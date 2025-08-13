Новини
Путин не отстъпва: Украйна да се изтегли и да забрави за НАТО
  Тема: Украйна

Путин не отстъпва: Украйна да се изтегли и да забрави за НАТО

13 Август, 2025 17:44

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • путин

Путин настоява за изтегляне на украинските сили от ключови региони и отказ от членство в НАТО

Путин не отстъпва: Украйна да се изтегли и да забрави за НАТО - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия заяви днес, че позицията ѝ относно спирането на войната в Украйна остава същата, както преди година, когато президентът Владимир Путин постави своите условия: Киев да изтегли напълно войските си от няколко ключови украински области и да се откаже от намерението да се присъедини към НАТО. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Очаква се Путин и американският президент Доналд Тръмп да се срещнат в петък в Аляска, първата среща между лидерите на САЩ и Русия от 2021 г. Основна тема ще бъде прекратяването на конфликта, като Тръмп вече заяви, че според него и двете страни ще трябва да си разменят територии, които понастоящем контролират.

Още новини от Украйна

В момента Русия контролира около 19% от територията на Украйна, включително целия Крим, цялата Луганска област, над 70% от Донецка, Запорожка и Херсонска област, както и части от Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област.

След публикации в медиите, че Вашингтон смята, че Путин може да направи компромис с териториалните си искания, говорителят на руското външно министерство Алексей Фадеев бе запитан дали има промяна в позицията на Москва. „Позицията на Русия остава непроменена и тя бе обявена именно в тази зала преди повече от година, на 14 юни 2024 г.“, заяви той, визирайки реч на Путин, произнесена тогава в Министерството.

В това изявление Путин поиска изтегляне на украинските сили от части от Донецка, Запорожка и Херсонска област, които тогава все още се намираха под украински контрол, както и официален отказ на Киев от членство в НАТО и ангажимент за неутралитет. Сред условията му бе и гарантиране на правата на рускоезичното население, заедно с признаването на „реалността“, че Крим, Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска области са част от Русия.

Путин настоя тези условия да бъдат закрепени в международни споразумения. Украйна отхвърли предложението като „абсурден ултиматум“ и подчерта, че никога няма да признае руската окупация, като се позова на признатите от повечето държави граници от 1991 г. При сегашната фронтова линия изпълнението на руските искания би означавало Украйна да отстъпи допълнително около 21 000 кв. км територия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия трябва първо да се съгласи на примирие, преди да се обсъждат териториални въпроси. Той отхвърли руското изискване Украйна да изтегли войските си от Донбас и да изостави отбранителните си линии.


Русия
Оценка 3.6 от 41 гласа.
Оценка 3.6 от 41 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    41 104 Отговор
    Мир няма да има докато Русия не се срути военно и икономически.

    Коментиран от #16, #22, #23, #129, #148, #185, #203

    17:45 13.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Луганск

    72 29 Отговор
    СВО ще продължи независимо от резултатите от срещата в Аляска


    Необходимо и достатъчно условие за наличието на демокрация от западен тип е постоянната готовност да се превзема чуждото, да се ограбва и убива, до тотален геноцид.

    Бомбардировките и концентрационните лагери се различават малко по последици от хибридните войни, придружени от разпадането на държавите и обезвреждането помежду им на всички срещу всички. Цветните революции, вдъхновени отвън, са от същата серия. Създаването и отглеждането на захранена опозиция, потоците от дезинформация по гьобелсовските модели, измислянето на фалшиви новини, провокациите и лъжливите обвинения – тези инструменти, които съществуват, впрочем, през цялата история, станаха основа и основа на така наречените западни демокрации.

    Зверствата на нацистите в компанията на цялата европейска глутница, японските милитаристи, английските и други европейски колонизатори, а сега, пред очите на целия свят, и израелците, от една страна, очевидно имат дълбоки вродени етнически признаци, от друга страна, получиха колосално развитие с присъединяването на всички тези държави към клуба на западните демокрации.

    СЛЕДОВАТЕЛНО ЗАПАДНИЯТ СВЯТ СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #46, #137

    17:46 13.08.2025

  • 4 Шопо

    69 31 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #89

    17:46 13.08.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    38 31 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    Коментиран от #120, #140, #160

    17:47 13.08.2025

  • 6 Ф17.5

    56 20 Отговор
    Слушайте господаря на света! Първото предложение е най изгодно! После се ловите за палците!

    Коментиран от #20, #97

    17:47 13.08.2025

  • 7 🙌🙌🙌🙌🙌

    10 3 Отговор
    👋👋👋👋👋

    17:47 13.08.2025

  • 8 Атина Палада

    28 57 Отговор
    братушките са нямали толкова смешен цар

    Коментиран от #33

    17:47 13.08.2025

  • 9 Това бе ясно

    59 15 Отговор
    от преди да почне СВО. Не случайно Путин толкова предупреждаваше. Тогава се правехте, че не го чувате. Сега това са реалностите.

    17:47 13.08.2025

  • 10 Пич

    60 14 Отговор
    Има два варианта
    1. Украинците слушат Путин и колкото и малко да са останали , оцеляват
    2. Украинците слушат Урсулианците , и ......

    Коментиран от #54

    17:47 13.08.2025

  • 11 Бат Вальо -Истинския

    22 46 Отговор
    патравата и спинозна руска армия 4 година се мъчи в Донбас

    Коментиран от #32, #40, #66

    17:48 13.08.2025

  • 12 Хаха

    21 56 Отговор
    Щом кацне в Аляска да го арестуват е предадат на ВСУ.

    Коментиран от #21, #30, #31, #52

    17:48 13.08.2025

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    50 22 Отговор
    респект
    Една РУСИЯ напълно ЗАНУЛИ и унизи жалкото НАТО

    17:48 13.08.2025

  • 14 Последния Софиянец

    14 36 Отговор
    Хаяско ще потропва с краченца,висейки на Червения площад

    17:49 13.08.2025

  • 15 Атина Палада

    42 20 Отговор
    Абе вие луди ли сте? Как ще отстъпи.Тук става въпрос за националната сигурност на Русия! Не сте ли чели за кубинката криза? САЩ ще позволят ли руски ракети на границата си?

    Коментиран от #47, #106, #130

    17:49 13.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Град Козлодуй

    49 16 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.

    17:49 13.08.2025

  • 18 Някой

    39 14 Отговор
    Украйна да влиза във военен съюз с Русия. Най-сигурният мир! И съм го казал от самото начало. Само че Зеленски и бандеровците пазят себе си.

    17:49 13.08.2025

  • 19 Промяна

    11 29 Отговор
    ХАХАХАХАХАХАХАХА ДИКТАТОРЪТ УБИЕЦ ХАХАХАХАХАХАХА ДОКОГА ТОВА

    17:49 13.08.2025

  • 20 стоян георгиев

    13 35 Отговор

    До коментар #6 от "Ф17.5":

    Кога да чакаме денацификацията и демилитаризацията на Украйна? Минаха четири години от нападението и 11 от агресията?половината от феновете на Путлер измряха от старост докато чакаха.жириновсли милия не издържа десет ваксини дето му биха...хахахах

    Коментиран от #29, #128

    17:49 13.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    26 10 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Наивник ,селски.Имало едни мъже ,по големи от тебе,ама Русия си е 1000 г там

    Коментиран от #38

    17:50 13.08.2025

  • 24 Атина Палада

    13 27 Отговор
    истината е,че от руснака войник не става

    Коментиран от #41

    17:50 13.08.2025

  • 25 Отгоре ми се казва

    9 23 Отговор
    Ще хванеш Зеленски за дедовият.

    17:50 13.08.2025

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 5 Отговор
    писна ми да слагам грях на душата да говоря срещу Русия

    17:50 13.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Искам скоро Украйна в НАТО

    13 24 Отговор
    а путин и русия тотално унищожени!!!

    Коментиран от #60, #102

    17:51 13.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хехе

    22 6 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    Дано това да не стане и дано някой шантавел да не реши да пусне ракетка по самолета на Путин. Тогава ще кажем: сбогом Путин, сбогом Европа, сбогом свят.

    17:51 13.08.2025

  • 31 Ф17.5

    25 5 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    Ти ли ще ходиш да го арестуваш,че желаещи йок?

    17:51 13.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Атина Палада

    21 11 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    КолежкЕ,най Великият е! Всички останали политици по света взети заедно.....са му до колената:)

    17:51 13.08.2025

  • 34 Наяждане нямат.

    9 17 Отговор
    Една шепа примаTи владеят най-голямата територия на планетата и ламтят за още.Освен това изкупуват имоти и в циливизования свят.

    17:52 13.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Атина Палада

    10 14 Отговор
    Путин ще напълни няколко куфарчета пред Тръмп

    17:53 13.08.2025

  • 38 стоян георгиев

    10 24 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Русия от сто години се свива и се прецаква.изчезна като страна 1917 и се появи с половината си територия през 1991.явно обаче процеса на падение ще.продъшжи.

    Коментиран от #51

    17:53 13.08.2025

  • 39 Няма такова унижение

    12 20 Отговор
    като руското. Ако това е вярно, значи наистина Русия се отказва от изпълнение на целите на СВО. С това признава, не само, че не е в състояние да ги постигне по какъвто е да е начин, но и че тези 1 300 000 руски войници са загинали напълно безсмислено, 1 трилион долара са хвърлени на вятъра и още над 2 трилиона долара пропуснати ползи също са били напразни.

    17:54 13.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Войната

    12 19 Отговор
    Ще свърши след като руските войски влязат в Мацква да потърсят сметка на джуджака за кръвопролитията

    Коментиран от #58

    17:54 13.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Дупин

    3 8 Отговор
    Иначе,какво ?

    17:55 13.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 А ди

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Аспакойся ,щи давам бибата

    17:56 13.08.2025

  • 48 С мас(З)ка

    21 6 Отговор
    Който побеждава, той диктува условията. Дончо се опитва да спаси нещо, но европейците му пречат, а зеленото е неадекватно.

    17:56 13.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 стоян георгиев

    7 19 Отговор

    До коментар #40 от "аz СВО Победа80":

    Заразяват се от хомосекс както и слаба хигиена.в руската армия вземат огромно количество затворници болни от жълтеница СПИН ...Вагнер им слагаха специални гривни за да може при раняване да се пазят лекарите.сега обаче никой не го интересува и замразяванията са повече.

    Коментиран от #69, #88

    17:57 13.08.2025

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 5 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Хехе,иска Ти се ,селски,ама - нема стане,ха-ха-ха.Ей много си куф,хахахх.И щото сё свива и има среща с тръмп ,нали?Малииий,тяна,с пръс та е делал тейко Ти ,ххаахх

    Коментиран от #64

    17:57 13.08.2025

  • 52 Механик

    25 7 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    Е то само на това вече можете да се надявате- да арестуват Путин. Щото инак е видно, че ви попиля на бойното поле.
    Само дето това с арестуването на Путин е по-невъзмоцно дори от това да дойдат марсианци.
    Тва, розавките понита, как си представяте ареста на главата на най-силната ядерена държва??? М???

    Коментиран от #62

    17:57 13.08.2025

  • 53 CТАМАТ МАГАPЕТО

    7 3 Отговор

    До коментар #46 от "Град Козлодуй":

    вие нямате приятели, вие сте психично болен човек

    17:57 13.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Моля ви

    3 10 Отговор
    Текстописти,щадете копеите ,получават множествен оргазъм

    17:58 13.08.2025

  • 57 Пак ще го метнат

    4 4 Отговор
    Ако този приеме по-малко от руски бази в ГДР и Берлин, значи е глу пак!

    17:58 13.08.2025

  • 58 Преди време

    7 11 Отговор

    До коментар #42 от "Войната":

    Готвача беше тръгнал да им търси отговорност,но Димата и Хаяско офейкаха чак в Сибир.

    17:58 13.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Рублевка

    14 2 Отговор

    До коментар #28 от "Искам скоро Украйна в НАТО":

    И аз искам укрия в НАТО, че Путин най сетне да ги изпари с атома.

    17:59 13.08.2025

  • 61 Глупости

    7 14 Отговор
    Териториите нямат никакво значение за Русия. Още повече, че тя хвърли целия си ресурс в тази война, а тези територии не струват и 1% от финансовия ресурс, който Русия похарчи. Единственото, което има значение за Русия е Украйна да се демилитаризира, да няма военно производство за да не бъде бъдеща заплаха за Русия. Това може да стане само по един начин- Украйна да стане като Беларус, един вид марионетна държава, подчинена на Русия.

    Коментиран от #65, #75, #79, #84, #198, #205

    17:59 13.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Като

    7 3 Отговор
    Нещеш мира, има какво..... секира.

    17:59 13.08.2025

  • 64 стоян георгиев

    5 16 Отговор

    До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Щото е в криза.загуби Полша Финландия Украйна Беларус Казахстан Грузия Армения...кое ти е смешно че не разбрах а ?

    Коментиран от #76, #90

    18:00 13.08.2025

  • 65 Ааааааа нема,нема

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Глупости":

    Не палучилас.

    18:00 13.08.2025

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 5 Отговор

    До коментар #11 от "Бат Вальо -Истинския":

    Значи укробандеровците ги бие армия,която не става,а?хаххаххаххх.Ти помисли тогава укрите колко стават за нещо друго освен крадене,хахахх

    Коментиран от #87

    18:00 13.08.2025

  • 67 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 6 Отговор
    НЕМА КАК ДА СИ СЛАГАШ ВОЕННИ БАЗИ С ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ ПОД НОСА НА РУСИЯ И ТЕ ДА НЕ НАПРАВЯТ НИЩО САМО,ЧЕ ПРОПАГАНДАТА НА ЗАПАДА НЕ ВИ ГО КАЗВА!!!!

    18:00 13.08.2025

  • 68 стоян георгиев

    2 9 Отговор

    До коментар #59 от "Е как няма бе стоенче":

    Пак питам имаш.ли семейство а муха?

    Коментиран от #80, #99

    18:01 13.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Няма край руското безсилие

    5 11 Отговор
    Няма...

    18:01 13.08.2025

  • 71 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #62 от "Олигофренн,":

    Няма какво друго да напише.

    18:01 13.08.2025

  • 72 Хахахаха

    8 17 Отговор
    Украйна да с изтегли от Украйна. Няма такава наглост. Но все пак показва, че рашите след 4 години война, не могат да асвабадят териториите които са анексирали, та се налага тръмпоча да им помага да принудят ВСУ да се изтегли! Това ли е пабедата, копейки?

    18:02 13.08.2025

  • 73 а стига бе

    6 13 Отговор
    това не може да е сериозно, Путин се отказва официално от денацификацията и демилитаризацията на Украйна, явно Русийката наистина е сдала багажа 😅

    Коментиран от #81

    18:02 13.08.2025

  • 74 Зеления

    14 6 Отговор
    Може да се позоваваш на границите, признати през 1991-а година, само ако си изпълнил условията, при които са се подписали тези граници. Че малко полска работа става - искат си Източна Полша, но без да връщат територии на Германия. Ще видим какво ще се случи в петък. Мен ме изпълва мястото - Аляска! Далеч и от Европа, и от Украйна. Много символично. Без Европа на преговорите и с подписаните от Урсула договори - Европа де факто и де юре изглежда вече капитулирала. Остава само да го разбере и да го оповести по Канал 1, ЛГ-БТВ и Нова.

    18:02 13.08.2025

  • 75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 5 Отговор

    До коментар #61 от "Глупости":

    Населението и полезное ископаеми от территориите всичко върнаха.А и Ти не съди по американските харчове.Руското оръжие е по евтино и в пъти по добро

    Коментиран от #83

    18:02 13.08.2025

  • 76 Алексбг

    13 3 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    Тихоо,тихо бе муха ,явно много на сериозно си се взел бе пазвантин !

    18:02 13.08.2025

  • 77 Е иии

    6 11 Отговор
    Руснаците са големи шикибойци,за четири години три села ,и много български фенове

    18:03 13.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 !!!

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "Глупости":

    Една ЗАС,заедно с горивото струва 400млрд $.
    Научи смятанието.

    Коментиран от #195

    18:03 13.08.2025

  • 80 Та не чух стоенче

    9 4 Отговор

    До коментар #68 от "стоян георгиев":

    Кой ще сриваш на следващата война на злот9о САЩ? 😄Кой стоенче безродно?

    Коментиран от #85

    18:04 13.08.2025

  • 81 хаха🤣

    4 10 Отговор

    До коментар #73 от "а стига бе":

    напълно сериозно е, Рашката беше дотук 🤣 жалко, че всички надежди на копейките бяха разбити на пух и прах 🤣🤣🤣

    18:04 13.08.2025

  • 82 Тръмп

    7 2 Отговор
    и слугите му трескаво готвят оправдания за пълния си провал в " сделките" , които уж щяха да спрат войната!
    Тръмп се готви да си измие ръцете като един Пилат! Нито ЕС, нито Украйна ще приемат руските условия. Аматьорите в Белия дом объркаха всичко, което можеше да се обърка!

    18:05 13.08.2025

  • 83 стоян георгиев

    4 11 Отговор

    До коментар #75 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кое руско оръжие е по добро? Дай някое руско оръжие дето предпочитат пред американското!

    Коментиран от #98

    18:05 13.08.2025

  • 84 Морския

    6 8 Отговор

    До коментар #61 от "Глупости":

    А това че две нови държави влязоха в НАТО си е автогол за многоходовия бакшиш. НАТО е на 160км от питер.и има 1200км обща граница

    Коментиран от #139

    18:05 13.08.2025

  • 85 стоян георгиев

    2 6 Отговор

    До коментар #80 от "Та не чух стоенче":

    Питах те принтер имаш ли семейство?

    Коментиран от #96

    18:05 13.08.2025

  • 86 Факти

    9 11 Отговор
    Тия 19% Русия ги контролира от април 2022 г. Който не вярва да го провери сам. В началото беше стигнала 27%, но след това загуби 8%. Над три години буксува на едно място. Никакъв мир. Русия няма сили за повече. Украйна изобщо не получава адекватна помощ, с която да предприеме офанзива. Хвърлят й трохи колкото да държи Русия на едно място. Трябва само воля, да й дадат далекобойно оръжие и Русия ще клекне. Там вътрешното недоволство е огромно. Путин няма да го търпят вечно. На хората вече им писна от него.

    Коментиран от #121

    18:06 13.08.2025

  • 87 Дааа

    5 7 Отговор

    До коментар #66 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Само руснаците стават ,4 години ,две села

    Коментиран от #92

    18:06 13.08.2025

  • 88 доктор

    9 3 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    А ти редовно гривната носиш ли си ,че като гледам тук много мераклии имаш ?

    18:06 13.08.2025

  • 89 Град Козлодуй

    6 11 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    18:06 13.08.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Град Козлодуй

    6 12 Отговор
    Русия е просто един полумъртъв васал на Китай.

    18:06 13.08.2025

  • 92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 8 Отговор

    До коментар #87 от "Дааа":

    Две села,- на ден

    18:07 13.08.2025

  • 93 Путин

    2 9 Отговор
    го е яд, че и днес на превзе Покровск и Часов Яр и пак налага ултиматуми! Никой, освен факти, не се впечатлява!

    Коментиран от #100

    18:07 13.08.2025

  • 94 Рублевка

    9 3 Отговор
    Ядрените удари са полезни за здравето. Биха спасили ненужни жертви на руската армия. Довеждат да незабавна капитулация и намаляване на загубите в жива сила. Досега убитите укри са над два милиона. При ядрени удари и капитулация щяха да са по-малко.

    18:07 13.08.2025

  • 95 Механик

    6 3 Отговор
    Чак тази нощ укротроловете ще изкипят боба от напън.
    Сабахлян ша има изгорели гарнитури, повлекли бутала, криви биели и ще мирише на опечено масло.
    Пилешките им сърчица няма да могат да понесат загубата на Покровск. Ще бесуват цяла нощ и ще им кипне охлаждането.

    Коментиран от #109

    18:08 13.08.2025

  • 96 Чакам отговор безродно стоенче

    8 2 Отговор

    До коментар #85 от "стоян георгиев":

    Кой ще сриваш на следващата война на злото САЩ? Просттт въпрос стоенче, съставен от твоята простотия. На нищо ви прави САЩ глупачетата.

    Коментиран от #101, #114

    18:08 13.08.2025

  • 97 Така е

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ф17.5":

    Господаря каза на Пусин, че ако не слуша, ще му спре кранчето на петрола. И ето мигновен резултат - Пусин тича с 200 към Аляска, да се моли на Тръмпича

    Коментиран от #104

    18:08 13.08.2025

  • 98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 2 Отговор

    До коментар #83 от "стоян георгиев":

    Напредъка и победите на Руската армия ,показват че тяхното оръжие е по добро.Ако си мислиш че Това става с чипове от перални или лопати и Ти пречат храстите,бегай улево

    Коментиран от #105

    18:09 13.08.2025

  • 99 Иво

    6 2 Отговор

    До коментар #68 от "стоян георгиев":

    Злите езици говорят ,че си бил тесняк,верно ли е ,че се заинтриговах ?

    Коментиран от #108

    18:09 13.08.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 да ти кажа честно

    3 8 Отговор

    До коментар #28 от "Искам скоро Украйна в НАТО":

    Русия няма нужда някой да я унищожава, тя сама се унищожава много успешно. Нагледно видяхме как става.

    18:11 13.08.2025

  • 103 Ще има дръж се Вова за канатите

    2 6 Отговор
    Путйо, това, което искаш няма да доживееш да го видиш.

    18:11 13.08.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #98 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Напр дъла и победата на руската армия не са се случили а Русия воюва със страна дето е двадесет пъти по малка и с четири пъти по малко население.освен това Русия има цели сектори оръжие което Украйна не притежава и в пъти повече.до нападението Русия се водеше втората сила в света.

    Коментиран от #115

    18:12 13.08.2025

  • 106 Мишел

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    До 15 август Украйна ще организира кървави провокации в украински градове и селища и ще обвини Русия във военни престъпления. Атентатите са оръжията на губещата страна във войната.
    Опит чрез лъжи за организиране световен натиск срещу Русия.

    Коментиран от #111, #127

    18:12 13.08.2025

  • 107 град Софея

    0 4 Отговор
    Това е някаква лъжа и пропаганда. От Кремъл казват съвсем различно нещо.

    " За да спре войната Путин ще поиска изпълнение на целите на СВО - връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. По-специално, това би означавало забрана на Украйна за военно сътрудничество със Запада, установяване на проруско правителство в Киев, ограничаване на отбранителния потенциал на Украйна. Само това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за Русия. "

    18:12 13.08.2025

  • 108 Като май....

    3 5 Отговор

    До коментар #99 от "Иво":

    .....ка ти.
    Руската
    К юрва

    Коментиран от #124

    18:12 13.08.2025

  • 109 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #95 от "Механик":

    Покривало няма да падне скоро.ще измре бая руснак още .вероятно повече от бахмут.

    18:13 13.08.2025

  • 110 Древен

    6 3 Отговор
    Що пишете лъжи и откровени глупости бе...
    Да сте поглеждали скоро картата с колко се е стопила Укра...?
    Не са 19% в никакъв случай...
    Около 27..28% може да са вече...
    Само за дни взимат 120кв км...

    Коментиран от #116, #117

    18:14 13.08.2025

  • 111 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #106 от "Мишел":

    Нищо подобно няма да се случи.

    18:14 13.08.2025

  • 112 болгарин..

    5 3 Отговор
    Колкото по наближава срещата в анкоридж на двете велики сили..толкоз повече урсулците и бг.бандреците..пощуреват и пенясват от злоба-а зеленио им носи кърпички за пенята..

    18:15 13.08.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #96 от "Чакам отговор безродно стоенче":

    Само едно не разбирам,защо те оставят да ги пишеш тия щуротии? Вероятно от хуманизъм...хахахаха

    Коментиран от #123

    18:15 13.08.2025

  • 115 И Русия си е сила стоенче

    7 3 Отговор

    До коментар #105 от "стоян георгиев":

    Щом опряха до глупачета като теб с лъжи и ниско интелигентна пропаганда да я борят, значи стоенче Русия е голяма сила. Това стоенче ти и другите глупачета показвате. 😄

    18:16 13.08.2025

  • 116 Копейка

    1 2 Отговор

    До коментар #110 от "Древен":

    На нас тука каква ни е далаверата?

    18:16 13.08.2025

  • 117 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #110 от "Древен":

    Коя карта гледаш?

    Коментиран от #155

    18:16 13.08.2025

  • 118 Хм...

