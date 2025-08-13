Зеленски, Макрон и Мерц: Няма да има предаване на украински територии

Украинският президент Володимир Зеленски, френският държавен глава Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц категорично изключиха възможността за предаване на украински територии на Русия. Това стана ясно след края на виртуална среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, високопоставени украински лидери и ключови западни съюзници на Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разговорът, проведен по инициатива на Берлин, се състоя два дни преди преговорите между Тръмп и Путин в Аляска.

Зеленски изрази надежда, че основна тема на срещата в Аляска ще бъде прекратяването на огъня. Той предложи да се организира тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ с негово участие и настоя за нови санкции срещу Москва.

Макрон подчерта, че всички варианти, включително нов пакет санкции, остават на масата. Той отбеляза, че Тръмп също е заявил, че териториални въпроси могат да се договарят единствено с участието на Киев.

Мерц акцентира върху необходимостта от защита на интересите на Украйна и Европа в сферата на сигурността по време на разговорите в Аляска. Той категорично отхвърли законното признаване на завладените от Русия украински територии и заяви, че Тръмп до голяма степен споделя европейската позиция. По думите му, са обсъждани и гаранции за сигурността на Украйна.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обобщи, че европейските лидери, Тръмп и Зеленски са единни в решимостта си да сложат край на войната. „Топката е в полето на Европа“, заяви той, като изрази признание за лидерството на американския президент и за тясната координация със съюзниците.