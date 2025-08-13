Новини
Спорт »
Световен футбол »
Милан привлече белгийския талант Кони Де Винтер с дългосрочен договор

Милан привлече белгийския талант Кони Де Винтер с дългосрочен договор

13 Август, 2025 23:06 375 0

  • милан-
  • защитник -
  • кони де винтер-
  • контракт-
  • росонерите-
  • трансфер

Футболистът ще играе с номер 5

Милан привлече белгийския талант Кони Де Винтер с дългосрочен договор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Милан официално приветства в редиците си белгийския защитник Кони Де Винтер, който подписа контракт с „росонерите“ до 30 юни 2030 година. Италианският гранд обяви трансфера чрез официалните си канали, с което сложи край на спекулациите около бъдещето на младия бранител.

Кони Де Винтер е роден на 12 юни 2002 г. в Антверпен и е изгряваща звезда на белгийския футбол. Първите си стъпки на зеления терен прави в школата на Лиерс, а след това усъвършенства уменията си в академията на Зулте Варегем. През 2018 година талантът му е забелязан от Ювентус, където Де Винтер се развива в младежките формации и отбора до 23 години.

Историческият му дебют за първия тим на „бианконерите“ идва на 23 ноември в двубой от Шампионската лига срещу Челси – момент, който бележи началото на професионалния му път. След успешен период под наем в Емполи, Де Винтер преминава в Дженоа, където за два сезона изиграва 57 срещи и реализира три попадения.

През март 2024 година защитникът получава първата си повиквателна за националния отбор на Белгия и дебютира срещу Република Ирландия, с което затвърждава статута си на един от най-перспективните млади футболисти в Европа.

В Милан Кони Де Винтер ще защитава цветовете на клуба с емблематичния номер 5 на гърба си.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