Александър Тунчев: Пазенето на резултата би било грешка

13 Август, 2025 20:48

Арда посреща Кауно Жалгирис в четвъртък

Арда домакинства на литовския Кауно Жалгирис в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. След минималната, но ценна победа с 1:0 като гост в Литва, наставникът на кърджалийския тим Александър Тунчев внесе яснота относно нагласата на своите футболисти преди реванша.

"Очаква ни доста труден мач утре. Това, че победихме в първия мач, не означава абсолютно нищо. В първата среща близо 90 минути играхме с човек повече и може би съперникът не успя да покаже своя потенциал, но със сигурност утре ще бъде много по-труден мач.

Ако се приберем да пазим резултата, ще сгрешиме. В никакъв случай няма да искам това от футболистите. 1:0 не мисля, че е кой знае какъв резултат. Със сигурност има някакво напрежение. Съвсем нормално е това нещо. Трябва да го приемем. Когато започне мачът, всичко ще бъде нормално. Трябва да имаме самочувствие и мисля, че имаме такова с оглед на последните мачове. Не би трябвало да излизаме с наведени глави. Очаква един доста добър отбор на Кауно Жалгирис с добри футболисти. 

Искахме да бъдем по-свежи за този мач, защото противникът преди първия ни мач отложи една среща. След първия ни мач играха за Купата с осем други футболисти. Малко или много това им дава леко предимство. Говорим си с играчите и тяхното мнение е, че искат да играят повече мачове. Има го това нещо, не трябва да се оплакваме", сподели Тунчев.


