Александър Зверев с категорична победа над Накашима, продължава напред в Синсинати

13 Август, 2025 22:41 401 0

В следващия кръг той ще се изправи срещу вдъхновения руснак Карен Хачанов

Александър Зверев с категорична победа над Накашима, продължава напред в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Александър Зверев демонстрира класата си и си осигури място на осминафиналите на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" на твърди кортове в Синсинати - САЩ.

Сблъсъкът между германския ас и местния любимец Брендън Накашима започна още снощи, но бе прекъснат при резултат 6:4, 5:4 в полза на световния номер 3. След подновяване на играта днес, Зверев не остави никакви съмнения в превъзходството си – спечели нужния гейм и затвърди победата си с хладнокръвие и прецизност.

Статистиката говори сама за себе си: Зверев наниза впечатляващите 12 аса и реализира 72% от първите си сервиси, което му осигури солидно предимство на корта. Освен това, германецът записа 24 уинъра срещу едва 11 на своя съперник, което ясно подчерта доминацията му в срещата.

В следващия кръг Зверев ще се изправи срещу вдъхновения руснак Карен Хачанов, който се намира в отлична форма. Хачанов достигна финала на последния "Мастърс 1000" в Торонто, като по пътя си елиминира именно Зверев след драматичен трисетов двубой.


