Пари Сен Жермен триумфира със Суперкупата на Европа след драматичен обрат срещу Тотнъм

14 Август, 2025 00:15 545 1

Парижани спечелиха трофея след дузпи

Пари Сен Жермен триумфира със Суперкупата на Европа след драматичен обрат срещу Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен завоюва първата си Суперкупа на Европа, след като надделя над Тотнъм в истински трилър, завършил с изпълнение на дузпи. Срещата, изиграна на стадион "Фриули" в Удине, Италия, предложи на феновете незабравими емоции и обрати до последния съдийски сигнал.

Още през първото полувреме нидерландският защитник Мики ван де Вен даде преднина на "шпорите" с прецизен удар в 39-ата минута, след като секунди по-рано Жоао Палиня бе близо до гол, но вратарят Лука Шевалие спаси с блестяща намеса.

След почивката аржентинският национал Кристиан Ромеро удвои аванса на Тотнъм, възползвайки се от отлична асистенция на Педро Поро.

Парижани обаче не се предадоха. В 85-ата минута южнокорейският талант Кангин Лий върна надеждите на ПСЖ, след като реализира след пас на Витиня. Когато изглеждаше, че Тотнъм ще триумфира, португалският нападател Гонзало Рамош се превърна в герой, изравнявайки резултата с великолепен удар с глава в четвъртата минута на добавеното време.

Драмата се пренесе при дузпите, където нервите и концентрацията изиграха ключова роля. Витиня пропусна първия удар за ПСЖ, но след това Рамош, Дембеле, Кангин Лий и Мендеш бяха безпогрешни.

За Тотнъм обаче Ван де Вен и Тел не успяха да реализират, което донесе историческия трофей на френския гранд.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Петлите

    0 0 Отговор
    Печелят

    00:33 14.08.2025

