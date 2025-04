В Турция: Осимен ще заиграе в Манчестър Юнайтед

Според информации от турски медии, Виктор Осимен е на път да подсили Манчестър Юнайтед след края на сезона. Нападателят на Галатасарай, който е собственост на Наполи, вече се е споразумял по личните си условия с английския гранд. Очаква се нигерийският национал да получава годишно възнаграждение от 15 милиона евро на „Олд Трафорд“.

Осимен премина под наем в Галатасарай преди началото на настоящата кампания и впечатлява с изявите си в турската Суперлига. Под ръководството на Окан Бурук той се разписа 29 пъти в 34 срещи, утвърждавайки се като основна фигура в състава на истанбулския клуб.

