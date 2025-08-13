Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски, Макрон и Мерц: Няма да има предаване на украински територии
  Тема: Украйна

Зеленски, Макрон и Мерц: Няма да има предаване на украински територии

13 Август, 2025 18:32 1 152 103

  • володимир зеленски-
  • фридрих мерц-
  • еманюел макрон-
  • украйна-
  • територии

Европейските лидери и Тръмп единни, че Киев трябва да участва във всички териториални преговори с Русия

Зеленски, Макрон и Мерц: Няма да има предаване на украински територии - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски, френският държавен глава Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц категорично изключиха възможността за предаване на украински територии на Русия. Това стана ясно след края на виртуална среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, високопоставени украински лидери и ключови западни съюзници на Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разговорът, проведен по инициатива на Берлин, се състоя два дни преди преговорите между Тръмп и Путин в Аляска.

Зеленски изрази надежда, че основна тема на срещата в Аляска ще бъде прекратяването на огъня. Той предложи да се организира тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ с негово участие и настоя за нови санкции срещу Москва.

Макрон подчерта, че всички варианти, включително нов пакет санкции, остават на масата. Той отбеляза, че Тръмп също е заявил, че териториални въпроси могат да се договарят единствено с участието на Киев.

Мерц акцентира върху необходимостта от защита на интересите на Украйна и Европа в сферата на сигурността по време на разговорите в Аляска. Той категорично отхвърли законното признаване на завладените от Русия украински територии и заяви, че Тръмп до голяма степен споделя европейската позиция. По думите му, са обсъждани и гаранции за сигурността на Украйна.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обобщи, че европейските лидери, Тръмп и Зеленски са единни в решимостта си да сложат край на войната. „Топката е в полето на Европа“, заяви той, като изрази признание за лидерството на американския президент и за тясната координация със съюзниците.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гном

    65 1 Отговор
    Как светът допусна идиоти да го управляват???

    18:34 13.08.2025

  • 2 Някои хора

    56 2 Отговор
    са в паника и то не точно за Украйна, а заради себе си.

    18:36 13.08.2025

  • 3 Пич

    60 2 Отговор
    Бунтът на мравките , думите на шушумигите , или воплите на обратните !? Кое от всичко е ?

    Коментиран от #10

    18:36 13.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И Киев е Руски

    57 6 Отговор
    И кой се интересува какво искат тия палета

    Коментиран от #83

    18:36 13.08.2025

  • 6 стоян георгиев

    44 3 Отговор
    Клоуни 😂😂😂

    18:36 13.08.2025

  • 7 Театър!!!

    7 50 Отговор
    Краварите имат уговорка с лидерите на ЕС и Зеленски да прецакат Путин.Само гледайте.Цирк!!!Русия свършва.

    Коментиран от #14, #16, #19

    18:36 13.08.2025

  • 8 Наивници!

    37 2 Отговор
    Много някой ще ви пита...?!?!

    Коментиран от #96

    18:37 13.08.2025

  • 9 Виждащ

    43 5 Отговор
    Зелен клоун на бял кон седеше
    30 си сребърника броеше
    С бяло си нос пудреше
    Бели кахъри обсъждаше и ...
    Бяло бъдеще обещаваше.

    Кафяв се оказа коня му,
    Кафяв и панталоня му,
    С кафяво-бандерска политика
    Настъпал е успешно мотика.

    Белобради хора му казваха,
    И път правилен показваха
    - Бял байрак бързо да извади,
    Щот бял ден няма да свари.

    Но за целта се изискват "топки",
    а той ги изгуби в нощта потна
    когато капакът на пианото хлопна.

    18:37 13.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ми то скоро

    40 3 Отговор
    май няма да имат територии за които да преговарят...

    18:37 13.08.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    35 5 Отговор
    Тия па джуджета хахахаха. На връзано куче лен не могат да дадат , акал ще дават .Военен при това. На Путин , който е май великия президент форевър.

    18:37 13.08.2025

  • 13 Тия мъпети

    39 2 Отговор
    защо не ги канят е Аляска?

    Коментиран от #70

    18:38 13.08.2025

  • 14 Пак ли ве...🤣🤣🤣?!

    34 2 Отговор

    До коментар #7 от "Театър!!!":

    За кой път ще...,,свършвате" Русия...😝😆🤣?!

