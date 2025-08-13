Орбан: Унгария може да срине Украйна за един ден, но не го иска

Унгария няма интерес от дестабилизация на Украйна, въпреки че може да доведе до срив на киевското ръководство за един ден, тъй като страната разчита на унгарски енергийни ресурси. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за Hír TV, предава БТА.

„Украинците знаят много добре, че не е в наш интерес да разрушим Украйна, защото една разпадаща се държава на нашата граница е заплаха за обществената сигурност и за живота на унгарското малцинство, риск, който не желаем да поемем“, подчерта Орбан.

„Бихме могли да предизвикаме разпадането на Украйна за един ден. Само че това не е в наш интерес. В крайна сметка Украйна получава от Унгария значителна част от електроенергията и газа“, допълни той.

Премиерът посочи, че дори при сериозна авария Украйна би могла да се изправи, но според него Киев продължава да се държи неуважително спрямо Будапеща.

Орбан подчерта още, че унгарската страна няма нужда да подкопава сигурността на Украйна, защото това би довело до засилване на терористичната заплаха и влошаване на положението на унгарското национално малцинство в Закарпатието.