Под охрана и отбрана! Агенти на Сикрет сървис ще пазят Владимир Путин в Аляска

Сигурността на руския президент Владимир Путин в Аляска ще се осигурява от неговите лични служители, заедно с агенти на "Сикрет сървис" на САЩ. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на бивш служител на американските тайни служби.
"Те са професионалисти в правоприлагането и ще направят всичко възможно, за да гарантират, че лидерите на техните страни са напълно защитени", увери бившият служител Робърт Макдоналд. Служителят, който е служил в "Сикрет сървис" повече от 20 години, заяви, че политическите различия не пречат на сътрудничеството в областта на сигурността.
Путин ще посети Анкъридж в петък за среща на върха с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, която вероятно ще се проведе в съвместната база на американските военновъздушни и сухопътни сили Елмендорф-Ричардсън.
Въпреки първоначалното нежелание срещата на върха да се проведе в американски военен обект, мястото е било избрано поради трудности при намирането на сигурно и достъпно място по време на пиковия туристически сезон в Аляска. Разглеждани са и други градове, сред които Джуно и Феърбанкс, но Анкъридж се е очертал като единствената опция, която отговаря на изискванията за сигурност.
Малко след като Тръмп потвърди мястото на срещата на върха миналата седмица, помощникът на руския президент Юри Ушаков посочи, че Кремъл се надява следващата среща да се проведе на руска земя.
105 Факт
Това съобщиха организаторите на събитието – Stand Up Alaska
От гражданската инициатива организират протест и на 15 август - с послания в подкрепа на Украйна и искания за връщане на похитените от руснаците украински деца.
Протестиращите са решени да покажат, че са против „присъствието на международния военен престъпник“ Путин в техния щат.
„Президентът (на САЩ) отправи покана към Путин и ние се събираме, за да изпратим ясно послание както на Тръмп, така и на Путин: Аляска твърдо се противопоставя на авторитаризма.“ – се казва в съобщението на организаторите.