    18:38 13.08.2025

  • 15 И Киев е Руски

    34 1 Отговор
    Обединеното кралство и ЕС ще трябва да се задоволят с ролята на статисти. И също така да платят за всички загуби, те имат мазнини и много козина, би било препоръчително да им избият зъбите за в бъдеще

    18:38 13.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Аха, да,

    15 0 Отговор
    добре.😃

    18:39 13.08.2025

  • 18 ти да видиш

    23 3 Отговор
    Точно тези тримата подкопават всякакви усилия за мир и точно за тези е най-важно войната да продължи!

    18:39 13.08.2025

  • 19 Фактология

    27 4 Отговор

    До коментар #7 от "Театър!!!":

    Време е да се усетиш.
    Европа няма глас в тази среща.
    Войнолюбците вият на умрело.

    Коментиран от #24

    18:40 13.08.2025

  • 20 😎😎😎😎😎😎😎😎😎

    5 23 Отговор
    Щом кацне Путлер да го тръшнат по очи на земята и да му сложат белезниците и чувала на главата.

    Коментиран от #49, #82

    18:40 13.08.2025

  • 21 Копейки,

    6 23 Отговор
    Войната свършва.
    РАБОТАТА ШЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    18:40 13.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Орк

    9 0 Отговор
    Ами точно затова те са НА масата

    18:41 13.08.2025

  • 24 Хи хи

    0 17 Отговор

    До коментар #19 от "Фактология":

    Само дето си не вярваш копей.

    Коментиран от #46

    18:41 13.08.2025

  • 25 Атина Палада

    19 3 Отговор
    Тия са в голема паника :)))

    18:41 13.08.2025

  • 26 Нарютен

    10 5 Отговор
    Макрона и Мерца са въоръжени и опасни, Великите сили да фнимават !

    18:41 13.08.2025

  • 27 Злобното Джуджи

    2 9 Отговор
    Нема да !!!
    Ще има ВЗИМАНЕ на такива и много погибшие кастрюли 😆😆👍

    18:41 13.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 404

    22 1 Отговор
    ЕС и Обединеното кралство ще протестират яростно, но нямат лостове за предотвратяване на сделка между САЩ и Русия. Брюксел, Лондон, Париж и Берлин ясно заявиха, че украинското споразумение без Киев е неприемливо, но моралните възражения не са заместител на грубата сила. Подкрепата за Украйна от Обединеното кралство, Франция и Германия ще има малко влияние върху руската офанзива, ако конфликтът продължи без подкрепата на САЩ

    18:41 13.08.2025

  • 30 Празни приказки

    23 1 Отговор
    И с какви лостове ще накарат Путин да се откаже от тези територии, за които са загинали руски войници?

    Коментиран от #36

    18:42 13.08.2025

  • 31 Рускиня

    18 1 Отговор
    Е Хер Мерц и Мосу Макарон приятели на Бандерските главорези ще си подвият опашките, като малки палета след окончателната дума на товариш Путин и Сър Трамп.

    18:42 13.08.2025

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ГАФ ПО 1 КАНАЛ ГЕРМАНСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ
    .....
    РУСОКОСА КРАСАВИЦА , КАЗА ЧЕ ПРЕЗИДЕНТА МАКРОН ПРИСТИГНАЛ НА
    ХЕЛИКОПТЕР "БЛЯК КОК"
    ЯВНО СЪЗНАНИЕО ИЗПРЕВАРИ УСТАТА :)

    18:43 13.08.2025

  • 33 Левски

    14 1 Отговор
    Ще има. Русия ще си вземе областта Украйна, която си е нейна. Жалко, че нашите пудели не смеят да си вземат Македония.

    18:44 13.08.2025

  • 34 Хе хе...

    3 4 Отговор
    Как ли розовото пони се справя с когнитивния дисонанс? Нова силиконова играчка? Водка? Избелване на ануса?

    Коментиран от #69

    18:44 13.08.2025

  • 35 Факт

    1 13 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в зимна униформа на горски пазач, шуба и ушанка, за да си подготви раницата с памперси, за пътуване в Аляска, някогашна руска територия, вече принадлежаща на САЩ 🤣

    18:44 13.08.2025

  • 36 Само питам

    1 11 Отговор

    До коментар #30 от "Празни приказки":

    И защо умряха толкова руски войници?

    18:44 13.08.2025

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ
    НЕ МОГАТ ДА ДАДАТ НИЩО НА РУСИЯ
    ЗАЩОТО ПОКРАЙНА СИ Е РУСКА ЗЕМЯ:))

    Коментиран от #51

    18:44 13.08.2025

  • 38 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 13 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    18:44 13.08.2025

  • 39 МирО

    11 0 Отговор
    Ха ха мишоците решили да борят котарака ха ха ха
    Слушкай те внимателно - кво кажат чичо Дончо и г-н Путин.

