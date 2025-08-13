Новини
Спорт »
Тенис »
Ига Швьонтек с нова впечатляваща победа и историческо постижение в Синсинати

13 Август, 2025 22:11 505 1

Полякинята не остави никакви шансове на румънката Сорана Кръстя

Ига Швьонтек с нова впечатляваща победа и историческо постижение в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Полската тенис звезда Ига Швьонтек продължава да демонстрира изключителна форма на престижния турнир в Синсинати, САЩ. Третата поставена в основната схема не остави никакви шансове на румънката Сорана Кръстя, като я победи с категоричното 6:4, 6:3 и си осигури място сред най-добрите осем.

Срещата между двете състезателки продължи едва час и 35 минути, а Швьонтек затвърди доминацията си над Кръстя, записвайки пета поредна победа в преките им двубои.

С този успех полякинята не само се класира за четвъртфиналите, но и влезе в историята – тя стана първата тенисистка след Симона Халеп (2013-2015), която достига до тази фаза на турнира три поредни години.

В следващия кръг Ига Швьонтек ще се изправи срещу победителката от изцяло руския сблъсък между Екатерина Александрова и Анна Калинская.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Тази е мъж

    23:07 13.08.2025

