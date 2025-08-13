Орбан: Унгария може да срине Украйна за един ден, но не го иска

Унгария няма интерес от дестабилизация на Украйна, въпреки че може да доведе до срив на киевското ръководство за един ден, тъй като страната разчита на унгарски енергийни ресурси. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за Hír TV, предава БТА.
„Украинците знаят много добре, че не е в наш интерес да разрушим Украйна, защото една разпадаща се държава на нашата граница е заплаха за обществената сигурност и за живота на унгарското малцинство, риск, който не желаем да поемем“, подчерта Орбан.
„Бихме могли да предизвикаме разпадането на Украйна за един ден. Само че това не е в наш интерес. В крайна сметка Украйна получава от Унгария значителна част от електроенергията и газа“, допълни той.
Премиерът посочи, че дори при сериозна авария Украйна би могла да се изправи, но според него Киев продължава да се държи неуважително спрямо Будапеща.
Орбан подчерта още, че унгарската страна няма нужда да подкопава сигурността на Украйна, защото това би довело до засилване на терористичната заплаха и влошаване на положението на унгарското национално малцинство в Закарпатието.
1 Атина Палада
Коментиран от #6, #15
17:22 13.08.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:23 13.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сила
17:23 13.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 1488
Коментиран от #63
17:24 13.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Джим
17:24 13.08.2025
11 Маджарите имат Стокхолмски синдром
Коментиран от #60, #64
17:24 13.08.2025
12 оня с коня
Коментиран от #29
17:24 13.08.2025
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #30
17:25 13.08.2025
14 Тиквонии Велики също може
Но няма топки за това!
17:25 13.08.2025
15 РЪМПИ
До коментар #1 от "Атина Палада":ЕЙ.....ВНИМАВАЙ ЧЕ И АЗ КАЗАХ ПЕ ЗА ТРИ ДЕНА СПИРАМ СВО КЪТ МА НАПРАЯТ РЕЗИДЕНТ..
17:25 13.08.2025
16 Аман
17:26 13.08.2025
17 Украинците са много отмъстителни
Коментиран от #32
17:26 13.08.2025
18 констатация
Коментиран от #25
17:27 13.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 а стига бе
😅
17:30 13.08.2025
23 А режима в Киев
Коментиран от #42
17:31 13.08.2025
24 В Унгария има повече цигани
Коментиран от #68
17:32 13.08.2025
25 .....
До коментар #18 от "констатация":Русофилството и по-точно, най-деградиралото му разклонение путинофилството, чиято жертва е и Орбан, води не само до сериозно оглупяване, но и до агресия и радикализация. Орбан доста е пострадал, както се вижда.
17:32 13.08.2025
26 Орбан селяндурчето
Коментиран от #33
17:33 13.08.2025
27 Давай
17:35 13.08.2025
28 Абсурдистан
17:35 13.08.2025
29 А бе празен
До коментар #12 от "оня с коня":Разкарай се
17:35 13.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ехаааа
До коментар #21 от "История":Това е обществена европейска тайна.
17:40 13.08.2025
32 Кои казваш...
До коментар #17 от "Украинците са много отмъстителни":....украинци ? ...нЕма такива ...не е имало, няма и няма да има.
17:41 13.08.2025
33 Грешно е
До коментар #26 от "Орбан селяндурчето":Австро-Унгария вкара Сърбия във война с България.
17:41 13.08.2025
34 Ядосан
17:41 13.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 руски терорист
лижеш сладоледа на Путлер в Масква.
Коментиран от #39
17:42 13.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Някой
17:42 13.08.2025
39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #36 от "руски терорист":абе те и поляците помнят как бандера ги е трепал ама сега си траят
17:43 13.08.2025
40 Луганск
Необходимо и достатъчно условие за наличието на демокрация от западен тип е постоянната готовност да се превзема чуждото, да се ограбва и убива, до тотален геноцид.
