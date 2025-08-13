Новини
Три автомобилни екстри, които почти никога не се използват

13 Август, 2025 10:06 940 10

  • автомобилни екстри-
  • tiptronic-
  • hdc-
  • автоматично паркиране-
  • съвети

Най-безполезната опция в съвременните автомобили е Tiptronic

Три автомобилни екстри, които почти никога не се използват - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато избираме нов автомобил, често сме привлечени от дългия списък с екстри, които производителят предлага. Но колко от тях използваме наистина в ежедневието си? Оказва се, че много от иновациите, създадени да улеснят живота ни, остават забравени и неизползвани от собствениците на моторните превозни средства.

Един от най-безполезните примери е Tiptronic режимът, който позволява ръчно превключване на предавките при автомобили с автоматична скоростна кутия. Подобна е съдбата и на перата за превключване на предавките на волана. Макар и да изглеждат спортно, повечето шофьори не ги използват, предпочитайки автоматичния режим.

Друга функция, която често остава пренебрегната, е системата за контрол на спускането по наклон. Тя може да бъде изключително полезна при офроуд шофиране, но повечето водачи на кросоувъри никога не се възползват от нея, тъй като не шофират в такива условия. Мнозина дори не знаят, че автомобилът им разполага с тази опция.

И накрая, автоматичното паркиране също попада в този списък. Въпреки че технологията е впечатляваща, мнозинството от шофьорите продължават да паркират сами, вероятно защото не се доверяват напълно на системите за самостоятелно управление.

Това повдига въпроса: защо се предлагат иновации, които собствениците на автомобили рядко или изобщо не използват? Може би производителите трябва да се фокусират върху наистина полезни и използваеми функции, вместо да пълнят автомобилите с опции, които в крайна сметка се оказват излишни за повечето водачи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
  • 1 Авто паркирането

    2 1 Отговор
    Изобщо не е излишно. Ще си купя кола, само която има тази опция.

    Коментиран от #9, #10

    10:13 13.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Мойта каруца и коньо ги управлевам устно и кат се напием само кат му кажем карай дома и он си знае и ме кара до портата.

    Коментиран от #6

    10:15 13.08.2025

  • 4 Истината

    0 0 Отговор
    От наброените екстри единствено по често ползвам през зимата системата за спускане под наклон.
    Другите две почти никога. Автоматичното паркиране два-три пъти съм го пробвал да се впечатлят децата в контролирана среда. Перата един път да ги пробвам.

    10:15 13.08.2025

  • 5 Абе

    2 0 Отговор
    Язе един път паркирах афтоматично да се исфукам на една коф ра, ама она не беше мноо впечатлена, що беше дошла за друо.

    10:16 13.08.2025

  • 6 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Не устно, вика му се гласно. Устно масажираш СТАМАТ ОТ ПОМОРИЕ.

    10:17 13.08.2025

  • 7 Може и да е вярно

    0 0 Отговор
    Но контрола при спускане по наклон е незаменим, ако работи с бавните предавки и спирачките, ако са само спирачките както е при rav4, то ползата наистина не е голяма. Най-безсмислената опция е да сменяш ръчно скоростите на cvt. Тойотата има 10 скорости като опция но са имагинерни, както и самата кутия. Говоря за рав4 от 2023г.

    10:18 13.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Статията от ЖЕНА ли е писана🤔❓
    "Перата" на волана много от мъжете ги използват, както и смяната на предавките чрез лоста‼️
    А "екстрата" ЛИПСА НА РЕЗЕРВНА ГУМА си е направо гадна‼️

    10:20 13.08.2025

  • 9 То това е екстра

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Авто паркирането":

    Само за немогливци и за жени, ма те вторите са си немогливи в паркирането по природа.

    10:20 13.08.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Авто паркирането":

    Даже е крайно излишно - докато нащракаш всички бутони и опции да паркира сама ти вече ще си паркирал.
    90% от екстрите са ненужни а поне половината от тях са не само ненужни, но и дразнещи.

    10:23 13.08.2025