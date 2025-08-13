Зеленски, Макрон и Мерц: Няма да има предаване на украински територии

Украинският президент Володимир Зеленски, френският държавен глава Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц категорично изключиха възможността за предаване на украински територии на Русия. Това стана ясно след края на виртуална среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, високопоставени украински лидери и ключови западни съюзници на Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Разговорът, проведен по инициатива на Берлин, се състоя два дни преди преговорите между Тръмп и Путин в Аляска.
Зеленски изрази надежда, че основна тема на срещата в Аляска ще бъде прекратяването на огъня. Той предложи да се организира тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ с негово участие и настоя за нови санкции срещу Москва.
Макрон подчерта, че всички варианти, включително нов пакет санкции, остават на масата. Той отбеляза, че Тръмп също е заявил, че териториални въпроси могат да се договарят единствено с участието на Киев.
Мерц акцентира върху необходимостта от защита на интересите на Украйна и Европа в сферата на сигурността по време на разговорите в Аляска. Той категорично отхвърли законното признаване на завладените от Русия украински територии и заяви, че Тръмп до голяма степен споделя европейската позиция. По думите му, са обсъждани и гаранции за сигурността на Украйна.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обобщи, че европейските лидери, Тръмп и Зеленски са единни в решимостта си да сложат край на войната. „Топката е в полето на Европа“, заяви той, като изрази признание за лидерството на американския президент и за тясната координация със съюзниците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гном
18:34 13.08.2025
2 Някои хора
18:36 13.08.2025
3 Пич
Коментиран от #10
18:36 13.08.2025
5 И Киев е Руски
Коментиран от #83
18:36 13.08.2025
6 стоян георгиев
18:36 13.08.2025
7 Театър!!!
Коментиран от #14, #16, #19
18:36 13.08.2025
8 Наивници!
Коментиран от #96
18:37 13.08.2025
9 Виждащ
30 си сребърника броеше
С бяло си нос пудреше
Бели кахъри обсъждаше и ...
Бяло бъдеще обещаваше.
Кафяв се оказа коня му,
Кафяв и панталоня му,
С кафяво-бандерска политика
Настъпал е успешно мотика.
Белобради хора му казваха,
И път правилен показваха
- Бял байрак бързо да извади,
Щот бял ден няма да свари.
Но за целта се изискват "топки",
а той ги изгуби в нощта потна
когато капакът на пианото хлопна.
18:37 13.08.2025
11 Ми то скоро
18:37 13.08.2025
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:37 13.08.2025
13 Тия мъпети
Коментиран от #70
18:38 13.08.2025
14 Пак ли ве...🤣🤣🤣?!
До коментар #7 от "Театър!!!":За кой път ще...,,свършвате" Русия...😝😆🤣?!
18:38 13.08.2025
15 И Киев е Руски
18:38 13.08.2025
17 Аха, да,
18:39 13.08.2025
18 ти да видиш
18:39 13.08.2025
19 Фактология
До коментар #7 от "Театър!!!":Време е да се усетиш.
Европа няма глас в тази среща.
Войнолюбците вият на умрело.
Коментиран от #24
18:40 13.08.2025
20 😎😎😎😎😎😎😎😎😎
Коментиран от #49, #82
18:40 13.08.2025
21 Копейки,
РАБОТАТА ШЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
18:40 13.08.2025
23 Орк
18:41 13.08.2025
24 Хи хи
До коментар #19 от "Фактология":Само дето си не вярваш копей.
Коментиран от #46
18:41 13.08.2025
25 Атина Палада
18:41 13.08.2025
26 Нарютен
18:41 13.08.2025
27 Злобното Джуджи
Ще има ВЗИМАНЕ на такива и много погибшие кастрюли 😆😆👍
18:41 13.08.2025
29 404
18:41 13.08.2025
30 Празни приказки
Коментиран от #36
18:42 13.08.2025
31 Рускиня
18:42 13.08.2025
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
РУСОКОСА КРАСАВИЦА , КАЗА ЧЕ ПРЕЗИДЕНТА МАКРОН ПРИСТИГНАЛ НА
ХЕЛИКОПТЕР "БЛЯК КОК"
ЯВНО СЪЗНАНИЕО ИЗПРЕВАРИ УСТАТА :)
18:43 13.08.2025
33 Левски
18:44 13.08.2025
34 Хе хе...
Коментиран от #69
18:44 13.08.2025
35 Факт
18:44 13.08.2025
36 Само питам
До коментар #30 от "Празни приказки":И защо умряха толкова руски войници?