Бомбардировките и концентрационните лагери се различават малко по последици от хибридните войни, придружени от разпадането на държавите и обезвреждането помежду им на всички срещу всички. Цветните революции, вдъхновени отвън, са от същата серия. Създаването и отглеждането на захранена опозиция, потоците от дезинформация по гьобелсовските модели, измислянето на фалшиви новини, провокациите и лъжливите обвинения – тези инструменти, които съществуват, впрочем, през цялата история, станаха основа и основа на така наречените западни демокрации.
Зверствата на нацистите в компанията на цялата европейска глутница, японските милитаристи, английските и други европейски колонизатори, а сега, пред очите на целия свят, и израелците, от една страна, очевидно имат дълбоки вродени етнически признаци, от друга страна, получиха колосално развитие с присъединяването на всички тези държави към клуба на западните демокрации.
СЛЕДОВАТЕЛНО ЗАПАДНИЯТ СВЯТ СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #50, #57, #58, #62, #72
17:43 13.08.2025
41 стоян георгиев
17:44 13.08.2025
42 Сульо
До коментар #23 от "А режима в Киев":Кажи нещо за режима в Кремъл,защо мълчиш като блатен шаран
17:44 13.08.2025
43 Хмм
17:45 13.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!! ........
Коментиран от #53
17:46 13.08.2025
46 Ветеран от Протеста
До коментар #35 от "Дори":Орбан ще го съдят като съюзник на нациста Путлер в Хага.Няма оцелял Диктатор до сега... Няма и да има!!!
17:47 13.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Кривоверен алкаш
17:51 13.08.2025
50 Крали Марко
До коментар #40 от "Луганск":Ти ли ще унищожиш " западния свят " бе ,алкохолик ...???
17:51 13.08.2025
51 За един приятел питам
Коментиран от #54
17:53 13.08.2025
52 Факти
17:55 13.08.2025
53 Хмм
До коментар #45 от "Унгарците":и как ще стане, унгарската армия е като нашата, как я виждате да воюва с украинците, само азовците са повече от унгарската армия, а в Западна Украйна са бандеровците
17:56 13.08.2025
54 За един приятел отговарям
До коментар #51 от "За един приятел питам":Може да не кликаш на статията и няма да получаваш мозъчни спазми
17:56 13.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Виктор
Коментиран от #65
18:04 13.08.2025
60 Всъщност ги газиха
До коментар #11 от "Маджарите имат Стокхолмски синдром":украинците от УССР.
А унгарците синдром нямат. Просто случиха на политици.
18:06 13.08.2025
61 Оооо, маджарски амуджи
18:06 13.08.2025
62 Чупката!
До коментар #40 от "Луганск":Неофашко! И ПРИМИТИВНАТА РУСКА ПРОПАГАНДА-СЪЩО!! Не се намираш в азиатско сибирската джамахирия!
18:07 13.08.2025
63 Ще нарича той македанци
До коментар #8 от "1488":Кога започне да нарича войводинска нация и войводински език, до тогава да бъде тих
18:08 13.08.2025
64 Явно е било малко,
До коментар #11 от "Маджарите имат Стокхолмски синдром":Пак искат
18:08 13.08.2025
65 А бе
До коментар #59 от "Виктор":С какво и как?
Коментиран от #75
18:09 13.08.2025
66 Васил
18:14 13.08.2025
67 Да попитам:
18:18 13.08.2025
68 В Унгария
До коментар #24 от "В Унгария има повече цигани":имаше …..
18:20 13.08.2025
69 ДрБр
18:28 13.08.2025
70 456
Едно е да можеш ,друго е да го направиш/ иска се смелост/.
18:41 13.08.2025
71 АБЕ
18:43 13.08.2025
72 ШШШШШШШШШ
До коментар #40 от "Луганск":ИБАНЯК СЪВЕТСКИ ДА ТИ СЕ ВРЪЩА.
18:46 13.08.2025
73 Анджо
18:52 13.08.2025
74 Българин
18:59 13.08.2025
75 С разум човек
До коментар #65 от "А бе":С разум!
18:59 13.08.2025
76 Швейк
18:59 13.08.2025
77 Патриот
19:00 13.08.2025