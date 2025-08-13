Новини
България »
След 33 дни ваканция депутатите ще получат увеличени заплати между 7 000 и 12 000 лева

След 33 дни ваканция депутатите ще получат увеличени заплати между 7 000 и 12 000 лева

13 Август, 2025 11:07 1 155 32

  • отпуска-
  • депутати-
  • заплата

Така, при 20 години трудов стаж, един депутат може да прибави към възнаграждението си около 2000 лева

След 33 дни ваканция депутатите ще получат увеличени заплати между 7 000 и 12 000 лева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 3 септември, когато приключи 33-дневната им лятна ваканция, народните представители ще се върнат в пленарната зала с увеличени месечни възнаграждения.

Основната заплата на депутатите нараства с над 11% – от 7137 лева досега, тя ще достигне 7935 лева. Причината е в публикуваните от Националния статистически институт данни за средната работна заплата през второто тримесечие на 2025 г., която бележи ръст от 13% спрямо същия период на миналата година и вече е 2547 лева.

Според парламентарния правилник, към основното възнаграждение се добавят редица допълнителни плащания. Участието в постоянна комисия носи още 15% от основната заплата, а всеки депутат членува поне в една комисия. Председателите или заместник-председателите на комисии получават допълнително увеличение от 35%. Притежаването на научна степен, като „доктор“, добавя още 10% към сумата.

Освен това, за всяка прослужена година народните представители получават клас по 1% от заплатата, а държавният глава – 1,4%, съгласно Кодекса на труда и колективните трудови договори. Така, при 20 години трудов стаж, един депутат може да прибави към възнаграждението си около 2000 лева. Това означава, че за някои народни представители месечните доходи могат да надхвърлят 12 000 лева.

Върхът на държавната йерархия по заплащане е президентът, чието основно възнаграждение е двойно на депутатското – 14 870 лева. С допълнителните плащания, произтичащи от трудовия стаж на държавния глава Румен Радев, сумата може да достигне над 19 000 лева месечно.

Председателят на Народното събрание, в случая доц. Наталия Киселова, получава 55% над средното за депутатите, което също поставя нейното възнаграждение над 16 хиляди лева. Министър-председателят има същата заплата като председателя на парламента, а министрите – колкото председателите на парламентарни комисии.

Според последните данни на НСИ, най-високите заплати в страната продължават да се отчитат в София – 3467 лева средно месечно, макар че тази сума е намаляла с около 150 лева спрямо първото тримесечие на годината.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 1 Отговор
    Разпускане на парламента и гласуване по телефона.Пряка демокрация.Преди 1989 г депутатите се събираха два пъти годишно и си работеха професията.

    Коментиран от #6

    11:09 13.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    3 10 Отговор
    Гръцките депутати получават 12-15 000 евро месечно.

    Коментиран от #10, #11

    11:09 13.08.2025

  • 3 Лежачка и лобизъм

    37 0 Отговор
    На гърба на народа. Наглите.

    11:10 13.08.2025

  • 4 Азз

    30 0 Отговор
    Депутатите са ОПГ , а парламента е седалището на БГ - мафията

    11:14 13.08.2025

  • 5 Даниел

    30 0 Отговор
    Даже не е задължително да учиш,за да станеш депутат?!

    11:15 13.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И не се избираха. Повечето бяха трактористи, комбайнери и зидари. По правило с основно или с начално образование.

    Коментиран от #15

    11:15 13.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Данко Харсъзина

    1 16 Отговор
    Депутатите не са ви виновни, че сте прости, необразовани и мързеливи. Простаците винаги завиждат на образованите.

    11:18 13.08.2025

  • 9 ЧОЧО

    13 1 Отговор
    Поне не публикувайте такива работи,само дразните хората.

    11:19 13.08.2025

  • 10 Професор

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Така е но в Гърция средните заплати не са по 600-800 евро както е у нас. Там минималната работна заплата след последното увеличение е 880 евро докато у нас минималната е 450 евро.

    11:21 13.08.2025

  • 11 Джеф Песос

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    А тук получават по 3-4 хиляди евро. После как да не са корумпирани. Трябва да им се вдигнат заплатите поне 3 пъти сегашните пари.

    Коментиран от #13

    11:24 13.08.2025

  • 12 ДЕПУТАТСКАТА ЗАПЛАТА - ЗАМРАЗЕНА ПРЕЗ МА

    5 0 Отговор
    ДЕПУТАТСКАТА ЗАПЛАТА - ЗАМРАЗЕНА ПРЕЗ МАНДАТА

    11:26 13.08.2025

  • 13 Даа

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Джеф Песос":

    И 30 пъти да ги вдигнат ,пак ще крадът

    11:28 13.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Грешиш. Всички депутати си бяха шуреи,баджанаци,наши..... именно оттам идва думата шуро баджанащина. Това продължава и сега, защото сега властимащите са наследници на същите. Не случайно и държавната администрация е най многобройна в България, също и полицаите.

    11:33 13.08.2025

  • 16 Само

    8 1 Отговор
    да не се озоват пред заключени врати !

    11:36 13.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЕДИН

    7 0 Отговор
    Как не ги е СРАМ!Как ще работим за тези гьонсурати????

    11:37 13.08.2025

  • 19 Депутатът от народното събрание 🏢

    6 0 Отговор
    Аз взимам 40 000лв.месечно възнаграждение защото седя във парламента и не правя нищо смислено за народа и мога да си позволя всякъви глезорийки и облаги и никой не може да е пипне със малкият си пръст 😎🇧🇬😎🫵🏼

    11:37 13.08.2025

  • 20 копейката

    2 5 Отговор
    Аз съм доволен. Сега като се върна,ще почна пак да лая срещу еврото и от Нова година вече с удоволствие ще си прибирам и заплата и субсидии и корупционни само и единствено в евро

    Коментиран от #28

    11:38 13.08.2025

  • 21 123

    6 0 Отговор
    33 дни. Не е случайно. Масончетата клатят нашите депутати.

    11:53 13.08.2025

  • 22 Шопо

    3 0 Отговор
    За здраве и свещи да ги похарчат

    12:01 13.08.2025

  • 23 батСали

    1 0 Отговор
    Рак да получат депутатите, не заплата!
    Долна сган!

    12:08 13.08.2025

  • 24 Мойсей

    2 0 Отговор
    Дано да ги п0рвъщат,докато са живи и да се здрависат с жезъла на Мойсей!

    12:09 13.08.2025

  • 25 Град Симитли

    1 0 Отговор
    За илачи да ги дават, тяхната м... .....!

    12:10 13.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 жоро

    1 0 Отговор
    За лекарства да ги харчат и да не им стигнат на тия гладни търтеи!

    12:10 13.08.2025

  • 28 Еврака

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "копейката":

    ти мое единственои да ходиш и да си E П |M, ц.р.вул!

    12:10 13.08.2025

  • 29 Пецо

    0 0 Отговор
    Поне да вършеха някаква работа за народа за да ги заслужат тия пари

    12:13 13.08.2025

  • 30 Ддд

    0 0 Отговор
    В първия си мандат Борисов беше замразил депутатските заплати над 3 години.
    Сега не виждам желание от опозицията, това отново да се случи.

    12:14 13.08.2025

  • 31 Герберски крадец

    1 0 Отговор
    На депутатските ПАРАЗИТИ трябва да им се намалят заплатите на 1000-1200 ЛВ месечно без добавки и да започнат да си плащат осигоряват. И без това нищо не работят а само се чудят какво да откраднат.

    12:16 13.08.2025

  • 32 Евалаа

    0 0 Отговор
    Ашколсун и чук гюзел!

    12:17 13.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове