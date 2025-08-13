Новини
Под охрана и отбрана! Агенти на Сикрет сървис ще пазят Владимир Путин в Аляска
  Тема: Украйна

13 Август, 2025 08:44 2 825 111

Въпреки първоначалното нежелание срещата на върха да се проведе в американски военен обект, мястото е било избрано поради трудности при намирането на сигурно и достъпно място по време на пиковия туристически сезон в Аляска

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Сигурността на руския президент Владимир Путин в Аляска ще се осигурява от неговите лични служители, заедно с агенти на "Сикрет сървис" на САЩ. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на бивш служител на американските тайни служби.

"Те са професионалисти в правоприлагането и ще направят всичко възможно, за да гарантират, че лидерите на техните страни са напълно защитени", увери бившият служител Робърт Макдоналд. Служителят, който е служил в "Сикрет сървис" повече от 20 години, заяви, че политическите различия не пречат на сътрудничеството в областта на сигурността.

Още новини от Украйна

Путин ще посети Анкъридж в петък за среща на върха с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, която вероятно ще се проведе в съвместната база на американските военновъздушни и сухопътни сили Елмендорф-Ричардсън.

Въпреки първоначалното нежелание срещата на върха да се проведе в американски военен обект, мястото е било избрано поради трудности при намирането на сигурно и достъпно място по време на пиковия туристически сезон в Аляска. Разглеждани са и други градове, сред които Джуно и Феърбанкс, но Анкъридж се е очертал като единствената опция, която отговаря на изискванията за сигурност.

Малко след като Тръмп потвърди мястото на срещата на върха миналата седмица, помощникът на руския президент Юри Ушаков посочи, че Кремъл се надява следващата среща да се проведе на руска земя.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    47 17 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #24, #25, #27, #35, #59, #89, #111

    08:45 13.08.2025

  • 2 Странна

    29 7 Отговор
    База са избрали! Това е базата с НЛО тата.

    Коментиран от #7

    08:46 13.08.2025

  • 3 Дон Корлеоне

    14 37 Отговор
    Хаяско няма да излезе от бункера.

    08:46 13.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    36 10 Отговор
    Тези дето "пазеха" Тръм, когато му бродираха ухото ли 🥸🥸🥸

    08:47 13.08.2025

  • 5 Тия са куку психопати

    39 11 Отговор
    Ще го пазят, руските служби за сигурност! Нали, после идва Тръмп в Москва, да се поклони на императора!😉

    Коментиран от #8, #32, #91, #94

    08:47 13.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хи хи

    14 32 Отговор

    До коментар #2 от "Странна":

    Ще изстрелят джуджето в орбита.

    Коментиран от #12

    08:47 13.08.2025

  • 8 бебето

    16 16 Отговор

    До коментар #5 от "Тия са куку психопати":

    Император в бункер не стои.

    Коментиран от #52

    08:47 13.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Промяна

    15 32 Отговор
    ПУТИН ДИКТАТОР УБИЕЦ ПАЗЕН ОТ САЩ ХАХАХАХА

    08:47 13.08.2025

  • 11 Злобното Джуджи

    14 41 Отговор
    Абсолютно сигурно е че Сикрет сървис ще охранява Путин и в Гуантанамо, а после в Хага, както охраняваха Садам и Милошевич !!! Путин само до кацне и го взимат под охрана 👍😁

    Коментиран от #14, #16, #17

    08:48 13.08.2025

  • 12 Няма

    35 7 Отговор

    До коментар #7 от "Хи хи":

    Зеленски няма да е на срещата.

    Коментиран от #42, #93

    08:48 13.08.2025

  • 13 Вовата

    15 10 Отговор
    Не трябва да се съгласява да ходи в Аляска, сатанистите може тайно да пробват някакво магнетронно или радиоактивно оръжие от разстояние .

