ПСЖ и Тотнъм в битка за Суперкупата на Европа: Каква е паричната награда за триумфатора?

Вълнуваща футболна вечер очаква феновете днес, когато шампионът на Шампионската лига – Пари Сен Жермен, ще премери сили с носителя на трофея от Лига Европа – Тотнъм Хотспър. Двата гранда ще се изправят един срещу друг на стадиона в Удине, като началният съдийски сигнал ще прозвучи точно в 22:00 часа българско време.

На карта е заложена престижната Суперкупа на Европа – трофей, който все още липсва във витрината на парижани. Освен спортната слава, двата клуба ще се борят и за солидна финансова премия. По регламент на УЕФА, и ПСЖ, и Тотнъм вече са си осигурили по 4 милиона евро само с достигането до финала. Победителят обаче ще получи допълнителен бонус от 1 милион евро, което означава, че триумфаторът ще напусне Италия с общо 5 милиона евро в клубната каса.

Историята на Суперкупата на Европа е богата и пъстра – до момента 25 различни отбора от 12 страни са вдигали трофея. Най-успешният клуб в надпреварата е Реал Мадрид, който през 2024 година завоюва шеста Суперкупа след победа с 2:0 над Аталанта. Милан и Барселона също са сред рекордьорите по отличия.

Любопитен факт е, че досега нито един френски отбор не е успявал да спечели Суперкупата на Европа.

Миналата година Манчестър Сити за първи път добави този трофей към колекцията си, след драматичен успех с дузпи срещу Севиля в Пирея.

Дали тази вечер ПСЖ ще прекъсне френската суша и ще грабне не само престижната купа, но и внушителната парична награда? Или Тотнъм ще добави нова страница към своята европейска история? Отговорът ще разберем съвсем скоро.