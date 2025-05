Треньорът с най-много победи в НБА слага край на кариерата си

Грег Попович се оттегля като старши треньор на Сан Антонио Спърс и ще заеме поста президент по баскетболните операции в клуба, съобщиха от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), цитирани от агенция "Ройтерс".

76-годишният Попович, който има най-много победи като треньор в историята на НБА, получи лек инсулт миналия ноември и не се завърна към работните си ангажименти през останалата част от сезона.

“While my love and passion for the game remain, I’ve decided it’s time to step away as head coach.”



