Скандален футболен бос побесня - ето какво направи след това (ВИДЕО)

Гръцкият собственик на Нотингам Евангелос Маринакис побесня след домакинското равенство 2:2 срещу изпадналия Лестър и зрителите от цял свят видяха как той слиза на терена и прави скандал на мениджъра Нуно Ешпирито Санто. Феновете и анализаторите решиха, че богаташът е бил недоволен от резултата, който оставя отбора на една точка зад местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

Видео, споделено от фен в социалната мрежа „Х“, показа, че ядът на Маринакис не е приключил след избухването срещу португалския специалист. В яростта си гъркът рита и един от конусите покрай терена, докато се прибира в тунела за съблекалните.

Впоследствие Евангелос Маринак излезе с официално съобщение, с което обясни поведението си и причината за избухването.

„Днес е ден за празненство, тъй като след 30 години Нотингам си гарантира участие в евротурнирите. По този начин изпълних обещанието, което дадох на феновете, когато спечелихме промоция за Висшата лига. До края на сезона остават два кръга и трябва да продължи да мечтаем до последния съдийски сигнал на последния мач“, започва изявлението на футболния бос.

„Всички сме изключително горди с Нуно и отбора. Трябва да продължим да се радваме на постигнатото през този шампионат. Всички в клуба – треньорите, играчите, феновете и аз, сме разочарования от ситуацията с контузията на Тайво Авонии и лошата преценка на медицинския щаб относно неговата възможност да продължи мача. Реакцията ми беше демонстрация на страстта, която влагам в Нотингам. На всички покажем страстта си радостта си и да продължим да мечтаем“, допълни Маринакис.

Тайво Авонии влезе в игра в 83-ата минута, само две след изравнителния гол на Факундо Буонаноте за 2:2. Малко по-късно получи контузия, но беше преценено, че може да доиграе срещата. Заради това Нуно Ешпирито Санто в началото на десетминутното добавено време пусна в игра Жота Силва на мястото на Елиът Андерсън. След това обаче стана ясно, че Авонии не може да продължи да играе и Нотингам завърши с десет човека.

Пред камерите на „Скай Спортс“ мениджърът на тима също заяви, че избухването на Маринакис е било заради ситуацията с контузията на нигериеца.

„Всичко беше заради конфузната ситуация с Тайво и малшанса да играем принудително с човек по-малко за 10 минути. Имахме големи очаквания към футболиста, тъй като го пуснахме в игра и очаквахме да вкара победен гол. Лекарите ми казаха, че може да доиграе мача и заради това не го замених. Накрая се оказа, че Авонии не може да продължи. Огромно разочарование за всички в клуба“, обясни Нуно Ешпирито Санто.

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis kicks the bucket in disgust as he steams off the pitch. #NFFC pic.twitter.com/zaWPcY7gMd