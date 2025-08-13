Милан привлече белгийския талант Кони Де Винтер с дългосрочен договор

Милан официално приветства в редиците си белгийския защитник Кони Де Винтер, който подписа контракт с „росонерите“ до 30 юни 2030 година. Италианският гранд обяви трансфера чрез официалните си канали, с което сложи край на спекулациите около бъдещето на младия бранител.

Кони Де Винтер е роден на 12 юни 2002 г. в Антверпен и е изгряваща звезда на белгийския футбол. Първите си стъпки на зеления терен прави в школата на Лиерс, а след това усъвършенства уменията си в академията на Зулте Варегем. През 2018 година талантът му е забелязан от Ювентус, където Де Винтер се развива в младежките формации и отбора до 23 години.

Историческият му дебют за първия тим на „бианконерите“ идва на 23 ноември в двубой от Шампионската лига срещу Челси – момент, който бележи началото на професионалния му път. След успешен период под наем в Емполи, Де Винтер преминава в Дженоа, където за два сезона изиграва 57 срещи и реализира три попадения.

През март 2024 година защитникът получава първата си повиквателна за националния отбор на Белгия и дебютира срещу Република Ирландия, с което затвърждава статута си на един от най-перспективните млади футболисти в Европа.

В Милан Кони Де Винтер ще защитава цветовете на клуба с емблематичния номер 5 на гърба си.

Our new Belgian at the back 🇧🇪 #WelcomeDeWinter pic.twitter.com/A1yqPhG3gj — AC Milan (@acmilan) August 13, 2025