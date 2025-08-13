Новини
Свят »
Унгария »
Орбан: Унгария може да срине Украйна за един ден, но не го иска
  Тема: Украйна

Орбан: Унгария може да срине Украйна за един ден, но не го иска

13 Август, 2025 17:22 3 374 77

  • унгария-
  • украйна-
  • виктор орбан

Унгарският премиер заяви, че дестабилизацията на Киев не е в интерес на Будапеща, въпреки енергийната зависимост на Украйнa

Орбан: Унгария може да срине Украйна за един ден, но не го иска - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгария няма интерес от дестабилизация на Украйна, въпреки че може да доведе до срив на киевското ръководство за един ден, тъй като страната разчита на унгарски енергийни ресурси. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за Hír TV, предава БТА.

„Украинците знаят много добре, че не е в наш интерес да разрушим Украйна, защото една разпадаща се държава на нашата граница е заплаха за обществената сигурност и за живота на унгарското малцинство, риск, който не желаем да поемем“, подчерта Орбан.

Още новини от Украйна

„Бихме могли да предизвикаме разпадането на Украйна за един ден. Само че това не е в наш интерес. В крайна сметка Украйна получава от Унгария значителна част от електроенергията и газа“, допълни той.

Премиерът посочи, че дори при сериозна авария Украйна би могла да се изправи, но според него Киев продължава да се държи неуважително спрямо Будапеща.

Орбан подчерта още, че унгарската страна няма нужда да подкопава сигурността на Украйна, защото това би довело до засилване на терористичната заплаха и влошаване на положението на унгарското национално малцинство в Закарпатието.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    50 38 Отговор
    като Киев за три дни.....

    Коментиран от #6, #15

    17:22 13.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    39 41 Отговор
    Вива Орбан, Вива Вова .

    17:23 13.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    52 24 Отговор
    Цигането със замъка ...

    17:23 13.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1488

    42 7 Отговор
    тоз един ден ни нарича приятели, на другия македонци

    Коментиран от #63

    17:24 13.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Джим

    13 5 Отговор
    Нашият свят е лъжа, която ни е внушавана от векове. Властта не само доминира над телата, тя доминира над разказите, пише история, извайва реалността, а тези, които притежават реалността, притежават и душите на онези, които я обитават, симулакруми, които живеят под маска. Светът се управлява от симулакрум, от маски, а лъжите не са просто комуникация, те са самата същност на властта. Войни и катастрофи се показват всеки ден по телевизията, за да ни държат в постоянен страх от несигурност и несигурност. Властта, която ни доминира, е успокояваща. Очевидно всичко работи за най-доброто, политическата система е стабилна и демократична. Народът има стар и успокояващ президент, който се появява по телевизията и изнася патриотични речи. Всичко изглежда нормално, но всичко е фалшиво. Политиците са актьори, холограми, които служат на истинската власт, която се крие другаде, скрита, медиина, невидима...

    17:24 13.08.2025

  • 11 Маджарите имат Стокхолмски синдром

    40 22 Отговор
    след като руснаците газиха с танкове Будапеща 1957 г.

    Коментиран от #60, #64

    17:24 13.08.2025

  • 12 оня с коня

    32 30 Отговор
    орбане, гаси им тока на тия нацисти и да се свършват мъките им

    Коментиран от #29

    17:24 13.08.2025

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    31 27 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #30

    17:25 13.08.2025

  • 14 Тиквонии Велики също може

    41 10 Отговор
    да срине Маджария за един ден , ако врътне кранчето на турски поток!
    Но няма топки за това!

    17:25 13.08.2025

  • 15 РЪМПИ

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    ЕЙ.....ВНИМАВАЙ ЧЕ И АЗ КАЗАХ ПЕ ЗА ТРИ ДЕНА СПИРАМ СВО КЪТ МА НАПРАЯТ РЕЗИДЕНТ..

    17:25 13.08.2025

  • 16 Аман

    27 8 Отговор
    Ама рева с глас когато искаха да вдигнат таксата за транзит през Турски (Балкански) поток.

    17:26 13.08.2025

  • 17 Украинците са много отмъстителни

    22 24 Отговор
    Ще видят сметката на Унгария, рано или късно!

    Коментиран от #32

    17:26 13.08.2025

  • 18 констатация

    33 26 Отговор
    Наистина русофилството е тежко мозъчно заболяване,в това няма никакво съмнение .

    Коментиран от #25

    17:27 13.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 а стига бе

    24 25 Отговор
    руската тротинетка Орбан да внимава с изказванията, че ако се конфронтира с Украйна, по-вероятно е неговото правителство да изчезне за един ден
    😅

    17:30 13.08.2025

  • 23 А режима в Киев

    15 17 Отговор
    си го заслужава. Жалко за украинският народ, но те са тези които търпят тормоза.

    Коментиран от #42

    17:31 13.08.2025

  • 24 В Унгария има повече цигани

    22 10 Отговор
    от България!

    Коментиран от #68

    17:32 13.08.2025

  • 25 .....

    21 22 Отговор

    До коментар #18 от "констатация":

    Русофилството и по-точно, най-деградиралото му разклонение путинофилството, чиято жертва е и Орбан, води не само до сериозно оглупяване, но и до агресия и радикализация. Орбан доста е пострадал, както се вижда.

    17:32 13.08.2025

  • 26 Орбан селяндурчето

    25 20 Отговор
    Какъв простак и селяндур. Австро-Унгария и Русия не позволиха да се създаде голяма българска държава на балканите. Австро-Унгария вкара и Русия във война срещу България. Какво има да им се чудиш на пумиярщинста на унгарските олигарси.

    Коментиран от #33

    17:33 13.08.2025

  • 27 Давай

    9 12 Отговор
    Виктор,тротинетките са в нокдаун сега е момента

    17:35 13.08.2025

  • 28 Абсурдистан

    18 20 Отговор
    Тоя го мислех за по-умен, но се оказа обикновена путлерска подлога.

    17:35 13.08.2025

  • 29 А бе празен

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Разкарай се

    17:35 13.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ехаааа

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "История":

    Това е обществена европейска тайна.

    17:40 13.08.2025

  • 32 Кои казваш...

    7 7 Отговор

    До коментар #17 от "Украинците са много отмъстителни":

    ....украинци ? ...нЕма такива ...не е имало, няма и няма да има.

    17:41 13.08.2025

  • 33 Грешно е

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "Орбан селяндурчето":

    Австро-Унгария вкара Сърбия във война с България.

    17:41 13.08.2025

  • 34 Ядосан

    5 4 Отговор
    Пръцкото пак се изтири!

    17:41 13.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 руски терорист

    8 16 Отговор
    Орбане,путинска марионетко,унгарците помнят руските убийци през 1956.Ше
    лижеш сладоледа на Путлер в Масква.

    Коментиран от #39

    17:42 13.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Някой

    7 0 Отговор
    Опитвали са се да взривят нещо за газа към Унгария, Германия и Словакия. Така че точно така трябва да отговори Орбан, а и другите.

    17:42 13.08.2025

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 2 Отговор

    До коментар #36 от "руски терорист":

    абе те и поляците помнят как бандера ги е трепал ама сега си траят

    17:43 13.08.2025

  • 40 Луганск

    12 5 Отговор
    СВО ще продължи независимо от резултатите от срещата в Аляска


    Необходимо и достатъчно условие за наличието на демокрация от западен тип е постоянната готовност да се превзема чуждото, да се ограбва и убива, до тотален геноцид.

    Бомбардировките и концентрационните лагери се различават малко по последици от хибридните войни, придружени от разпадането на държавите и обезвреждането помежду им на всички срещу всички. Цветните революции, вдъхновени отвън, са от същата серия. Създаването и отглеждането на захранена опозиция, потоците от дезинформация по гьобелсовските модели, измислянето на фалшиви новини, провокациите и лъжливите обвинения – тези инструменти, които съществуват, впрочем, през цялата история, станаха основа и основа на така наречените западни демокрации.

    Зверствата на нацистите в компанията на цялата европейска глутница, японските милитаристи, английските и други европейски колонизатори, а сега, пред очите на целия свят, и израелците, от една страна, очевидно имат дълбоки вродени етнически признаци, от друга страна, получиха колосално развитие с присъединяването на всички тези държави към клуба на западните демокрации.

    СЛЕДОВАТЕЛНО ЗАПАДНИЯТ СВЯТ СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #50, #57, #58, #62, #72

    17:43 13.08.2025

  • 41 стоян георгиев

    10 11 Отговор
    Унгария трябва да бъде спешно изгонена от ЕС.

    17:44 13.08.2025

  • 42 Сульо

    6 12 Отговор

    До коментар #23 от "А режима в Киев":

    Кажи нещо за режима в Кремъл,защо мълчиш като блатен шаран

    17:44 13.08.2025

  • 43 Хмм

    8 1 Отговор
    говореше, че не искал да носи отговорност за нито един убит в украйна, грижи се за комфорта на зеленски, а той ги изпраща на фронта, включително и унгарци, лицемер!

    17:45 13.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Унгарците

    11 7 Отговор
    Са мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!! ........

    Коментиран от #53

    17:46 13.08.2025

  • 46 Ветеран от Протеста

    8 14 Отговор

    До коментар #35 от "Дори":

    Орбан ще го съдят като съюзник на нациста Путлер в Хага.Няма оцелял Диктатор до сега... Няма и да има!!!

