спиране на всякаква военна помощ от страна на Тръмп, което ще "принуди" Украйна към още по-големи отстъпки. И тогава никой не може да обвини Тръмп в нищо, защото той не е подписвал договор, че ще налива пари и оръжие в Украйна до безкрай. Така че, въпросът е как ще бъде принудена Украйна, защото има"принуда" и "принуда".

    23:36 13.08.2025

  • 39 Тъй де

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Кико":

    Ама де факто се получи много кайма от путлерофашисти.Тонове!По международното право.

    23:41 13.08.2025

  • 40 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Самото излизане на УССР от СССР през 1991 няма правна стойност и е незаконно .За какво право говорят тия ?

    23:43 13.08.2025

  • 41 Пора

    0 0 Отговор
    Путинова русия си отива.

    23:43 13.08.2025