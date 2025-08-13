След 33 дни ваканция депутатите ще получат увеличени заплати между 7 000 и 12 000 лева

На 3 септември, когато приключи 33-дневната им лятна ваканция, народните представители ще се върнат в пленарната зала с увеличени месечни възнаграждения.
Основната заплата на депутатите нараства с над 11% – от 7137 лева досега, тя ще достигне 7935 лева. Причината е в публикуваните от Националния статистически институт данни за средната работна заплата през второто тримесечие на 2025 г., която бележи ръст от 13% спрямо същия период на миналата година и вече е 2547 лева.
Според парламентарния правилник, към основното възнаграждение се добавят редица допълнителни плащания. Участието в постоянна комисия носи още 15% от основната заплата, а всеки депутат членува поне в една комисия. Председателите или заместник-председателите на комисии получават допълнително увеличение от 35%. Притежаването на научна степен, като „доктор“, добавя още 10% към сумата.
Освен това, за всяка прослужена година народните представители получават клас по 1% от заплатата, а държавният глава – 1,4%, съгласно Кодекса на труда и колективните трудови договори. Така, при 20 години трудов стаж, един депутат може да прибави към възнаграждението си около 2000 лева. Това означава, че за някои народни представители месечните доходи могат да надхвърлят 12 000 лева.
Върхът на държавната йерархия по заплащане е президентът, чието основно възнаграждение е двойно на депутатското – 14 870 лева. С допълнителните плащания, произтичащи от трудовия стаж на държавния глава Румен Радев, сумата може да достигне над 19 000 лева месечно.
Председателят на Народното събрание, в случая доц. Наталия Киселова, получава 55% над средното за депутатите, което също поставя нейното възнаграждение над 16 хиляди лева. Министър-председателят има същата заплата като председателя на парламента, а министрите – колкото председателите на парламентарни комисии.
Според последните данни на НСИ, най-високите заплати в страната продължават да се отчитат в София – 3467 лева средно месечно, макар че тази сума е намаляла с около 150 лева спрямо първото тримесечие на годината.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
11:09 13.08.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #10, #11
11:09 13.08.2025
3 Лежачка и лобизъм
11:10 13.08.2025
4 Азз
11:14 13.08.2025
5 Даниел
11:15 13.08.2025
6 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И не се избираха. Повечето бяха трактористи, комбайнери и зидари. По правило с основно или с начално образование.
Коментиран от #15
11:15 13.08.2025
8 Данко Харсъзина
11:18 13.08.2025
9 ЧОЧО
11:19 13.08.2025
10 Професор
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Така е но в Гърция средните заплати не са по 600-800 евро както е у нас. Там минималната работна заплата след последното увеличение е 880 евро докато у нас минималната е 450 евро.
11:21 13.08.2025
11 Джеф Песос
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":А тук получават по 3-4 хиляди евро. После как да не са корумпирани. Трябва да им се вдигнат заплатите поне 3 пъти сегашните пари.
Коментиран от #13
11:24 13.08.2025
12 ДЕПУТАТСКАТА ЗАПЛАТА - ЗАМРАЗЕНА ПРЕЗ МА
11:26 13.08.2025
13 Даа
До коментар #11 от "Джеф Песос":И 30 пъти да ги вдигнат ,пак ще крадът
11:28 13.08.2025
15 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Грешиш. Всички депутати си бяха шуреи,баджанаци,наши..... именно оттам идва думата шуро баджанащина. Това продължава и сега, защото сега властимащите са наследници на същите. Не случайно и държавната администрация е най многобройна в България, също и полицаите.
11:33 13.08.2025
16 Само
11:36 13.08.2025
18 ЕДИН
11:37 13.08.2025
19 Депутатът от народното събрание 🏢
11:37 13.08.2025
20 копейката
Коментиран от #28
11:38 13.08.2025
21 123
11:53 13.08.2025
22 Шопо
12:01 13.08.2025
23 батСали
Долна сган!
12:08 13.08.2025
24 Мойсей
12:09 13.08.2025
25 Град Симитли
12:10 13.08.2025
27 жоро
12:10 13.08.2025
28 Еврака
До коментар #20 от "копейката":ти мое единственои да ходиш и да си E П |M, ц.р.вул!
12:10 13.08.2025
29 Пецо
12:13 13.08.2025
30 Ддд
Сега не виждам желание от опозицията, това отново да се случи.
12:14 13.08.2025
31 Герберски крадец
12:16 13.08.2025
32 Евалаа
12:17 13.08.2025