    17:47 13.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Кривоверен алкаш

    3 7 Отговор
    защо въобще го казва този д@бил..

    17:51 13.08.2025

  • 50 Крали Марко

    10 10 Отговор

    До коментар #40 от "Луганск":

    Ти ли ще унищожиш " западния свят " бе ,алкохолик ...???

    17:51 13.08.2025

  • 51 За един приятел питам

    12 12 Отговор
    Да не сме станали Унгария ? Защо постоянно ни занимавате с безплодните мозъчни спазми на Орбан ?

    Коментиран от #54

    17:53 13.08.2025

  • 52 Факти

    8 10 Отговор
    Като гледам какво украинската армия причинява на руската, мисля че Украйна може да срине Унгария доста по-бързо.

    17:55 13.08.2025

  • 53 Хмм

    5 5 Отговор

    До коментар #45 от "Унгарците":

    и как ще стане, унгарската армия е като нашата, как я виждате да воюва с украинците, само азовците са повече от унгарската армия, а в Западна Украйна са бандеровците

    17:56 13.08.2025

  • 54 За един приятел отговарям

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "За един приятел питам":

    Може да не кликаш на статията и няма да получаваш мозъчни спазми

    17:56 13.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Виктор

    5 3 Отговор
    Значи победа. Виктор ще победи гнилата Европа.

    Коментиран от #65

    18:04 13.08.2025

  • 60 Всъщност ги газиха

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Маджарите имат Стокхолмски синдром":

    украинците от УССР.

    А унгарците синдром нямат. Просто случиха на политици.

    18:06 13.08.2025

  • 61 Оооо, маджарски амуджи

    2 2 Отговор
    Ще ви сринем с едно врътване на краншето, ами айде да не е тъй

    18:06 13.08.2025

  • 62 Чупката!

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "Луганск":

    Неофашко! И ПРИМИТИВНАТА РУСКА ПРОПАГАНДА-СЪЩО!! Не се намираш в азиатско сибирската джамахирия!

    18:07 13.08.2025

  • 63 Ще нарича той македанци

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Кога започне да нарича войводинска нация и войводински език, до тогава да бъде тих

    18:08 13.08.2025

  • 64 Явно е било малко,

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Маджарите имат Стокхолмски синдром":

    Пак искат

    18:08 13.08.2025

  • 65 А бе

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Виктор":

    С какво и как?

    Коментиран от #75

    18:09 13.08.2025

  • 66 Васил

    2 2 Отговор
    Явно диктатора от Унгария се взима много на сериозно!

    18:14 13.08.2025

  • 67 Да попитам:

    2 1 Отговор
    Знае ли някой в коварния свят в който живеем,кой какви игри играе,какви сметки си прави и на кого точно слугува???

    18:18 13.08.2025

  • 68 В Унгария

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "В Унгария има повече цигани":

    имаше …..

    18:20 13.08.2025

  • 69 ДрБр

    1 3 Отговор
    Украинците са по-неуважителни от руснаците,...някои от западноевропейците поне са лицемерни 😂😁

    18:28 13.08.2025

  • 70 456

    1 0 Отговор
    И аз мога да спечеля 6 от тотото, но няма да спечеля ,защото не играя. 😄
    Едно е да можеш ,друго е да го направиш/ иска се смелост/.

    18:41 13.08.2025

  • 71 АБЕ

    1 0 Отговор
    ТОЯ КОЛКО Е ВИСОК???

    18:43 13.08.2025

  • 72 ШШШШШШШШШ

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Луганск":

    ИБАНЯК СЪВЕТСКИ ДА ТИ СЕ ВРЪЩА.

    18:46 13.08.2025

  • 73 Анджо

    0 1 Отговор
    Тоя не е добре нещо, време е да бъде свален от Унгарците и да бъде осъден.

    18:52 13.08.2025

  • 74 Българин

    0 0 Отговор
    А България може да срине за един ден и Сърбия, и Унгария, и Словакия! По абсолютно същия начин!

    18:59 13.08.2025

  • 75 С разум човек

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "А бе":

    С разум!

    18:59 13.08.2025

  • 76 Швейк

    0 0 Отговор
    От мъдрото изказване на Орбан логично следва , че Унгария е по-голяма сила и от Русия (Киев за един ден)

    18:59 13.08.2025

  • 77 Патриот

    0 0 Отговор
    И ние може да те стигнем за часове и теб и Сърбия като врътнем кранчето а Украйна получава газ и от нас през Румъния азерския ти орбане си като шефа си оутлер защо още си в ЕС и НАТО явно не ти изнася махай се и се залепи за Русия и брикс

    19:00 13.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания