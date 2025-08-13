Важните новини във ФАКТИ на 13.08.2025 г.

Министрите аплодираха деца, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе

Деца се притекоха на помощ в гасенето на огъня в Сунгурларе. Преди редовното правителствено заседание премиерът Росен Желязков представи непълнолетните герои - Даниел Гълъбов, Александър Димитров, Виктор Николов, Атанас Кръстев и Станислав Божиков, а министрите в кабинета им ръкопляскаха и изразиха благодарност за доблестната им постъпка.

Откриха златна монета от VI век край Севлиево

Откриха златна монета на крепостта “Хоталич” край Севлиево, съобщиха от Общината, предаде DarikNews.

След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за престъпление

Ден след акцията на МВР и Прокуратурата в офис на фирма за производство и търговия с оръжие, няма данни за задържани или обвиняеми. Неизвестно остава и какво точно е поискало в молбата си за правна помощ Националното антикорупционно бюро на Украйна, съобщава Нова тв.

Гръцката полиция задържа над 270 кг кокаин, сред арестуваните е българин

271 килограма кокаин са иззети при специализирана акция на Гръцките власти. По време на операцията е конфискуван и луксозен автомобил, вероятно собственост на българска фирма. Същият е използван от 40-годишния собственик на транспортна компания, гръцки гражданин, който е подпомагал дейността по разпространение на наркотика, съобщи Нова тв.

Ето как ще изглежда българското 1 евро

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Вижте първи снимки на дизайна на монетата за 1 евро в България", написа председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард, показвайки в пост във фейсбук снимки на български монети от 1 евро.

Два хеликоптера Cougar се включиха в борбата с пожара в Пирин

Два хеликоптера AS-532 AL Cougar с екипажи от Военновъздушните сили (ВВС) и днес, 13 август, подпомагат усилията на огнеборци, доброволци и горски служители в борбата с големия горски пожар в Пирин.

И Иванов разпореди проверка на АПИ във връзка с допълните възнаграждения

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“ за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2025 г. Одитът ще бъде извършен от екип на дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ. Проверката трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при формиране и изплащане на допълнителните възнаграждения на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ивайло Мирчев: Пеевски носи най-голямата отговорност за разграбването на Булгартабак и за обедняването на много хора

„Пеевски да спре с кухите лозунги, той носи най-голямата отговорност за приватизацията на Булгартабак, разграбването на дружеството, обедняването на много хора и за щетите за държавата. Позицията му днес е продиктувана само от едно – Пеевски иска цялата държава, не иска по никакъв начин тя да се приватизира на парче.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, във връзка с позицията на Делян Пеевски относно обявената от Министерския съвет Програма за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия.

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменения и допълнения на Закона за подпомагане на земеделските производители

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации, както и на официалната страница на Министерството на земеделието и храните.

СО започна вторите обработки срещу комари и кърлежи

Столична община стартира тази седмица втората планова вълна от обработки срещу комари и кърлежи за годината. Дейностите са част от утвърдения годишен график за дезинсекция* и ще се провеждат в обществени тревни площи, междублокови пространства и по протежението на улици и булеварди в целия град. Предстои да бъде обявен и графикът за повторната обработка на общинските паркове и градини, който ще стартира веднага след приключване на работата в кварталите.

Държавата подкрепи „Булгаргаз“ с промени по финансовия договор за газ

Министерският съвет прие решение за одобрение на изменение на условията за предоставяне на заем на „Булгаргаз“ ЕАД и проект на Допълнително споразумение към Договора между Министерството на енергетиката и дружеството. Целта е осигуряване на средства за закупуване на природен газ и подсигуряване на оборотни средства на компанията.

АПИ: Цените за косене на крайпътна растителност са между 68 и 80 лв. на декар, а не 10 000 лв. за кв./м

Цените за косене на крайпътна растителност са 68,09 лв. за декар машинно и 80,10 лв. на декар за ръчно косене, а не 10 000 лв. за квадратен метър, както съобщават представители на Института за пътна безопасност /ИПБ/. Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира медиите да проверяват твърденията, изнасяни от различни неправителствени организации с оглед обективното и коректно информиране на аудиторията.

"Алфа Рисърч": Половината от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото

През периода 8-22 юли агенция Алфа Рисърч проведе третото по ред проучване в рамките на цялостния мониторинг на обществените нагласи във връзка с присъединяването на страната ни към еврозоната. Възложител е Министерство на финансите. Анкетирани по домовете им чрез пряко стандартизирано интервю с таблети са 1200 граждани над 16г. възраст. Отделно са анкетирани 500 собственици или представители на управленско ниво на бизнеса, отговорни за вземането на решения за развитието на компанията.

Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители

Германски изтребители "Юрофайтър" са ескортирали самолет Боинг 737-800 на авиокомпания "Райънеър" от София до Лондон (летище "Станстед") с 174 души на борда. Случаят е от 11 август.

Икономист: България има сериозен проблем със заплатите и пенсиите

Правителството предлага да повиши линията на бедност със 126 лева до 764 лева от януари 2026 година, което е увеличение от почти 20 процента. "Като страна член на ЕС, сме ангажирани всяка година да приемаме линията на бедност, свързана със социално-икономическите промени в страната", заяви бившият социален министър Христина Христова в студиото на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR.