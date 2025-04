Карло Анчелоти няма да напуска Реал Мадрид

Треньорът на Реал Мадрид Карло Анчелоти е твърд в решението си да продължи да води отбора, твърди журналистът Мигел Анхел Диас. Той отрече появилите се по-рано информации, че италианецът ще си тръгне след финала за Купата на краля на 26 април, където съперник е Барселона.

Договорът на Анчелоти е за още един сезон и на този етап той не обмисля сам да напусне. Ако той бъде уволнен, би обмислил оферта от Бразилия.

Вероятността Реал да има нов треньор през следващия сезон обаче е много голяма. Relevo допълва, че голяма част от играчите на "белите" вече не вярват в Анчелоти и са информирали Флорентино Перес за това.

🚨 Carlo Ancelotti remains FIRM in his intention to continue at Real Madrid.



He will only consider Brazil if the club sacks him. @miguelitocope pic.twitter.com/DFstYzaWKh