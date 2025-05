Меси и Интер Маями отпаднаха на крачка от финал за Шампионската купа на КОНКАКАФ

Отборът на Интер Маями отпадна от турнира за Шампионската купа на КОНКАКАФ, след като загуби с 1:3 реванша от полуфинала срещу тима на Ванкувър Уайткапс. Момчетата на Хавиер Масчерано бяха загубили и първия мач с 0:2, което означава, че напускат надпреварата с общ резултат 1:5.

Жорди Алба даде преднина на Интер Маями с ранен гол (9’), но през втората част гостите стигнаха до пълен обрат. В центъра на събитията бе Себастиан Берхалтер, който блесна с две асистенции за попаденията на Брайън Уайт (51’) и Бен Вите (53’), а също така сам се разписа (71’), оформяйки крайния резултат.

Иначе в титулярния състав присъстваха всички големи звезди от клуба на Дейвид Бекъм, включително Жорди Алба, Серхио Бускетс, Луис Суарес и Лионел Меси, който изведе тима с капитанската лента.

Срещата започна повече от добре за домакините, които поведоха след само 9 минути игра. Луис Суарес пое подаване на границата на наказателното поле, където намери своя бивш съотборник от Барселона Жорди Алба, а последният стреля мощно по диагонала и не остави шанс на стража на съперника Йохей Такаока.

The Vancouver Whitecaps destory Inter Miami to knock them out of the CONCACAF Champions Cup 😮 pic.twitter.com/XFx2VPzlA5