Ето го новото гадже на Григор Димитров (СНИМКА)

Григор Димитров и актрисата Ейса Гонсалес бяха хванати как се държат за ръце по време на разходка.

Това се случва само няколко дни, след като Ейса посети един от мачовете на Димитров на турнира в Мадрид. Тогава бе разпространено видео, в което Гонсалес целува Григор и му казва няколко думи.

Гонсалес е бивша половинка на редица известни личности в миналото.

Eiza González: Tennisprofi genießt romantisches Date mit Hollywoodstar

In Madrid liegt Liebe in der Luft! Eiza González zeigt sich plötzlich mit Grigor Dimitrov in der spanischen Hauptstadt – dabei machen die Schauspielerin und der Tennisspieler einen äu… https://t.co/aoGu1EIngl pic.twitter.com/tBQxVUOsKW