    4 3 Отговор
    Изолирайте руснаците, тотално! Никаква търговия, никакви взаимоотношения! Същото да важи и за тези, които все пак са решили да правят далаверки с тях.

    18:16 13.08.2025

  • 119 ВЗРИВЯВАЙ

    2 1 Отговор
    АЛЬОША

    18:16 13.08.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 ....

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Факти":

    Тези територии Русия си ги контролира още 2014. Затова и аз не вярвам, Путин да е толкова глупав, че за едно парче земя, което дефакто вече контролира, да пожертва такъв огромен човешки и финансов ресурс. Това е огромно прецакване за Русия.
    100% ще иска проруско правителство в Украйна, и контрол над държавата, всичко останало е равносилно на загуба за Русия, при това много голяма загуба.

    Коментиран от #150, #176

    18:17 13.08.2025

  • 122 пиночет

    5 1 Отговор
    В същия момент Путин разбра колко са безполезни нашите путинофили,той ги покани да се бият или да работят за него, нито един от тях не отиде -ЗЕРО,тоест нашите копейки са плямпачи на празни приказки!

    Коментиран от #132, #146

    18:18 13.08.2025

  • 123 Кои щуротии стоенче

    2 1 Отговор

    До коментар #114 от "стоян георгиев":

    Ти пишеш простотии, питам те кой ще унищожаваш на следващата война на злото САЩ и естествено отговор на простотията си нямаш. 😄 Та сега още един въпрос. Кое са щуротиите. 😄 На нищо ви прави САЩ евтините глупачета.

    Коментиран от #125

    18:18 13.08.2025

  • 124 Иво

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Като май....":

    Стуенчо,кажи ако си наистина тесняк имам хубава оферта за теб ,щедър съм и подмпари ще останеш .

    18:18 13.08.2025

  • 125 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Кои щуротии стоенче":

    Хахахах

    Коментиран от #136

    18:19 13.08.2025

  • 126 Световна война

    2 1 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #135

    18:19 13.08.2025

  • 127 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #106 от "Мишел":

    Едва ли.Нали знаеш,че всичко се вижда отгоре....
    Ако беше предишната администрация в САЩ...да,щяха да направят нова Буча..Обаче сега ..не вярвам!

    18:19 13.08.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 СРОЕНЧО

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    АМ ЧИ ЗНАЧИ МИР НЯМА ДА ИМА ДО КАТО РУСКАТА АРМИЯ НЕ СТИГНЕ ДО ПОЛША

    Коментиран от #141

    18:20 13.08.2025

  • 130 Смях,смях,смях

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Стратегическия глупак такива ги натвори.че подсигури 1200 км.граница със страна членка на НАТО,като по този начин бетонира военния си провал. Украйна ще е член на НАТО и ЕС!! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!

    Коментиран от #134, #175

    18:20 13.08.2025

  • 131 Цел

    3 3 Отговор
    Унищожаване на руската армия извън пределите на фашистката руска федерация.

    18:20 13.08.2025

  • 132 Бай Ганьо

    3 1 Отговор

    До коментар #122 от "пиночет":

    За нашите копейки остава

    Коментиран от #143

    18:20 13.08.2025

  • 133 Учуден

    3 0 Отговор
    Срам сте господа платени "патриоти", срам! Как може по теми за чужди държави всеки път да драскате с минимум 50% повече от българските теми? Срам и позор!

    Коментиран от #162

    18:20 13.08.2025

  • 134 ДрБр

    3 2 Отговор

    До коментар #130 от "Смях,смях,смях":

    Русия умре.

    18:22 13.08.2025

  • 135 Луд с картечница

    3 2 Отговор

    До коментар #126 от "Световна война":

    Няма кой и да ги пита хохохолите дали дават или не дават ,само як qтек и да видиш как ще омекнат .

    Коментиран от #144

    18:22 13.08.2025

  • 136 Чакам отговор стоенче

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "стоян георгиев":

    Кой ще унищожаваш на следващата война на злото САЩ стоенче? Просто въпросче, от просто коментарче.😄

    18:22 13.08.2025

  • 137 Любопитния

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Луганск":

    Ти пил ли си вода някога през живота си бре?

    18:22 13.08.2025

  • 138 Факт

    4 2 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в зимна униформа на горски пазач, шуба и ушанка, за да си подготви раницата с памперси, за пътуване в Аляска, някогашна руска територия, вече принадлежаща на САЩ 🤣

    18:22 13.08.2025

  • 139 Факти

    5 2 Отговор

    До коментар #84 от "Морския":

    Не е 1200 км общата граница. Само с Финландия е 1340 км. Имаш горе 200 км с Норвегия, а надолу с Латвия и Естония 280 и 290 км. Общо стават 2110 км. В Балтийско море отвсякъде НАТО. В Черно море същата работа. НАТО не е никакъв проблем за Русия и всички го знаем много добре. Никой няма да нападне държавата с най-големия ядрен арсенал на планетата. Просто Путин го хвана яд, че Украйна отхвърли руския ботуш. Това е най-голямата държава в Европа. По-голяма е от Франция и има много ресурси. Като ги изсипе в Европа и Русия губи влияние и пари. Затова Путин я нападна - за да не може да разработи залежите на газ, нефт и редки метали, което ще е супер за Европа и Украйна като част от нея. Путин искаше Европа да е зависима от него. Войната реално е на Путин срещу Европа, а Украйна като част от нея. В момента Путин окупира територия на ЕС, където Украйна неизбежно ще влезе.

    Коментиран от #145

    18:22 13.08.2025

  • 140 Виждащ

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Зелен клоун на бял кон седеше
    30 си сребърника броеше
    С бяло си нос пудреше
    Бели кахъри обсъждаше и ...
    Бяло бъдеще обещаваше.

    Кафяв се оказа коня му,
    Кафяв и панталоня му,
    С кафяво-бандерска политика
    Настъпал е успешно мотика.

    Белобради хора му казваха,
    И път правилен показваха
    - Бял байрак бързо да извади,
    Щот бял ден няма да свари.

    Но за целта се изискват "топки",
    а той ги изгуби в нощта потна
    когато капакът на пианото хлопна.