18:44 13.08.2025
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ МОГАТ ДА ДАДАТ НИЩО НА РУСИЯ
ЗАЩОТО ПОКРАЙНА СИ Е РУСКА ЗЕМЯ:))
Коментиран от #51
18:44 13.08.2025
38 Пасивен Кремълски педофил с токчета
18:44 13.08.2025
39 МирО
Слушкай те внимателно - кво кажат чичо Дончо и г-н Путин.
18:45 13.08.2025
40 Бай Ганьо
Коментиран от #63
18:45 13.08.2025
41 нннн
18:45 13.08.2025
42 Скопен Кремълски плъх с токчета
18:46 13.08.2025
43 Няма да има предаване на земя!
Коментиран от #54
18:46 13.08.2025
44 Тръмп
Една дума европейците не казаха за мир.
Затова те и Зеленски нямат място на масата за мирни преговори
Коментиран от #59
18:47 13.08.2025
45 Луганск
В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ
Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".
Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!
Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните шаеали, те скоро ще умрат!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #71
18:47 13.08.2025
46 Атина Палада
До коментар #24 от "Хи хи":И в кое да не си вярва? Не е ли очебиино,че Тръмп се мъчи да измъкне САЩ от Украйна,предвид,че загубиха тази война колективните..Оставя Европа като губеща страна ,като преди това я опоска до шушка ,а САЩ се присламчват към победителят,както винаги са правили...Така репарациите ще плаща само Европа .За всеки украински и руски загинал войник ще се плаща..
18:47 13.08.2025
47 〰️🇧🇬〰️
🇧🇬🇪🇺🇧🇬
++🇧🇬
++🇧🇬
18:48 13.08.2025
48 рпу оня свят
18:48 13.08.2025
49 Рускиня
До коментар #20 от "😎😎😎😎😎😎😎😎😎":Това ако се случи ще имат да стоят мирно пред Д. Медведев, а острова, райхстага ще отимат крила 😂
Коментиран от #62
18:48 13.08.2025
50 Пийте ги тея хапчета бе копейци😂😂
18:48 13.08.2025
51 Лапуркай бре
До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Руски лапунгер..Да те питам кво е Русия
Коментиран от #60, #81, #85
18:48 13.08.2025
52 Тези още не са
1. Смяна на украинското прозападно правителство с проруско и по този начин установяване на политически контрол над Украйна. Което е предпоставка за изпълняване и на следващата цел.
2. Демилитаризация на Украйна и прекратяване на връзките й със САЩ и Запада.
18:48 13.08.2025
53 Вие сте мишлета
18:48 13.08.2025
54 Ха ХаХа
До коментар #43 от "Няма да има предаване на земя!":Земите с руска армия върху тях считайки че са върнати.
Да ги превземе варкомана от руската армия
Хайде джульо....
18:48 13.08.2025
55 Дедо ви...
18:48 13.08.2025
56 Сатана Z
Коментиран от #61
18:49 13.08.2025
57 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:49 13.08.2025
58 Папата
18:49 13.08.2025
59 Така ли
До коментар #44 от "Тръмп":Мир искат престъпниците от Москва! Обаче мир с подчинение, нямаааа!
Коментиран от #73
18:49 13.08.2025
60 Русия е това
До коментар #51 от "Лапуркай бре":Което ви прави на парцали
Коментиран от #68
18:49 13.08.2025
61 А колко минаха
До коментар #56 от "Сатана Z":И колко бяха по добри от сега за Украйна. 😄
18:50 13.08.2025
63 Бае Ганя
До коментар #40 от "Бай Ганьо":А, дано, ама надали. Бибека винаги е за българите, като цяло. 🥳😁
18:50 13.08.2025
64 Изненада
380000 - Америка
200000 - Украйна
80000 - Молдова, според източни 300000 с български корени
12000 - Русия?
18:50 13.08.2025
65 КОЛЬО ПАРЪМА
18:50 13.08.2025
66 Дзегун
18:51 13.08.2025
67 Гориил
Коментиран от #80
18:51 13.08.2025
68 Русия направи
До коментар #60 от "Русия е това":На парцали 1 милион и 65 хиляди ватенки.
18:51 13.08.2025
69 Розовото пони Путин
До коментар #34 от "Хе хе...":Ние с Песков, едва издържаме вече в тоя бункер, силиконови играчки си имаме, и памперси също, но е много трудно. Медведев и Захарова използват наркотици и водка, ние с Песков -не 🦄🌈😅🥳
18:51 13.08.2025
70 Никой
До коментар #13 от "Тия мъпети":не обича лузъри.