    18:45 13.08.2025

  • 40 Бай Ганьо

    2 8 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    Коментиран от #63

    18:45 13.08.2025

  • 41 нннн

    11 0 Отговор
    Тръмп ще каже на урсулите и Зеленски: Тогава оправяйте се, както искате. Изтеглям САЩ от украинското блато и отивам да играя голф.

    18:45 13.08.2025

  • 42 Скопен Кремълски плъх с токчета

    0 11 Отговор
    Не мърдам от бункера

    18:46 13.08.2025

  • 43 Няма да има предаване на земя!

    0 10 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #54

    18:46 13.08.2025

  • 44 Тръмп

    10 0 Отговор
    Европа 3 години подкрепя само война до успешен край на Украйна.
    Една дума европейците не казаха за мир.
    Затова те и Зеленски нямат място на масата за мирни преговори

    Коментиран от #59

    18:47 13.08.2025

  • 45 Луганск

    8 0 Отговор
    НА МАЛКИЯ ЗАПАДЕН СВЯТ ИДВА СМЪРТТА

    В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ

    Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".

    Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!

    Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните шаеали, те скоро ще умрат!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #71

    18:47 13.08.2025

  • 46 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    И в кое да не си вярва? Не е ли очебиино,че Тръмп се мъчи да измъкне САЩ от Украйна,предвид,че загубиха тази война колективните..Оставя Европа като губеща страна ,като преди това я опоска до шушка ,а САЩ се присламчват към победителят,както винаги са правили...Така репарациите ще плаща само Европа .За всеки украински и руски загинал войник ще се плаща..

    18:47 13.08.2025

  • 47 〰️🇧🇬〰️

    1 1 Отговор
    ++🇧🇬
    🇧🇬🇪🇺🇧🇬
    ++🇧🇬
    ++🇧🇬

    18:48 13.08.2025

  • 48 рпу оня свят

    7 1 Отговор
    Потника да подписва директно капитулацията че да се свършва вече .

    18:48 13.08.2025

  • 49 Рускиня

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "😎😎😎😎😎😎😎😎😎":

    Това ако се случи ще имат да стоят мирно пред Д. Медведев, а острова, райхстага ще отимат крила 😂

    Коментиран от #62

    18:48 13.08.2025

  • 50 Пийте ги тея хапчета бе копейци😂😂

    2 4 Отговор
    И бегайте от това августовско слънце.Изпари ви мозъците 😂😂

    18:48 13.08.2025

  • 51 Лапуркай бре

    0 5 Отговор

    До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Руски лапунгер..Да те питам кво е Русия

    Коментиран от #60, #81, #85

    18:48 13.08.2025

  • 52 Тези още не са

    5 0 Отговор
    разбрали, че целите на СВО няма нищо общо с територии. Трябва да си пълен глупак за да платиш такава огромна цена за някакви територии. Целите са на Путин са :

    1. Смяна на украинското прозападно правителство с проруско и по този начин установяване на политически контрол над Украйна. Което е предпоставка за изпълняване и на следващата цел.

    2. Демилитаризация на Украйна и прекратяване на връзките й със САЩ и Запада.

    18:48 13.08.2025

  • 53 Вие сте мишлета

    5 0 Отговор
    Не сте и мишки даже, но цвърчите без да имате думата. 😄

    18:48 13.08.2025

  • 54 Ха ХаХа

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Няма да има предаване на земя!":

    Земите с руска армия върху тях считайки че са върнати.
    Да ги превземе варкомана от руската армия
    Хайде джульо....

    18:48 13.08.2025

  • 55 Дедо ви...

    8 0 Отговор
    Ми като няма да предавате то Путин ще си вземе цялата покрайнина

    18:48 13.08.2025

  • 56 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Тоя май са забравили,че първото предложение на Владимир Путин винаги е най-доброто.

    Коментиран от #61

    18:49 13.08.2025

  • 57 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    Среща на безгласни аутсайдери

    18:49 13.08.2025

  • 58 Папата

    4 0 Отговор
    Вгигайте белия байрак бе И Де оТе .

    18:49 13.08.2025

  • 59 Така ли

    0 6 Отговор

    До коментар #44 от "Тръмп":

    Мир искат престъпниците от Москва! Обаче мир с подчинение, нямаааа!

