Стана ясен бюджетът за трансфери на Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед ще разполага с трансферен бюджет в размер на 100 милиона паунда през лятото, съобщава The Telegraph. Отборът завърши едва на 15-о място във Висшата лига през този сезон и няма да играе в евротурнирите, след като загуби срещу Тотнъм във финала на Лига Европа миналата седмица.

Сред основните трансферни цели на Юнайтед през тази година са нападателите Лиъм Делап от Ипсуич и Матеуш Куня от Уулвърхемптън, като евентуални сделки ще погълнат почти цялата сума. Куня е оценяван на около 50 милиона паунда, а Делап - на 40 милиона.

Ръководството на Юнайтед обаче ще позволи на мениджъра Рубен Аморим да използва допълнителни средства, които клубът ще получи от изходящи трансфери. Местните медии твърдят, че "червените дяволи" почти със сигурност ще се разделят с Алехандро Гарначо и Маркъс Рашфорд, като търсените суми са съответно 60 и 40 милиона паунда.

Гарначо и Рашфорд обаче не са единствените, които се очаква да напуснат "Олд Трафорд". Спекулации има още за Бруно Фернандеш, Джейдън Санчо, Антони, Тайрел Маласия, Расмус Хьойлунд и Каземиро, тъй като те не се вписват в схемата или плановете на Аморим.

