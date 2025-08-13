Путин не отстъпва: Украйна да се изтегли и да забрави за НАТО

Русия заяви днес, че позицията ѝ относно спирането на войната в Украйна остава същата, както преди година, когато президентът Владимир Путин постави своите условия: Киев да изтегли напълно войските си от няколко ключови украински области и да се откаже от намерението да се присъедини към НАТО. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Очаква се Путин и американският президент Доналд Тръмп да се срещнат в петък в Аляска, първата среща между лидерите на САЩ и Русия от 2021 г. Основна тема ще бъде прекратяването на конфликта, като Тръмп вече заяви, че според него и двете страни ще трябва да си разменят територии, които понастоящем контролират.
В момента Русия контролира около 19% от територията на Украйна, включително целия Крим, цялата Луганска област, над 70% от Донецка, Запорожка и Херсонска област, както и части от Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област.
След публикации в медиите, че Вашингтон смята, че Путин може да направи компромис с териториалните си искания, говорителят на руското външно министерство Алексей Фадеев бе запитан дали има промяна в позицията на Москва. „Позицията на Русия остава непроменена и тя бе обявена именно в тази зала преди повече от година, на 14 юни 2024 г.“, заяви той, визирайки реч на Путин, произнесена тогава в Министерството.
В това изявление Путин поиска изтегляне на украинските сили от части от Донецка, Запорожка и Херсонска област, които тогава все още се намираха под украински контрол, както и официален отказ на Киев от членство в НАТО и ангажимент за неутралитет. Сред условията му бе и гарантиране на правата на рускоезичното население, заедно с признаването на „реалността“, че Крим, Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска области са част от Русия.
Путин настоя тези условия да бъдат закрепени в международни споразумения. Украйна отхвърли предложението като „абсурден ултиматум“ и подчерта, че никога няма да признае руската окупация, като се позова на признатите от повечето държави граници от 1991 г. При сегашната фронтова линия изпълнението на руските искания би означавало Украйна да отстъпи допълнително около 21 000 кв. км територия.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия трябва първо да се съгласи на примирие, преди да се обсъждат териториални въпроси. Той отхвърли руското изискване Украйна да изтегли войските си от Донбас и да изостави отбранителните си линии.