    18:23 13.08.2025

  • 141 Сметах,сметах

    3 0 Отговор

    До коментар #129 от "СРОЕНЧО":

    Вече трябваше да са достигнали поне до Ламанша.

    18:23 13.08.2025

  • 142 Бай Ганьо

    3 2 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    18:24 13.08.2025

  • 143 Гай Баньо

    3 4 Отговор

    До коментар #132 от "Бай Ганьо":

    Най хубавото е че нашите козячета пак ще яхнат дебеуиа на сухо .

    Коментиран от #151, #154

    18:24 13.08.2025

  • 144 А бе

    0 2 Отговор

    До коментар #135 от "Луд с картечница":

    Що не си я положиш тази картечница на някое по топло и по тъмно място,та да мируваш?

    18:25 13.08.2025

  • 145 Гоуеми глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #139 от "Факти":

    дрънкаш.

    18:25 13.08.2025

  • 146 Митрофанова

    1 2 Отговор

    До коментар #122 от "пиночет":

    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    18:26 13.08.2025

  • 147 Читател

    0 3 Отговор
    От моя гледна точка ще се договорят Путин и Тръмп. След това ще сменят Зеленски, за да може друг да подпише капитулацията

    18:26 13.08.2025

  • 148 СРОЕНЧО

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    АМ ЧИ ЗНАЧИ МИР НЯМА ДА ИМА ДО КАТО РУСКАТА АРМИЯ НЕ СТИГНЕ ДО ПОЛША

    18:27 13.08.2025

  • 149 Изненада

    1 1 Отговор
    В Русия има под 12000 българи. Вероятно от тях повечето възрастни, което може да се заключи че там българската общност е пречупена! В Украйна има около 200000 българи. В Молдова около 80000, като според източници тези с български корени може да достигнат и около 300000.

    Има причини в Русия българите да не могат да виреят. Някой може ли да каже тези причини?

    Коментиран от #158

    18:27 13.08.2025

  • 150 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #121 от "....":

    Стига с това проруско правителство пък и ти бе.
    Достатъчно е да отреже на Украйна излаза на Черно море и тя (Украйна)става безинтересна .Никой няма да й обърне внимание...
    Излезе инфо,че Одеска област и друга съседна да станат нещо като автономия ли ..и контрол над нея ще има Русия..Остатъчна Украйна няма да има излаз на морето...И това го каза някакъв от администрацията на Тръмп..

    Коментиран от #153, #168

    18:27 13.08.2025

  • 151 Сельо

    1 2 Отговор

    До коментар #143 от "Гай Баньо":

    Няма как,вие здраво сте го захапали.

    Коментиран от #157

    18:28 13.08.2025

  • 152 Гориил

    2 1 Отговор
    Войната в Украйна може всеки момент да ескалира в Трета световна война. И последната. Ако не разбирате това, сте обречени.Това е, което отличава войната в Украйна от всички останали войни на планетата.

    18:28 13.08.2025

  • 153 Изненада

    2 1 Отговор

    До коментар #150 от "Атина Палада":

    Кажете защо българите в Русия изчезват? Хайде като любите русията, кажете причините защо българската общност в Русия е подложена на осакатяване? Нали знаете че има причини! И те са абсолютно ясни. Но вие ще се сетите ли? Руският свят не предполага съществуването на други култури и народи! Затова Сталин нарежда превръщането на маса българи в македонци! Русизмът е имперска идеология за подчиняване и завладяване! Дори в Америка има около 380000 българи със църкви и училища. Вие числа можете ли да сравнявате. Поне нулите да броите? Хайде кажете защо са тези разлики? В Русия под 12000 по последно преброяване и от тогава са изминали още около 4 години, като са намаляли още вероятно?

    Коментиран от #163, #199

    18:29 13.08.2025

  • 154 Гай Баньо

    2 0 Отговор

    До коментар #143 от "Гай Баньо":

    Спасение дебне от всякъде,носи си свинска маз ,ако не си правоверен,разбира се .

    18:29 13.08.2025

  • 155 УКРАИНСКАТА

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "стоян георгиев":

    ТЪПА.....КО

    18:30 13.08.2025

  • 156 Изненада

    0 0 Отговор
    380000 - Америка
    200000 - Украйна
    80000 - Молдова, според източни 300000 с български корени
    12000 - Русия?

    18:30 13.08.2025

  • 157 Гай Баньо

    1 0 Отговор

    До коментар #151 от "Сельо":

    Спасение дебне от всякъде,носи си свинска маз ,ако не си правоверен,разбира се .

    18:30 13.08.2025

  • 158 Атина Палада

    2 5 Отговор

    До коментар #149 от "Изненада":

    Как да ти кажа причините на неверните ти данни?
    В Русия има 7( седем) милиона българи .Повече отколкото в България!.В България я има 2,3 милиона останали етнически българи,я няма.

    Коментиран от #165, #172, #178

    18:30 13.08.2025

  • 159 Логично

    1 2 Отговор
    Путин още в началото каза целите и ще си продължи до изпълнение на целите. Промяна няма, но пропагандата денонощно ни облъчва с какви ли не глупости.

    18:31 13.08.2025

  • 160 Мислещ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нормалните украинци Мълчаха когато платени провокатори им организираха и провеждаха Майдана.
    Мълчаха, когато избиваха собственното им население в Донбас и Луганск.
    Мълчаха, когато съмнителни елементи им изкупиха заводите и земята на безценица.
    Мълчаха, когато ги принудиха да се бият с довчерашния си брат.
    Една огромна част от тях Мълчат сега завинаги.
    "Тебе думам дъще, сещай се снахо!"

    Коментиран от #167

    18:31 13.08.2025

  • 161 Наглите

    3 1 Отговор
    руснаци се молят за служебна победа. Само силни ритници по голите им зад..ни..ци работят

    Коментиран от #174

    18:31 13.08.2025

  • 162 Запознат

    6 0 Отговор

    До коментар #133 от "Учуден":

    Патриотите ги изтрепаха комунистите и болшевиките още през 1944-5 год, всички тия сега са продажници!

    18:31 13.08.2025

  • 163 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #153 от "Изненада":

    Отговорих ти в 158 коментар.

    18:31 13.08.2025

  • 164 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 0 Отговор
    Аз оставам в бункера при малките момченца, проблема е, че след това ме болят задните части!

    18:32 13.08.2025

  • 165 Лъжец

    2 0 Отговор

    До коментар #158 от "Атина Палада":

    Къде са тия 7 милиона?

    Коментиран от #202

    18:32 13.08.2025

  • 166 Ще,ще,ще

    2 1 Отговор
    Ще му стъпят на тънкото кагебейско вратле.

    18:32 13.08.2025

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Сульовке

    1 1 Отговор

    До коментар #150 от "Атина Палада":

    На кого му пука какво били казали от администрацията на орнжутана?!? Той едно говори ,друго прави ,а трето се случва.

    Коментиран от #173

    18:33 13.08.2025

  • 169 Бай той Толстой

    2 1 Отговор
    Колко пъти да ви каже бе- победителите взимат всичко.

    Коментиран от #183, #207

    18:34 13.08.2025

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Българин

    2 1 Отговор
    Мир ще има когато Украйна има ядрено оръжие.

    Коментиран от #177

    18:35 13.08.2025

  • 172 Няма такъв кинофилм

    0 0 Отговор

    До коментар #158 от "Атина Палада":

    НЕ ЛЪЖИ!!

    18:35 13.08.2025

  • 173 Абе тъп

    1 0 Отговор

    До коментар #168 от "Сульовке":

    Суссс бе ,иди наХ Сууу Каа 3πррр ливва !

    18:35 13.08.2025

  • 174 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #161 от "Наглите":

    явно идеята е такава, но изобщо не изглежда като победа, а като загуба. не е ясно, в Русия как ще реагират на това. няма да е никак добре 😄

    18:36 13.08.2025

  • 175 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "Смях,смях,смях":

    Русия отдавна е обявила, че ако има война с НатО, тя ще е само ядрена. От тогава НатО ми уважение.
    При ядрена война броят и местоположението на противниците и дължината на границите нямат значение , а превъзходството в числеността на армиите само гарантира по големи загуби на жива сила на по многобройните.

    Коментиран от #180

    18:36 13.08.2025

  • 176 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #121 от "....":

    Така е. Путин тази война я загуби още когато му разбиха колоната към Киев. Планът му беше бързо да подчини Украйна преди Европа да успее да реагира и да се разкачи от Русия. Путин реално загуби войната в първия месец. Дори и да е имал някаква надежда след това, тя напълно угасна когато взривиха Северен поток. От седмия месец той е в агония и си купува време за себе си с цената на колосални загуби. Изобщо не му дреме за Русия. Само си спасява заgнuка. Сега се чуди как да се измъкне като "победител", което е просто невъзможно. То прости хора има много, но тази пропаганда дори и в Русия вече не минава. Там хората отдавна си знаят, че загубиха. Примирили са се със съдбата си и знаят, че ще плащат още много.

    Коментиран от #181

    18:37 13.08.2025

  • 177 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    2 1 Отговор

    До коментар #171 от "Българин":

    Ще стане , кога цъфнат на бабати 50 годишните налъми .

    18:37 13.08.2025

  • 178 разкрит !

    1 0 Отговор

    До коментар #158 от "Атина Палада":

    100% копейски Фейк !

    18:37 13.08.2025

  • 179 Скопен Кремълски плъх с токчета

    2 2 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    18:37 13.08.2025

  • 180 Хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #175 от "Мишел":

    Мами и внучета и синчета номенклатурни, няма да се стигне до ядрена война. Нямате си идея колко конеционално ще стане времето в Русия, ако се усмелят. Ще бъдат превърнати в Иран 2.

    Коментиран от #186, #188, #193

    18:38 13.08.2025

  • 181 Това е ниско интелигентна пропаганда

    2 0 Отговор

    До коментар #176 от "Факти":

    Занимавай се с нещо по достойно от пропагандата на пропадналият запад. Не ти е от полза. САЩ унищожава Европа докато ви ползва глупачетата за глупава пропаганда.

    18:39 13.08.2025

  • 182 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    4 0 Отговор

    До коментар #167 от "Мислите":

    КАК СТЕ БАНДЕРОКРЕТЕНИ
    ЦЪРКАТЕ ЛИ ОЩЕ
    ГЛЕДАМ ЧЕ СА ОСТАНАЛИ ОЩЕ НЯКОЛКО ДЕБИЛА В САЙТА С РАЗЛИЧНИ НИКОВЕ
    ТЪЖНА РАБОТА
    ПО ЗЛЕ СТЕ И ОТ УКРОПСКИТЕ ПРОПАГАНДИСТИ С УВИСНАЛИТЕ МУТРИ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

    18:39 13.08.2025

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Бай Ганьо

    3 2 Отговор
    Путин и Кремъл ще хванат средния

    18:40 13.08.2025

  • 185 Питам

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    И как ще стане тази работа , Русия да се срути военно и икономически, след като Русия и нейните съюзници са по силни от НАФТО и военно и икономически бре Стоенчо? А държавите от БРИКС и съюзниците им масово се отказват да купуват енергоносители само в долари и петродоларът губи петролното си покритие и все повече държави бързат да се освободят от американските ценни книжа ? А Стоенчо ? Ти ли ще връщаш от джоба си американският външен дълг от 37 трилиона долара , Стоенчо ? А някой случайно да ти е казал , че САЩ освен външен и има и вътрешен дълг , Стоенчо ? А той , вътрешнят дълг е над 75 трилиона долара, Стоенчо ??? И това ли не знаеш Стоенчо? Или общо дългът на САЩ е над 110 трилиона долара , Стоенчо !!!

    Коментиран от #190

    18:40 13.08.2025

  • 186 Абе тъп

    2 0 Отговор

    До коментар #180 от "Хаха":

    Че кво му е на Иран ,бе пррррд льооо ?

    18:40 13.08.2025

  • 187 Факт

    1 0 Отговор
    Путин се моли на Тръмп да накара Украйна да се изтегли от Донецка и Луганска области!!!!
    "Великата"" руска армия вече 11 години не може да окупира изцяло украинските Донецка и Луганска области!!!
    "Великия" геостратег Путин стана за смях на целия свят!!!!! 😂😂😂😂

    Коментиран от #191

    18:41 13.08.2025

  • 188 Демек

    2 0 Отговор

    До коментар #180 от "Хаха":

    няколко дена по късно ще искат примирие от Русия, както поискаха от Иран.