18:51 13.08.2025
71 Град Козлодуй
До коментар #45 от "Луганск":Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
Коментиран от #78
18:52 13.08.2025
72 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
18:52 13.08.2025
73 Ха ХаХа
До коментар #59 от "Така ли":Няма ама има.
Проруско правителство в Кийиф
Зеленски на въжето
Нашите русофоби в Сибир
18:52 13.08.2025
74 Мишел
Коментиран от #84, #90
18:52 13.08.2025
75 Кандидат депутат
18:52 13.08.2025
76 Мишел
18:53 13.08.2025
77 Казала
18:53 13.08.2025
78 Ха ХаХа
До коментар #71 от "Град Козлодуй":Помак Резняков Влашки
18:53 13.08.2025
79 ДА ВИ КАЖА
Коментиран от #86
18:54 13.08.2025
80 Тихо Смешко
До коментар #67 от "Гориил":Тия ги слушахме,нещо друго.
18:54 13.08.2025
81 Възпален роZов hемороид
До коментар #51 от "Лапуркай бре":Много си забавен като се възпалиш
18:54 13.08.2025
82 Каунь
До коментар #20 от "😎😎😎😎😎😎😎😎😎":Да бе да.....и Алясочка ще стане радиоактивна нива!
18:54 13.08.2025
83 Мишел
До коментар #5 от "И Киев е Руски":"На Кремъл ще са необходими поне 89 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 юли, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,3 милиона жертви, което е 6 пъти повече от украинските жертви, пише The Economist. "
Коментиран от #94
18:54 13.08.2025
84 Дзегун
До коментар #74 от "Мишел":На теб все ти криво! А ако срещата беше на Южния полюс? Измисли и за там нещо което да унижи Путин, умен си, измисли!
18:55 13.08.2025
85 А бре
До коментар #51 от "Лапуркай бре":Суссс бре мин дилл 3 πрррр ливв,иди наХ Сууу Кааа .
Коментиран от #89
18:55 13.08.2025
86 Кое е значи
До коментар #79 от "ДА ВИ КАЖА":Телно Блатария ли.
18:55 13.08.2025
87 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
МЕСТНИТЕ БАНДЕРОДЕ.....БИЛИ АПЛОДИРАТ В ЗАХЛАС
ПЪРВОТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЩЕ Е НА ПЛОЩАДА В ПОКРОВСК
Коментиран от #97
18:55 13.08.2025
88 стоян георгиев
18:56 13.08.2025
89 Не ми ползвай
До коментар #85 от "А бре":Руски псувни ма Уруспи. йо едногънкова.
18:56 13.08.2025
90 Още новини от Украйна
До коментар #74 от "Мишел":Аляска е добро място откъдето двамата лидери могат да изстрелват ракети по Европа и Украйна в случай,че започнат да се дървят.Путин ще си носи ядрения чемодан за д а демонстрира на "рижия" какви карти има в ръката си ВВП
18:56 13.08.2025
91 До последния украинец
18:57 13.08.2025
92 Маца
18:57 13.08.2025
93 Кирил
18:57 13.08.2025
94 МИШЕЛЧЕ
До коментар #83 от "Мишел":АБЕ ТОВА ДА НЕ Е САТЕЛИТА НА БАНДЕРОСАТКОМ
САМО ДА ПИТАМ КОЛКО Е ГОДНОСТТА НА ЗАМРАЗЕН УКРМИСИР
Коментиран от #103
18:58 13.08.2025
95 Бунтът на
18:58 13.08.2025
96 И защо да не ги пита,
До коментар #8 от "Наивници!":напълно редно е да ги питат. А ти да не би да си против европейското предложение ? Нали си българин, а не руснак, какво ти пука за Русия ?
18:58 13.08.2025
97 Ей Глупиславе
До коментар #87 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":От руски бомбардировки в Покровск има само руини и така са всички окупирани градове.
18:59 13.08.2025
99 〰️🇧🇬〰️
🇧🇬🇪🇺🇧🇬
++🇧🇬
++🇧🇬
18:59 13.08.2025
100 Удри
18:59 13.08.2025
101 Случайности
19:00 13.08.2025
102 стоян георгиев
19:00 13.08.2025
103 По тихо
До коментар #94 от "МИШЕЛЧЕ":Ма едногънкова прориска Т. вар.
19:00 13.08.2025