    Коментиран от #73

    18:49 13.08.2025

  • 60 Русия е това

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Лапуркай бре":

    Което ви прави на парцали

    Коментиран от #68

    18:49 13.08.2025

  • 61 А колко минаха

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Сатана Z":

    И колко бяха по добри от сега за Украйна. 😄

    18:50 13.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Бае Ганя

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Бай Ганьо":

    А, дано, ама надали. Бибека винаги е за българите, като цяло. 🥳😁

    18:50 13.08.2025

  • 64 Изненада

    0 3 Отговор
    Кажете защо българите в Русия изчезват? Хайде като любите русията, кажете причините защо българската общност в Русия е подложена на осакатяване? Нали знаете че има причини! И те са абсолютно ясни. Но вие ще се сетите ли? Руският свят не предполага съществуването на други култури и народи! Затова Сталин нарежда превръщането на маса българи в македонци! Русизмът е имперска идеология за подчиняване и завладяване! Дори в Америка има около 380000 българи със църкви и училища. Вие числа можете ли да сравнявате. Поне нулите да броите? Хайде кажете защо са тези разлики? В Русия под 12000 по последно преброяване и от тогава са изминали още около 4 години, като са намаляли още вероятно?

    380000 - Америка
    200000 - Украйна
    80000 - Молдова, според източни 300000 с български корени
    12000 - Русия?

    18:50 13.08.2025

  • 65 КОЛЬО ПАРЪМА

    4 0 Отговор
    Тия Палячовци нямат думата, ЦЯЛАТА ЩЕ БЪДЕ РУСКА УСРАИНА

    18:50 13.08.2025

  • 66 Дзегун

    5 0 Отговор
    Предаване на територии няма да има! Ще има даване на територии! Широка е руската душа, ще сложи Днепър за граница и великодушно ще вземе още една територия по брега на Черно море да си ходи до Крим!

    18:51 13.08.2025

  • 67 Гориил

    3 0 Отговор
    Те нямат търпение да се превърнат в облак от горещ газ за микросекунда.

    Коментиран от #80

    18:51 13.08.2025

  • 68 Русия направи

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Русия е това":

    На парцали 1 милион и 65 хиляди ватенки.

    18:51 13.08.2025

  • 69 Розовото пони Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Хе хе...":

    Ние с Песков, едва издържаме вече в тоя бункер, силиконови играчки си имаме, и памперси също, но е много трудно. Медведев и Захарова използват наркотици и водка, ние с Песков -не 🦄🌈😅🥳

    18:51 13.08.2025

  • 70 Никой

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тия мъпети":

    не обича лузъри.

    18:51 13.08.2025

  • 71 Град Козлодуй

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "Луганск":

    Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    Коментиран от #78

    18:52 13.08.2025

  • 72 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор
    Кой ли ще ви пита бе Мишки ?

    18:52 13.08.2025

  • 73 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Така ли":

    Няма ама има.
    Проруско правителство в Кийиф
    Зеленски на въжето
    Нашите русофоби в Сибир

    18:52 13.08.2025

  • 74 Мишел

    1 3 Отговор
    "Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    Коментиран от #84, #90

    18:52 13.08.2025

  • 75 Кандидат депутат

    3 0 Отговор
    Путин явно е много търпелив

    18:52 13.08.2025

  • 76 Мишел

    1 1 Отговор
    "Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ. Сложи край на влиянието на Русия в региона на Южен Кавказ. Това стана с подписаното в САЩ рамково споразумение между Армения и Азербайджан. Илхам Алиев затвърди статута си на основен съюзник на САЩ в Южен Кавказ. Сега Баку ще може да купува американско оръжие. Голяма част от арменците смятат, че Русия ги е предала, защото въпреки наличието на военен съюз тя не помогна на Ереван по време на войната за Нагорни Карабах. Анкара и Вашингтон станаха главните геополитически играчи в южнокавказкия регион. Именно те отстраниха Москва и ще влияят активно на неговото бъдеще. "

    18:53 13.08.2025

  • 77 Казала

    1 0 Отговор
    мравката на слона

    18:53 13.08.2025

  • 78 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Град Козлодуй":

    Помак Резняков Влашки

    18:53 13.08.2025

  • 79 ДА ВИ КАЖА

    2 0 Отговор
    На срещата Победителя и Тръмп една ли ще обсъждат Бандерия конкретно. Бандерия е незначителна.

    Коментиран от #86

    18:54 13.08.2025

  • 80 Тихо Смешко

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "Гориил":

    Тия ги слушахме,нещо друго.