    Коментиран от #211

    18:41 13.08.2025

  • 189 пиночет

    1 1 Отговор

    До коментар #183 от "Наритай Бг копейка":

    Уж наритваш пък все пребит и със сцеппен дир .никк ходиш .

    18:42 13.08.2025

  • 190 пиночет

    3 2 Отговор

    До коментар #185 от "Питам":

    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    18:42 13.08.2025

  • 191 Кога това

    1 1 Отговор

    До коментар #187 от "Факт":

    В пропагандата за глупаци на САЩ казват ли или не? 😄

    18:42 13.08.2025

  • 192 На Следващата Среща Путин и Тръмп

    4 0 Отговор
    На Зеленски и Укрите, ще им Остане само Родната Галичина!!

    18:42 13.08.2025

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 〰️🇧🇬〰️

    0 0 Отговор
    ++🇧🇬
    🇧🇬🇪🇺🇧🇬
    ++🇧🇬
    ++🇧🇬

    18:43 13.08.2025

  • 195 Някой

    0 3 Отговор

    До коментар #79 от "!!!":

    здраво те е излъгал. Чисто нова АЕЦ струва 24-25 милиарда долара. И това е горна граница на цената. Повечето се оценяват най-много до около 20 милиарда долара. Остави я ЗАЕЦ ,откъдето и да го погледнеш, руснаците се прецакаха много жестоко, но какво да се прави, всеки страда най-вече от собствената си глупост. :)

    18:43 13.08.2025

  • 196 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #183 от "Наритай Бг копейка":

    Наритай ба щатти ,че те е насилвал цял живот .

    18:43 13.08.2025

  • 197 Шоо

    4 0 Отговор
    Не знам докога ще го търпят тоя наглец, отдавна трябваше да го опукат, а не да се чудят три години какво да дадат и какво не на Украйна, същата работа като с Хитлер.

    Коментиран от #201

    18:46 13.08.2025

  • 198 Верно глупости дрънкаш 😄

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Глупости":

    Кой е този цял ресурс? 1.5 милиона армия си е по казармите с модерно въоръжение. Само с наемници Русия сложи на колене цялото войнолюбиво НАТО.

    18:47 13.08.2025

  • 199 Гориил

    5 0 Отговор

    До коментар #153 от "Изненада":

    Любимият ми руски комик Юрий Стоянов не вижда смисъл в автономията на българите. Същото мнение беше и руската българка Алла Боянова(талантлива изпълнителка на руски и цигански песни, обичана от руската публика)\). Руските българи са толкова дълбоко интегрирани във великата руска култура, че искрено искат да бъдат само руснаци. Това е абсолютно свободен избор на самите българи.

    Коментиран от #208

    18:47 13.08.2025

  • 200 До17. И Одеса е Руска от Векове!!

    5 1 Отговор
    НАШИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ СА ХОДИЛИ ДА УЧАТ НЯКОГА В ОДЕСА В Русия!!! Нито сее говорило или писало някъде за някаква Украйна!! Одеса е Руска от Векове!?

    Коментиран от #210

    18:47 13.08.2025

  • 201 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #197 от "Шоо":

    Що не ходиш ти да го опукаш бе гомм ньоо ?

    18:49 13.08.2025

  • 202 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #165 от "Лъжец":

    Когато се образоваш ще разбереш!

    Коментиран от #213

    18:51 13.08.2025

  • 203 Бай той Толстой

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Е,ние ще ви видим сметката,пък ако ще да е последното,което ще направим!!!

    Коментиран от #209

    18:51 13.08.2025

  • 204 ТИГО

    5 2 Отговор
    Мале колко русофилисти с гол в ръката....!Споко и ние нормалните хора няма да останем безучастни!Някой ден,скоро ще рухне СССР/Русия в най –гадното си състояние и тогава ще летят русофилисти ,като пилета в курник ще летите !

    18:52 13.08.2025

  • 205 Бай той Толстой

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Глупости":

    Така и ще бъде!!!!

    18:52 13.08.2025

  • 206 Човек

    2 0 Отговор
    най - силно иска,това което не може да има !

    18:52 13.08.2025

  • 207 А бре

    2 0 Отговор

    До коментар #169 от "Бай той Толстой":

    Какъв победител те гони бре? Оди си разказвай сънищата в кварталната кръчма!

    18:52 13.08.2025

  • 208 Хайде

    0 1 Отговор

    До коментар #199 от "Гориил":

    Това ли си изсмукахте от пръстите. Или отне време на господарите ви да ви спуснат сводката. Примитивни примати.

    18:53 13.08.2025

  • 209 Сульоооо

    2 0 Отговор

    До коментар #203 от "Бай той Толстой":

    Ще видиш на баба си прашките!!

    18:54 13.08.2025

  • 210 Не е

    3 1 Отговор

    До коментар #200 от "До17. И Одеса е Руска от Векове!!":

    Изобщо не е руска и никога няма да бъде руска.

    18:55 13.08.2025

  • 211 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #188 от "Демек":

    Те обвиниха Иран .Защото Иран взе,че изстреля измежду другите ракети една хиперзвукова и те обвиниха Иран,защо ги замеря с такава ракета,те нямали такива .Не било равностойно,защото те нямали такива ракети .

    18:55 13.08.2025

  • 212 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ

    0 0 Отговор
    И ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА

    18:56 13.08.2025

  • 213 Образовай се ти

    4 0 Отговор

    До коментар #202 от "Атина Палада":

    Или по-скоро се изчисти от руската отрова на която си бил подложен с десетилетия. Че нямате срам. Това са данни от официални препроявяния. Или в Русия има от същия македонизъм, който руснаците наложиха в Македония!, поради което българите ги е страх да се самоопределят като българи с български национално самосъзнание?

    18:57 13.08.2025

  • 214 Килилр😏

    4 0 Отговор
    Путлер и двойниците му отдавна трябваше да бъдат убити.

    18:59 13.08.2025

  • 215 Историк

    2 0 Отговор
    Путлер няма никакви правомощия над Украйна. Той е император на Русия и да си се разпорежда с нея и населението й, което от столетия е свикнало да бъде крепостно,безмозъчно и уплашено. Нашенците с руски манталитет да заминават там, тук имаме нужда от достойни българи

    19:00 13.08.2025