    Коментиран от #29

    08:48 13.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 аz СВОПобеда80

    11 20 Отговор
    От какво ще го пазят?Нали бил смелчага?
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #22, #40

    08:50 13.08.2025

  • 16 Е пак сам си хареса

    20 5 Отговор

    До коментар #11 от "Злобното Джуджи":

    Неадекватния коментар !

    08:50 13.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 23 Отговор
    Същите тези ще сложат прангите на бункерния терорист, а в блатния халифат няма и да питат за него‼️

    Коментиран от #45

    08:50 13.08.2025

  • 19 Да е ясно!

    14 22 Отговор
    Ще пазят двойника на бункерния гном-фашист... ☝️😂

    08:50 13.08.2025

  • 20 Ако САЩ е страна на Закона

    14 28 Отговор
    Путин трябва да бъде арестуван по Заповед на Международният съд!!!

    Коментиран от #23, #107

    08:51 13.08.2025

  • 21 Злобното Джуджи

    5 10 Отговор

    До коментар #14 от "Оу, оу":

    Ти па как разбра ?Сега паля колата и тръгвам да търся Амет в Аджи Асан маала ,той работи безотказно .

    08:52 13.08.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 19 Отговор

    До коментар #15 от "аz СВОПобеда80":

    Страхливеца с ботокса ще бъде с два от ония куфари, ф ..екалните и бая памперси , знае, че Хага го чака‼️

    Коментиран от #26, #38

    08:52 13.08.2025

  • 23 реру

    18 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ако САЩ е страна на Закона":

    С Ако То единствено можеш да се маскираш и парфюмираш в случая .

    08:53 13.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Последния Софиянец

    8 16 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    А защо фалира три пъти, а в изгнилата ви матушка гладуваха и янките им пращаха пилешки крака за да оцелеят!?

    08:54 13.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Оди у

    6 17 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Русиа.

    Коментиран от #30

    08:55 13.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тити

    8 13 Отговор

    До коментар #13 от "Вовата":

    Ботокса е взел яко памперси, ще оцелее.

    Коментиран от #31, #33

    08:56 13.08.2025

  • 30 Злобното Джуджи

    8 6 Отговор

    До коментар #27 от "Оди у":

    А ти що не ходиш в к4ия ..з .

    08:56 13.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Още един неграмотен русофил

    6 15 Отговор

    До коментар #5 от "Тия са куку психопати":

    Не Тръмп поиска тази среща!

    08:57 13.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ъъъъъъъ

    15 4 Отговор
    "Екип от специалните части е елиминирал 42-годишния украински гражданин Стефан Орестович, жител на Киев и бивш служител на Министерството на отбраната на Украйна.

    Около 22:00 часа екип от специалните части щурмува бунгало на улица "Фронт“, близо до езерото Лусил, и застрелва 42-годишния Стефан Орестович, жител на Киев и бивш служител на Министерството на отбраната на Украйна. Той е бил и обучен снайперист, прекарал десетилетие в Силите за специални операции на украинската армия. Спец частите са били принудени да го застрелят, казва източник запознат с операцията, защото е насочил към тях оръжие, когато са нахлули в хижата. След като "заплахата" е била неутрализирана, в хижата са намерени два пистолета Sig P229, пушка Daniel Defense DDM4 AR с оптичен мерник и заглушител, както и експертно фалшифициран паспорт, който Орестович е използвал за влизане в САЩ."

    Дали това е истина, нямам представа, тъй като официалните канали все още мълчат

    Коментиран от #51

    08:58 13.08.2025

  • 35 Бай Тошо

    7 14 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Социализмът е едно недоносче.
    ДА ЧЕТАТ КУХИТЕ КОПЕЙЦИ!

    08:58 13.08.2025

  • 36 🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗

    6 14 Отговор

    До коментар #26 от "Ивайло Крачунов":

    Кабзон ще ви изнася концерт, бункерното и то ще на първия ред‼️

    Коментиран от #43

    08:58 13.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ха ХаХа

    7 3 Отговор
    Глупак прочети Марко Рубик тук и се гръмни

    09:00 13.08.2025

  • 40 Атина Палада

    6 9 Отговор

    До коментар #15 от "аz СВОПобеда80":

    Колко да е смелчага, 4та година се крие под миндера в калните мазета!

    09:00 13.08.2025

  • 41 Я пък тоя

    5 7 Отговор
    Страхотна новина!
    Сън не ме хващаше да разбера кой и как ще охранява Тръмп и Путин.
    Сега ще спя спокойно.
    А някой знае ли, тази охрана Путин и Тръмп ли пазят от хората или пази хората от Тръмп и Путин?

    09:01 13.08.2025

  • 42 Ама

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Няма":

    ако се нашмърка , може да се направи на камикадзе...

    Коментиран от #48

    09:01 13.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ю ЕС ЕЙ

    5 11 Отговор
    Малко гавра с късият(152 см. без токчета) .Иначе срещата с напълно излишна.Но за гавра бива.

    09:01 13.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Трябва

    7 5 Отговор

    До коментар #42 от "Ама":

    Само да хванат Зеленски за ухото и да го завлекат в ъгъла, където ще стои наказан докато мъжете си говорят!

    Коментиран от #53

    09:09 13.08.2025

  • 49 Механик

    3 1 Отговор
    А катюши ще има ли?

    Коментиран от #54

    09:10 13.08.2025

  • 50 Механик

    7 11 Отговор
    Вова стана като цветарка, като магистралка на повикване ,..кърши женствено пръстенца и се навежда услужливо
    Ха-ха-ха
    А ние се кълнехме в нея

    Коментиран от #82

    09:10 13.08.2025

  • 51 гайтанджиева

    4 10 Отговор

    До коментар #34 от "Ъъъъъъъ":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #57

    09:11 13.08.2025

  • 52 Памперс такси

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "бебето":

    Не съм Император ве, бакшиш съм.

    09:13 13.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Злобното Джуджи

    5 6 Отговор
    Ако Тръмп държи срещата наистина да се състои би трябвало да прати Еър Форс 1 Boeing 747-200B, щото патравия Илюха-96 300ПУ може и да не стигне далечна Аляска 😁

    09:16 13.08.2025

  • 56 Бесни Страшни Пенсии

    3 3 Отговор
    Тия и двамата миришат на...свещи и гнило

    Коментиран от #60

    09:19 13.08.2025

  • 57 Ъъъъъъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "гайтанджиева":

    "На 7 август специалните части се срещат с агенти на Тайните служби в Анкъридж, за да изготвят планове за откриване на потенциалния убиец.

    Тайните служби, твърди източникът, са се разпръснали из Уасила, сравнително малък град с население от само 3000 постоянни жители, и са рсзпотвали местните жители дали през последните няколко дни в града са се появявали непознати.

    За убиец, Орестович не е бил особено дискретен. Служители на два местни ресторанта съобщили на Тайните служби, че мъж на средна възраст, слаб и висок около 190 см, със силен източноевропейски акцент, се е хранил в заведенията им и е отседнал в малка хижа близо до езерото Лусил.

    Следвайки уликите, Тайните служби оглеждат бунгалото и проверяват регистрационните номера на KIA Soul, паркиран отвън.

    Колата е наета от Enterprise Rent-a-Car на международното летище Анкъридж, а наемателят го е наел, използвайки фалшиви документи за самоличност – международна шофьорска книжка и чуждестранна Mastercard със съвпадащи имена."

    09:19 13.08.2025

  • 58 Тошо

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Т Живков":

    Не обиждай хората бе, това че си на друго мнение си е твой проблем.Аз също подкрепям мнението на човека който обиждаш.

    09:20 13.08.2025

  • 59 "Една боза от шест стотинки":

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Заплата от 130лв.(справка НОИ, 1972г.) и боза от 6ст. Заплата 2600лв. т. е. 20 пъти по-висока бозата трябва да е 1,20лв. за бозичка от 250гр. Сега литър боза е 2-3лв. и малката бозичка ще струва 2,5ст.-3,75ст.

    Коментиран от #63, #66, #69, #85

    09:20 13.08.2025

  • 60 Възрожденец

    2 5 Отговор

    До коментар #56 от "Бесни Страшни Пенсии":

    Тези и двамата са с единия крак у....ендъка)))) Не се знае изобщо дали ще...видят слънцето отново ))))

    Коментиран от #61, #64

    09:22 13.08.2025

  • 61 Майстора

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Възрожденец":

    Дай боже да ни се пресекат скоро пътищата ,така хубаво ще те възродя с теслата .

    09:24 13.08.2025

  • 62 Циркове за глупаци

    4 3 Отговор
    Ще се срещнат хората, ще си поговорят и те това е. Иначе е ясно, че Путин ще спре като Русия си изпълни целите, а САЩ не иска да спира войната, защото с нея дои Европа като дойна крава. Всичко останало са циркове за по глупавите.

    09:27 13.08.2025

  • 63 1232

    5 5 Отговор

    До коментар #59 от ""Една боза от шест стотинки":":

    Колко кора в България вземат чиста заплата от 2600лв. ?В София може и за над 3000лв. да работят някой, но в останалата част от страната заплатата е от минимална да максимум 1500-1600лв.Така че сметката ти нещо не излиза.

    Коментиран от #88, #101

    09:27 13.08.2025

  • 64 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Възрожденец":

    Шπоо рря яко заарски минн дилли от околните села безплатно ,нъл тъй .

    09:28 13.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от ""Една боза от шест стотинки":":

    Верно ли "малката бозичка ще струва 2,5ст.-3,75ст."
    Що се правиш на ДВЕ СТОТИНКИ И ПОЛОВИНА🤣🤣🤣

    Коментиран от #104

    09:30 13.08.2025

  • 67 Помнете 1444 битката край Варна

    3 1 Отговор
    Владислав Варненчик

    Коментиран от #74

    09:30 13.08.2025

  • 68 Правоспособен скотоидиот от паветата

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Кои са...мъжете? ))))":

    Кажи им колежке, всички мъже нас трябва да чаластрят а не жените!

    09:32 13.08.2025

  • 69 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 3 Отговор

    До коментар #59 от ""Една боза от шест стотинки":":

    Дай сега статистика колко струва преглед, подготовка и поставяне пломба на зъб сега
    ( колко пломби с една заплата) и колко през 1972 г. ❓❓❓
    Че ми стана интересно🤔

    Коментиран от #79, #83

    09:41 13.08.2025

  • 70 Отвратен

    5 2 Отговор
    Каква ирония , Вместо да го арестуват Те ще го пазят !?

    09:44 13.08.2025

  • 71 Между САЩ и Русия

    2 4 Отговор
    кипи безсмислен труд! Тръмп е срам! Нека се мъчат, нищо няма да постигнат, ЕС И УКРАЙНА няма да признаят напъните на Тръмп.

    Коментиран от #72, #76

    09:45 13.08.2025

  • 72 ЕС и Украйна са никой

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "Между САЩ и Русия":

    Ако до сега не си разбрал, кога?

    09:49 13.08.2025

  • 73 планЪ

    5 1 Отговор
    от Аляска директно в Гуантанамо където му е мястото

    09:49 13.08.2025

  • 74 Историк

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "Помнете 1444 битката край Варна":

    Да те открехна в едни детайли с които може би не си запознат,първо полсколитовско -унгарските войски имат значителен превес в битката ,но след като е прекарана по море 100000 души войска на османски васали от Мала Азия с помоща на флотата на френския крал,те губят битката а крал Владислав е убит .

    Коментиран от #86

    09:50 13.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Икономист

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Между САЩ и Русия":

    Абе кой ги брои за 6ливва измислените васали пионки от ЕС ?

    09:52 13.08.2025

  • 77 Амет

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Ицо":

    Ицо на сухо с поръсен с пясък в дивия ръггали ли са те ?Е сега вече удари Бинго!

    09:53 13.08.2025

  • 78 Путин

    4 1 Отговор
    закъса на фронта. Голямото лятно настъпление на руснаците се спихна. Време е Тръмп пак да го спасява. Както миналата зима.

    Коментиран от #84

    09:56 13.08.2025

  • 79 Пак аз бе!

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Путинофилите имате по 8 зъби.

    09:56 13.08.2025

  • 80 Сикрет сървисиз

    2 1 Отговор
    Ще пазят на Путин рязиновая жопа :)))))

    09:57 13.08.2025

  • 81 Европа

    3 2 Отговор
    предлага спиране на огъня, гаранции за мир по фронта и начало на преговори, които да решат всички въпроси.
    Тръмп и Путин искат да решат въпросите веднага и да подпишат мирен договор, без Украйна и ЕС да участват в преговорите! Тръмп повтаря изцяло руския наратив. Путин иска практическа капитулация на Украйна. Тръмп и Путин се смятат а някакви началници на света , които имат право да го поделят! Подобна тъпотия не е за вярване !

    09:57 13.08.2025

  • 82 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Точен сте господине 👌.Вовата го влачат като панаирджийско мече на синджир.Насам натам.

    09:58 13.08.2025

  • 83 Ха ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Едно време какви пломби имаше и какви дъвки "Идеал"? Слагаш пломба с цвят на дъното на тиган, лапваш една дъвка "Идеал" и пломбата пада. Пък ако знаеш, какви цветни метали имаше в тия пломби...

    09:59 13.08.2025

  • 84 И марсианците идват

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Путин":

    Детска радост, розови бонбонки. Щом опряха до деца......

    10:00 13.08.2025

  • 85 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от ""Една боза от шест стотинки":":

    Вие ми върнете Бай Тошовото време а не правете сметки

    Коментиран от #87

    10:02 13.08.2025

  • 86 Друг историк

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Историк":

    По онуй време армиите са били по 8-10 000 максимум 15-20 000 души. Какви са тия глупости, които пишеш? 100 000!!! Особено след цял век чума - 100 000 това сигурно е половината население на Полша.

    10:02 13.08.2025

  • 87 Нямаш проблем

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Изкарай скелета на Бай Тошо и го накарай да прочете една реч на Пленум, че социлализъма е едно недоносче и времето ще се върне.

    Коментиран от #109

    10:03 13.08.2025

  • 88 Синоптик

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "1232":

    Като гледам, какви автомобили се карат, и то по 2-3 коли и хотелите пълни - бая народ ще да е!

    10:04 13.08.2025

  • 89 коми терористи

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    В този период в който описваш България е под руско робство и това е най-мракобесния период в историята ни.За този мракобесен период българите живеят в концлагер пълен с доносници,изолирани от света и развиващи се с 100 години след света.Като видим нещо западно по витрините на корекомите го гледаме все едно идва от друга планета.Бедност,изостаналост и npимитивност.На всичкото отгоре за тези 45 години България претърпява 3 фалита ! Цели 3 фалита !! Няма да забравим,няма да простим ! Никога повече.

    Коментиран от #96

    10:06 13.08.2025

  • 90 Цвете

    2 1 Отговор
    От кого ще го пазят? Нали отива на приятелска среща? Сигурно има бели мечка. 🙃

    10:08 13.08.2025

  • 91 ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тия са куку психопати":

    Като прочетеш "руски служби за сигурност" и да ти стане смешно направо хахахах.Какви руски служби за сигурност ,какви пет лева.Тея кухи колхозници са по-зле подготвени и въобще знаещи какво се случва от нашите родни милиционери дето регулират светофарите.

    Коментиран от #99

    10:09 13.08.2025

  • 92 само питам

    1 1 Отговор
    а бе нали са любимци на народа каква охрана от кого ще ги пазят

    10:09 13.08.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Онзи

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "бункерен nлъх от кремъл":

    Суссс бре смррррдляk,иди наХ Суу Каа 3пррр ливваа.

    10:13 13.08.2025

  • 96 Преди да драскаш

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "коми терористи":

    си изясни какво означава робство.

    10:13 13.08.2025

  • 97 факуса

    0 0 Отговор
    ха ха тръмп два пъти го стреляха под тяхна охрана

    10:13 13.08.2025

  • 98 Ами не

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "бункерен nлъх от кремъл":

    Нещата не стават като при теб по детски глупаво.

    10:14 13.08.2025

  • 99 Ама допряха

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "ха ха ха":

    да те изкарат теб да се излагаш. 😄

    10:15 13.08.2025

  • 100 Дълъг живот за гросмайстора

    1 3 Отговор
    В.В.Путин. Има много розова шлака за изрязване и почистване.

    10:16 13.08.2025

  • 101 Тия 130лв.

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "1232":

    през 1972г. (годината в която е пуснат филма "Момчето си отива") са също брутна заплата без данъците. Сценарият на филма ще е писан поне 2г. преди това (средна брутна заплата 123лв.през 1970г.). Москвича струваше 4500лв., или 35 заплати. Я сметни сега за 35 заплати по 2600лв. каква кола ще си купиш - 35 по 4500 равно на 157500лв. Да смятам ли за телевизор, пералня които струват една минимална пенсия от 630лв?

    10:17 13.08.2025

  • 102 Червен кхмер

    1 1 Отговор
    Дано има по точен стрелец от онзи, който оцени по ухото чичо Дончо

    10:21 13.08.2025

  • 103 Цък

    0 0 Отговор
    Пълни глупости и подвеждащо заглавие. Путин ще бъде охранвван от руснаци, а краварите ще пазят тоалетните и Тръмп.

    10:21 13.08.2025

  • 104 Знам, че

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    не си добър по математика. Дано разбереш тия сметки. 130лв делено на 0,24лв(литър боза) е 542л. боза. 2600лв. делено на 2лв. е 1300л. дори 867л. при цена 3лв/л., пак повече е сега от умилителните 6ст.

    10:24 13.08.2025

  • 105 Факт

    0 1 Отговор
    За 14 август в Анкъридж, в американския щат Аляска, е насрочен протест заради срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския автократ Владимир Путин.
    Това съобщиха организаторите на събитието – Stand Up Alaska

    От гражданската инициатива организират протест и на 15 август - с послания в подкрепа на Украйна и искания за връщане на похитените от руснаците украински деца.

    Протестиращите са решени да покажат, че са против „присъствието на международния военен престъпник“ Путин в техния щат.

    „Президентът (на САЩ) отправи покана към Путин и ние се събираме, за да изпратим ясно послание както на Тръмп, така и на Путин: Аляска твърдо се противопоставя на авторитаризма.“ – се казва в съобщението на организаторите.

    10:24 13.08.2025

  • 106 Притеснително

    0 0 Отговор
    Тези за малко да опазят Тръмп на един митинг.

    10:24 13.08.2025

  • 107 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ако САЩ е страна на Закона":

    Галфон, САЩ не признават този съд и му наложоха санкции. Кой скоро ходи в САЩ обевен за арест от този смешен съд?

    10:25 13.08.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Той иска времето,

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Нямаш проблем":

    а не бозата. Иска си Х @ Й от тошовото време.

    10:27 13.08.2025

  • 110 Нямат край

    0 0 Отговор
    руският страх и позор, нямат...

    10:27 13.08.2025

  • 111 разкрит !

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    100% копейски Фейк !

    10:28 13.08.2025