    18:54 13.08.2025

  • 81 Възпален роZов hемороид

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Лапуркай бре":

    Много си забавен като се възпалиш

    18:54 13.08.2025

  • 82 Каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "😎😎😎😎😎😎😎😎😎":

    Да бе да.....и Алясочка ще стане радиоактивна нива!

    18:54 13.08.2025

  • 83 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    "На Кремъл ще са необходими поне 89 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 юли, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,3 милиона жертви, което е 6 пъти повече от украинските жертви, пише The Economist. "

    Коментиран от #94

    18:54 13.08.2025

  • 84 Дзегун

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    На теб все ти криво! А ако срещата беше на Южния полюс? Измисли и за там нещо което да унижи Путин, умен си, измисли!

    18:55 13.08.2025

  • 85 А бре

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Лапуркай бре":

    Суссс бре мин дилл 3 πрррр ливв,иди наХ Сууу Кааа .

    Коментиран от #89

    18:55 13.08.2025

  • 86 Кое е значи

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "ДА ВИ КАЖА":

    Телно Блатария ли.

    18:55 13.08.2025

  • 87 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    3 0 Отговор
    ПРОДУЦЕНТА ЗЕЛЕНСКИ Е ОСНОВАЛ НОВА ТРУПА ОТ ПОСРЕДСТВЕНИ КОМИЦИ
    МЕСТНИТЕ БАНДЕРОДЕ.....БИЛИ АПЛОДИРАТ В ЗАХЛАС
    ПЪРВОТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЩЕ Е НА ПЛОЩАДА В ПОКРОВСК

    Коментиран от #97

    18:55 13.08.2025

  • 88 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Пак ли е имало пликче с бял прах на масата?

    18:56 13.08.2025

  • 89 Не ми ползвай

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "А бре":

    Руски псувни ма Уруспи. йо едногънкова.

    18:56 13.08.2025

  • 90 Още новини от Украйна

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    Аляска е добро място откъдето двамата лидери могат да изстрелват ракети по Европа и Украйна в случай,че започнат да се дървят.Путин ще си носи ядрения чемодан за д а демонстрира на "рижия" какви карти има в ръката си ВВП

    18:56 13.08.2025

  • 91 До последния украинец

    3 0 Отговор
    Предаване няма да има, защото вече са взети, а у преговори няма да има. Много интересно, кога в историята на човечеството, когато губиш и губещия поставят условия, те само подписват капитулация и се съгласяват.

    18:57 13.08.2025

  • 92 Маца

    2 0 Отговор
    Хахаха.... А вас кой ви пита? Вие кои бяхте?

    18:57 13.08.2025

  • 93 Кирил

    0 1 Отговор
    Няма да се повтори Хитлер 2. Дадоха му Чехия, той не се спря

    18:57 13.08.2025

  • 94 МИШЕЛЧЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Мишел":

    АБЕ ТОВА ДА НЕ Е САТЕЛИТА НА БАНДЕРОСАТКОМ
    САМО ДА ПИТАМ КОЛКО Е ГОДНОСТТА НА ЗАМРАЗЕН УКРМИСИР

    Коментиран от #103

    18:58 13.08.2025

  • 95 Бунтът на

    0 0 Отговор
    мъпетите.😃

    18:58 13.08.2025

  • 96 И защо да не ги пита,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Наивници!":

    напълно редно е да ги питат. А ти да не би да си против европейското предложение ? Нали си българин, а не руснак, какво ти пука за Русия ?

    18:58 13.08.2025

  • 97 Ей Глупиславе

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":

    От руски бомбардировки в Покровск има само руини и така са всички окупирани градове.

    18:59 13.08.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 〰️🇧🇬〰️

    0 0 Отговор
    ++🇧🇬
    🇧🇬🇪🇺🇧🇬
    ++🇧🇬
    ++🇧🇬

    18:59 13.08.2025

  • 100 Удри

    0 1 Отговор
    Тази война може да приключи само когато руснаците се изнесат от Украйна. Иначе режимът в Кремъл няма да спре.

    18:59 13.08.2025

  • 101 Случайности

    1 0 Отговор
    И кво на 15 август наркомана съвсем случайно ще се самоубие.

    19:00 13.08.2025

  • 102 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Тримата глу.па.ци

    19:00 13.08.2025

  • 103 По тихо

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "МИШЕЛЧЕ":

    Ма едногънкова прориска Т. вар.

    19:00 13.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания